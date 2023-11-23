Росія продовжує сіяти дезінформацію в ЄС, щоб підірвати підтримку України – Bloomberg

В Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучали заяви про припинення потоку російської дезінформації й пропаганди. Зокрема, ЄС запровадив санкції проти спонсорованих Кремлем каналів RT і Sputnik. Однак як повідомляє видання Bloomberg, Росія продовжує свою діяльність з дезінформації через дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

Одна із таких платформ, мовить Bloomberg, Swentr – була зареєстрована через три дні після оголошення санкцій проти RT. За інформацією дослідницької групи Reset, російський RT контролює щонайменше 19 сайтів для охоплення аудиторії Європейського союзу.

Хочу підкреслити, що попри деякі спроби обійти санкції, санкції залишаються ефективними.

“Російські платформи для поширення дезінформації виявилися більш гнучкими, ніж спроби ЄС приборкати їх. З’являючись під новими іменами, щоб поширювати свої посилання серед користувачів, що мають “блакитну галочку мережі Х”, щоб просувати порядок денний Кремля, сіяти розбіжності між членами НАТО та підживлювати плутанину у питаннях навколо війни”, – підсумовує Bloomberg.

З тим як російські платформи адаптуються працювати в умовах санкційного режиму, самі санкції ЄС менш гнучкі, наголошують автори матеріалу. Крім того, виконавчий орган ЄС забезпечує контроль та нагляд над санкціями, а завдання щодо їх застосування – відповідальність держав-членів ЄС, що ускладнює ситуацію.

Bloomberg цитує віце-президентку Єврокомісії Віру Йоурову, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією: “Хочу підкреслити, що попри деякі спроби обійти санкції, санкції залишаються ефективними. Пошукові системи та агрегатори новин не показують результати пошуку з цих джерел”. Йоурова наголошує, що Європейська комісія знає про сайти-дзеркала російської дезінформації.

Лічильник трафіку Semrush підтверджує успішність заходів Єврокомісії. Так, одне із таких “дзеркал” Swentr отримав у жовтні 3 мільйони переглядів, що досить далеко від 141 мільйона переглядів, які набрав RT.com, попри блокування в багатьох країнах.

“Санкції державних засобів масової інформації лише частково зменшили здатність Кремля поширювати дезінформацію в ЄС”, – говорить директор дослідницької групи Reset Фелікс Картте. Він наголошує, що пропагандистська машина Кремля швидко використовує лазівки в законодавстві.

Як раніше повідомляв Голос Америки, за даними Держдепу, в рамках пропагандистської кампанії Кремль планує використовувати напрацьовані зв’язки з медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї та інших країнах, щоб приховано використовувати інформаційне середовище Латинської Америки. В одній із латиноамериканських країн, як зазначають у Держдепі (найімовірніше - Чилі), Москва зібрала групу журналістів і лідерів громадської думки з різних країн регіону, аби вони отримували контент із Росії та адаптували його до латиноамериканського ринку.

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