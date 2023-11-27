Столтенберг: Союзники по НАТО погоджуються - Україна стане членом Альянсу

Союзники по НАТО погоджуються, що Україна стане членом Альянсу, якщо виконає реформи, однак повне членство неможливе поки війна триває, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок.

"Ми узгодимо рекомендації щодо українських ... реформ і продовжимо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО", - заявив генсек під час спілкування з пресою в Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Альянсу.

Він наголосив - зближення України з Альянсом триває, а Рада Україна - НАТО вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ вже цього тижня.

На саміті НАТО в Вільнюсі в липні було прийнято три важливі рішення, які наближають Україну до НАТО, каже Столтенберг:

"Скорочення шляху України до НАТО з двох стадій до однієї стадії", - вказав Столтенберг зауваживши, що Альянс усунув вимогу щодо затвердження плану дій для України.

Створення Ради Україна - НАТО. Столтенберг назвав Раду "важливим органом, в рамках якого Україна та всі союзники по НАТО зустрічаються за одним столом, мають ті самі права, ті самі обов'язки і цей орган, де можна разом приймати рішення, щоб значно наблизити Україну до НАТО".

Узгоджено "всеохопну значну програму, яка забезпечить взаємодію між українськими силами та НАТО".

Столтенберг додав, що союзники по НАТО працюють для того, щоб надати Україні зброю, включаючи винищувачі F-16, танки та артилерію, а також проводять навчання українських військових.

Генсек Альянсу не взявся передбачати, якими будуть результати вашингтонського саміту НАТО для України, запланованого на липень 2024 року, однак вказав, що союзники погоджуються - повне членство для України під час війни неможливе.

Як повідомляв Голос Америки, раніше цього місяця колишній генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен заявив, що НАТО має запропонувати Україні членство на саміті альянсу у Вашингтоні. Однак, приєднатись Україна може без окупованих територій.

“Абсолютна певність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на території України всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту”, - цитує Расмуссена The Guardian.

Варіант ідеї часткового входження України в НАТО вже був озвучений раніше, однак піддався жорсткій критиці з боку як українського уряду, так і з боку західних посадовців та експертів, включно з представниками Білого дому.

Зокрема, як раніше повідомляв Голос Америки, у серпні керівник апарату генсекретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна зможе приєднатись до Альянсу у випадку відмови від окупованих Росією територій. Пізніше Єнссен назвав свою заяву помилковою та перепросив. Він також зауважив, що його коментар був частиною ширшої дискусії. В пресслужбі НАТО також назвали заяву Єнссена помилкою.

Колишній посол США в Україні й директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст так прокоментував заяву Єнссена в інтерв’ю Голосу Америки: “Як на мене, це виглядає наче пробний запуск наративу. Це прикро, тому що це тільки підживлює віру Путіна у те, що Захід втомиться підтримувати Україну. І що, мовляв, НАТО не хоче приймати Україну, тому що Росія веде там загарбницьку війну. Як опис того, що може бути кінцевим результатом цієї війни, така ймовірність є, таке дійсно можливо. Але озвучувати це в рамках НАТО, без жодних ознак російської зацікавленості у компромісі – це дуже, дуже велика помилка”.