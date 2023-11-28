Спікер Палати представників Джонсон “впевнений та оптимістичний” щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до Нового року. Паралельно питання надання допомоги Україні розглядатиметься і в Сенаті. Голова більшості сенатор-демократ Чак Шумер оголосив, що винесе це питання на розгляд вже 4 грудня. Якими є позиції сенаторів від обох партій щодо підтримки України? І що відбуватиметься далі за процедурою розповість Олексій Коваленко.