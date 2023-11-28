"Оптимізм та впевненість". Лідери Сенату та Палати представників розповіли про стан законопроєкту щодо фінансування України й Ізраїлю.

Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив, що він “впевнений та оптимістичний” щодо ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування України та Ізраїлю до Нового року.

“Думаю, що все це з’ясується найближчими днями, — сказав спікер журналістам 27-го листопада, перебуваючи у штаті Флорида. — Я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити”.

За словами Джонсона, допомога Ізраїлю є “головним пріоритетом” для США, а допомогу Україні він назвав “ще одним пріоритетом”.

При цьому, що ухвалити додаткове фінансування для цих країн, зазначив спікер, законодавці від обох партій мають погодитись на виділення коштів для захисту американських кордонів, як цього домагаються республіканці.

“Україна є ще одним пріоритетом. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем по Європі. І ми розуміємо необхідність сприяння цьому. Наша позиція - якщо ми хочемо надати додаткову допомогу Україні, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то ми також повинні працювати над зміною нашої власної прикордонної політики. І з цього приводу зараз ведеться багато серйозних переговорів. Я думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі мають рухатися разом, ми винні це питання американському народу. Це те, чого вони від нас вимагають”, - заявив спікер Палати представників США.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконелл, який традиційно підтримував виділення допомоги Україні, в оприлюдненій у вівторок заяві також наголосив, що фінансування Україні та Ізраїлю залежить від підтримки пункту про фінансування американських кордонів.

“Лідер Демократичної партії назвав заходи безпеки на кордоні “найбільшою перешкодою» для ухвалення додаткової допомоги з національної безпеки. В одному він має рацію, найбільшою перешкодою на шляху термінових ресурсів для допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню є відмова демократів вирішити кризу на південному кордоні. … Чим швидше наші колеги визнають це, тим швидше Сенат зможе почати розгляд цієї невідкладної справи”, - сказав Макконел.

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер закликав колег від обох партій працювати над законопроєктом щодо допомоги Україні і не ставити умов на партійній основі.

“Здебільшого демократи та республіканці згодні з тим, що ми повинні допомогти Україні – включно з моїм другом, лідером республіканців. Тож я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом дійти згоди щодо пакета допомоги. Найгірше, що ми можемо зробити зараз, це до такого двопартійного питання, як допомога Україні, ставити умови одної партії, які мають мало шансів стати законом. На жаль, це те, що цілком може відбуватися прямо зараз, тому що найбільшою перешкодою у законопроєкті про національну безпеку є те, що деякі республіканці, лише деякі, наполягають на партійній прикордонній політиці як умові, щоб допомоги Україні”, - сказав Чак Шумер.

Шумер нагадав слова президента України Володимира Зеленського: “Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну”.

Для Заходу, на думку Шумера, це означало б продовження війни в багатьох різних частинах світу.

“Давайте будемо чесними: якщо Путін переможе, це надасть йому сміливості. Якщо Україна впаде, Путін буде йти далі. Авторитарний вплив Росії буде розширюватися. Інші автократії можуть підбадьоритися, а демократія в усьому світі може занепасти. Історія буде суворою до тих, хто дозволив партійній політиці стати на заваді захисту демократії. Ніщо не зробить щасливішим Путіна, Сі та іранський режим, ніж побачити, як Сполучені Штати лишають демократичного партнера у скрутний час”, – зазначив Шумер.

За словами лідера сенатської більшості, найближчими днями у Сенаті планується конфіденційний брифінг для всіх сенаторів щодо ситуації в Україні, “щоб ми могли отримати останню інформацію про ситуацію на полі бою та зрозуміти величезну важливість ухвалення чергового пакету допомоги”.

Чак Шумер повідомив, що має намір представити у Сенаті президентський пакет з національної безпеки у тиждень, що починається 4 грудня.

“Я хочу чітко пояснити, що допомога Ізраїлю, Україні, гуманітарна допомога цивільним особам у Газі та Індо-Тихоокеанському регіоні пов’язані між собою та вимагають двопартійної співпраці. У нас немає розкоші вибирати виклики національній безпеці”, – сказав Шумер.