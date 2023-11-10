Понад 30 тисяч українців пройшли військове навчання у Великій Британії

Британське міністерство оборони повідомило, що з червня 2022 року до листопада 2023 року на території Великої Британії пройшли навчання понад 30 000 українських солдатів, які зробили вирішальний внесок в оборону України від російської агресії.

Лондон називає навчальну програму Op Interflex (Операція Інтерфлекс), в якій залучені інструктори ще десяти інших країн, небувалою за масштабами з часів Другої Світової війни.

Ми помічаємо вищу боєздатність українських військових чоловіків та жінок, які успішно пройшли навчальний курс Інтерфлекс.

Партнери України вважають навчання українських військових одним з ключових способів допомоги у війні проти російських загарбників, оскільки навчальні центри навіть вглибині українській території стали цілями російських бомбардувань.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний нещодавно назвав підготовку особивих резервів серед головних завдань для переваги над російськими загарбниками.

Операція Інтерфлекс має на меті насамперед загальну підготовку колишніх цивільних українців, яких упродовж принаймні п’яти тижнів навчають, як використовувати зброю, тактиці дій в певних бойових ситуаціях, а також, як надавати першу медичну допомогу тощо.

В програмі беруть участь Австралія, Данія, Канада, Литва, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, а також Румунія.

«Вирішальний внесок міжнародних партнерів у цю програму посилив глобальну підтримку України і підкреслив нашу спільну віру в те, що Україна може перемогти в цій війні і вона переможе», - процитовано британського прем’єр-міністра Ріші Сунака в офіційному повідомленні Лондона.

Там також подано слова чільного українського військового представника генерал-майора Олексія Тарана, який вказав на «вищу боєздатність українських військових чоловіків та жінок, які успішно пройшли навчальний курс Інтерфлекс».

З понад півтора року повномасштабної війни з Росією фахівці та коментатори вказують на те, що події фронті показують потребу удосконалення навчання українських військових.

Командувач Операцією Інтерфлекс полковник Джеймс Тарстен казав з цього приводу: «Ми тісно працюємо зі Збройними силами України, аби домогтися, що допомога для них відповідає тактичним потребам конфлікту, який еволюціонує».