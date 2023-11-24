“Військовий Шенген” НАТО може спростити військові пересування на випадок прямого конфлікту з Росією

Ми маємо бути попереду. Ми маємо підготувати театр задовго до того, як буде введено в дію статтю 5

Високопосадовець НАТО попередив, що Європа повинна бути готова до того, що війна Росії проти України може поширитися на інші країни Європи, й підтримав спрощення процедур військового пересування подібно до політичної шенгенської зони.

“У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готовим у разі кризи чи війни”, — заявив начальник Спільного командування підтримки та забезпечення НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому у четвер, 23 листопада.

На його думку, надлишок правил і бюрократичних процедур перешкоджає переміщенню військ між європейськими країнами-членами НАТО, що може призвести до серйозних затримок у разі конфлікту з Росією.

Оскільки сили НАТО в Європі розосереджені на великій території, й багато підрозділів розміщені далеко від східних кордонів альянсу, в разі конфлікту виникне потреба швидкої передислокації військ для ефективної протидії потенційній агресії зі сходу.

За словами Солфранка, “... це означає, що альянс має швидко переміщувати війська зі своїх баз у правильне місце на східному фланзі”.

З ним погоджується адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО, якого цитує Reuters: “У нас є надлишок правил, але єдине, чого у нас немає, — це часу”.

“Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження — це битва за логістику”, - додав Бауер.

Солфранк вважає, що НАТО не повинно дозволити Кремлю думати, що Росія має якийсь шанс виграти у війні через неготовність Альянсу.

“Ми маємо бути попереду. Ми маємо підготувати театр задовго до того, як буде введено в дію статтю 5”, - додав він, посилаючись на вимогу колективної оборони, вказану в договорі НАТО.

Реагуючи на ці заяви представників НАТО, речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters, заявив у п’ятницю, 24 листопада, що прагнення НАТО запровадити військовий аналог шенгенської зони в Європі з метою протистояти Росії, “посилило напруженість і викликало занепокоєння”. За його словами, Москва реагуватиме, якщо “військовий Шенген” стане реальністю.