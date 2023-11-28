Які шанси на схвалення фінансування для України у Конгресі США до Нового року? Відео
Спікер Палати представників Джонсон “впевнений та оптимістичний” щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до Нового року. Паралельно питання надання допомоги Україні розглядатиметься і в Сенаті. Голова більшості сенатор-демократ Чак Шумер оголосив, що винесе це питання на розгляд вже 4 грудня. Якими є позиції сенаторів від обох партій щодо підтримки України? І що відбуватиметься далі за процедурою розповість Олексій Коваленко.
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