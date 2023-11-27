“Ми оптимістично налаштовані”, – Держдеп про перспективи нового фінансування для України

Державний департамент оптимістично налаштований щодо пакету США на додаткове фінансування та очікує що Сенат почне розглядати це питання протягом наступних тижнів. Про це заявив помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії Джим О'Браєн під час брифінгу в понеділок 27 листопада.

“Я думаю, що значна більшість у Палаті представників підтримує пакет допомоги, який включає важливу безпекову допомогу для Ізраїлю, Тайваню та України, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція”, – заявив Джим О'Браєн.

За словами О'Браєна, і в Палаті представників, і в Сенаті суттєва більшість підтримують пакет допомоги. “Для нашої безпеки, для безпеки Альянсу та для того, щоб наші ключові партнери відчували себе у безпеці – важливо, щоб ми надали необхідну допомогу. Вона стосується як військових потреб України, так і її економічного процвітання”, – наголошує помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії.

Я думаю, що значна більшість у Палаті представників підтримує пакет допомоги, який включає важливу безпекову допомогу для Ізраїлю, Тайваню та України, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція.

О'Браєн підкреслив, що Україна оплачує 60% військових витрат на війну. Крім того, зауважив представник Держдепу, значну допомогу виділяють європейські союзники, які загалом надали понад 100 мільярдів євро допомоги Україні. “Це насправді коаліційні зусилля. Для наших партнерів важливо почути, що ми продовжуватимемо виконувати свою роль”, – зауважив О'Браєн.

Представник Держдепу також наголосив на важливості Ради НАТО-Україна як форуму консультацій між партнерами НАТО та Україною: “Ми вважаємо, що ця перша зустріч [Ради] на рівні міністрів закордонних справ – дуже важливий крок, оскільки це свідчить про політичну підтримку відносин, які Україна будує з НАТО”.

О'Браєн також зазначив, що немає жодних ознак того, що Росія бажає проводити змістовні мирні переговори. “Здається, президент Путін буде чекати ще щонайменше ще рік чи навіть більше до того як він подумає про припинення цієї війни”, – говорить представник Державного департаменту.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Держдеп раніше заявляв, що США перебувають у критичній точці щодо допомоги Україні в момент, коли станом на 14 листопада було вичерпано близько 95% коштів, виділених для України.

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