Блінкен в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО говоритиме про Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі на початку наступного тижня. Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Х прессекретар Держдепу Метью Міллер.

“Держсекретар Блінкен поїде до Брюсселя 27-29 листопада для участі в зустрічі міністрів НАТО. Він наголосить на нашій непохитній підтримці України та нашій прихильності просуванню поваги до суверенітету, територіальної цілісності та прав людини”, - вказано у дописі Міллера.

Міллер наголосив, що Блінкен візьме участь у першому засіданні міністрів закордонних справ Ради Україна-НАТО.

Також держсекретар Блінкен підтримку США демократії та регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети для Вашингтонського саміту в липні 2024 року, мовиться у заяві Державного департаменту.

Серед інших питань, які обговорюватимуться міністр закордонних справ НАТО є вступ Швеції до Північно-атлантичного союзу. Як повідомляло раніше агентство Reuters, Туреччина повідомила НАТО, що ратифікація країною вступу Швеції до альянсу не буде завершена до зустрічі 27-29 листопада. Хоча Угорщина також не ратифікувала членство Швеції, в альянсі вважають, що саме Туреччина є головною перешкодою на шляху вступу Швеції.

Також, як повідомляв раніше Голос Америки, НАТО розглядає можливість запровадження “військового Шенгену” в Європі задля швидшого й ефективнішого пересування військ НАТО в межах країн членів з метою кращого протистояння Росії в разі потенційного конфлікту.