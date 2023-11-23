Сербія купила 11 старих російських гелікоптерів у Кіпру та продає 48 гаубиць "неназваній країні"

Сербія продасть 48 самохідних гаубиць сербського виробництва на загальну суму 339 мільйонів доларів "неназваній країні", - про це повідомило видання Reuters із посиланням на заяву президента Сербії Александара Вучича, який не уточнив країну-покупця гаубиць.

“Ця процедура ще має пройти через їхній парламент”, — сказав глава країни.

Крім того, Вучич зазначив, що Сербія закупила у Кіпру 11 бойових вертольотів Мі-35 російського виробництва з метою зміцнення власних військово-повітряних сил.

Кіпр та Сербія домовились про постачання старих російських гелікоптерів ще у 2021 році. Вони потребують капітального ремонту.

"Більшу частину суми ми заплатили нашим кіпрським братам своєю зброєю... головним чином, артилерією", - повідомив Вучич журналістам на військовій авіабазі неподалік Белграда.

Сербія з 2012 року є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, також приєдналася до програми НАТО “Партнерство заради миру”, хоча вважає себе військово нейтральною країною.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сербія не запровадила санкцій щодо Росії, посилаючись на “традиційні звʼязки" між Белградом та Москвою, але засудила вторгнення в Україну і згорнула військову співпрацю з Кремлем.

У лютому цього року президент РФ Путін написав листа до президента Вучича, де заявив, що “Сербія є важливим і надійним партнером Росії”, і що Москва дуже цінує “виважений зовнішньополітичний курс Белграда в нинішніх складних міжнародних обставинах”.

У квітні цього року американські ЗМІ повідомляли, що згідно з секретними документами Пентагону, Белград погодився на постачання зброї в Україну. Після цього сербський президент Вучич заперечив цю інформацію, мовляв, Сербія не продавала зброю чи боєприпаси ні Україні, ні Росії. При цьому, Вучич не виключив, що сербська зброя могла потрапити на поле бою через треті країни.

Вучич сказав, що "абсолютно впевнений", що сербські боєприпаси з’являться "по той чи інший бік на полі бою" в Україні, позаяк їх експортують до Туреччини, Іспанії та Чехії.

21 листопада цього року генеральний секретар НАТО відвідав Белград і разом з президентом Вучичем анонсували можливе відновлення спільних з НАТО військових навчань.

Вучич тоді повідомив, що проситиме свій уряд розглянути можливість відновлення участі Белграда у спільних навчаннях "з НАТО та іншими партнерами".