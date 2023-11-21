Інтерв'ю
"Серед 35 тисяч новоприбулих росіян, впевнений, є представники спецслужб". Посол України в Аргентині про російських біженців і пропаганду
Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея із перемогою на виборах і висловив вдячність "за його чітку позицію на підтримку України".
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентині Юрій Клименко в коментарі Голосу Америки зазначив, що "новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей із самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну засуджував російську агресію та висловлював солідарність з Україною".
Посол висловив сподівання, що за президентства Мілея "вдасться суттєво активізувати українсько-аргентинські відносини, та що Аргентина долучиться до реалізації українських ініціатив, зокрема, Формули миру президента України Володимира Зеленського."
Напередодні виборів в Аргентині Голос Америки поспілкувався з послом України в Аргентині Юрієм Клименком про політичну ситуацію в країні та російський вплив у регіоні. Як заявляють в Державному департаменті США, російський уряд фінансує кампанію з дезінформації в Латинській Америці, мета якої - підірвати підтримку України та пропагувати антинатівські й антиамериканські ідеї. Також 6 листопада в Інституту миру США аналітики представили нове дослідження щодо російського впливу в Латинській Америці, в якому йдеться, що Москва вважає своїм обовʼязком тримати Латинську Америку під власним інформаційним контролем і їй вдається успішно це робити.
Інтерв'ю скорочене та відредаговане для ясності плинності.
Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Пане Юрію, ви стали послом України в Аргентині через рік після початку повномасштабної війни Росії проти України. Скажіть будь ласка, яким був процес налагодження зв'язків в країні, де вище керівництво Аргентини займає доволі неоднозначну позицію: за кілька тижнів до початку повномасштабної війни РФ проти України тодішній президент Аргентини Альберто Фернандес зустрічався із Путіним і сказав, що саме Аргентина може стати воротами Росії в Латинську Америку. Також знаємо, що Аргентина відмовилася передавати Україні зброю і не запровадила санкції проти Росії. Разом із тим Аргентина проголосувала за резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує спробу Росії анексувати українські території. Тобто риторика змінюється?
Фактично відразу після повномасштабної агресії аргентинська сторона засудила повномасштабне російське вторгнення і почала підтримувати більшість, фактично всі українські
Юрій Клименко, надзвичайний і повноважний посол України в Аргентині: Передусім Аргентина ніякими воротами Росії не стала. Фактично відразу після повномасштабної агресії аргентинська сторона засудила повномасштабне російське вторгнення і почала підтримувати більшість, фактично всі українські ініціативи в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Навіть перейшла до такого рівня підтримки, як співавторство українських резолюцій в рамках ООН. Один із таких важливих документів, співавтором якого стала Аргентина, - це резолюція Генасамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", проголосована 23 лютого 2023 року. Це лише один із таких символічних документів, які я хотів би відзначити. Нещодавно у Нью-Йорку Аргентина підтримала українську ініціативу щодо прав людини на окупованих українських територіях, включно з Кримом. Тобто ця тенденція підтримки триває і поглиблюється.
Аргентинська сторона також долучилася до участі в зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників, які відбулися, зокрема в Джидді 5 липня та на Мальті 28 жовтня щодо реалізації "формули миру" президента України Володимира Зеленського.
Тобто Аргентина бере участь у відповідному переговорному процесі щодо реалізації "формули миру" та проведення Глобального саміту миру.
Хотілося б, щоб Аргентина долучилася до виконання конкретних пунктів "формули миру".
Звісно, хотілося б, щоб Аргентина долучилася до виконання конкретних пунктів "формули миру"...
Ми розраховуємо, що Аргентина долучиться разом із іншими членами світового співтовариства до реалізації "формули", а також проведення Глобального саміту миру.
Звісно, маємо очікування щодо інших важливих для нас пріоритетів, як-то створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України і міжнародного компенсаційного механізму за збитки внаслідок агресії. Тобто є певний позитивний процес. Маємо певні позитивні очікування щодо подальших перспектив.
І.Ш.: Щодо санкцій. Чому Аргентина не запровадила санкції щодо Росії, настільки тісними досі були зв'язки Буенос-Айреса з Москвою?
Ю.К.: Відповідну роз'яснювальну роботу щодо запровадження санкцій здійснюємо регулярно, але тут треба зважати на те, що є сталі підходи щодо санкцій у країнах Латинської Америки. Країни Латинської Америки санкції запроваджують лише винятково в тому разі, коли є рішення Ради Безпеки ООН. Це їхній традиційний підхід, не лише Аргентини, але й власне всіх країн Латинської Америки. Звісно, ми зі свого боку намагаємося пояснювати навіщо санкції щодо Росії потрібні, акцентуємо, що санкції є одним із інструментів для зупинення повномасштабної війни Росії проти України...
Я думаю, що наші аргументи, можливо, не так швидко, як хотілося б, але поступово доносяться. Не скажу, що безпосередньо санкції запроваджуються, але певні рішення щодо конкретних російських постачальників чи операцій все ж таки аргентинська сторона ухвалює з урахуванням тих санкцій, які були запроваджені нашими партнерами.
Не буде реалізовуватися політика business as usual з РФ
Я думаю, що поступово ситуація буде змінюватися, принаймні точно можу сказати, що не буде реалізовуватися політика business as usual з РФ в контексті торговельно-економічного співробітництва.
І.Ш.: Щодо російських біженців. В одному з інтервʼю ви розповідали про великий наплив росіян до Аргентини від початку повномасштабної війни РФ проти України. Чи продовжують прибувати росіяни до Аргентини, під якими приводами, чи передбачені для них якісь пільги? А також яка ситуація з переселенцями з України?
Ю.К.: Для того, щоб стати біженцем в Аргентині, отримати цей статус, потрібно довести, тобто надати відповідні документи, які підтверджували б причини, чому людина намагається отримати статус біженця. Тобто далеко не кожен із новоприбулих росіян отримує цей статус.
До Аргентини прибуло близько 35 тисяч росіян
Якщо поглянути на останні статистичні дані, то з середини 2022 року натепер до Аргентини прибуло близько 35 тисяч росіян. Це доволі великий показник.
При цьому, варто брати до уваги, що близько 10 тисяч із них - це жінки, які прагнуть народжувати дітей в Аргентині для того, щоб потім батьки також могли отримати аргентинське громадянство. До росіян, я б не сказав, що прихильне чи лояльне ставлення. До них уже стримано-насторожене ставлення з боку аргентинського суспільства. Більшість росіян так чи інакше асоціюються з країною-агресором. Звісно ж, є категорія аргентинців, які з певним співчуттям ставляться до деяких росіян, які, як вони вважають, були вимушені втікати від переслідувань кремлівського режиму.
Серед 35 тисяч росіян, які сюди прибули, впевнений, що є представники російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території
Але ж тут треба чітко усвідомлювати, хто є хто. Тому що серед цих 35 тисяч росіян, які сюди прибули, впевнений, є представники і російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території і зміцнити свої позиції в Латинській Америці...
Більшість із них є доволі фінансово забезпеченими, вони не працюють, живуть у доволі комфортних умовах, переважна більшість із них не володіє іспанською мовою.
Росіяни, що прибули, якихось пільг для себе не мають. Але вони користуються можливостями, які можуть отримати від аргентинської системи. Наприклад, я згадував про жінок, що приїжджають сюди народжувати. Вони можуть скористатися певними можливостями аргентинської системи охорони здоровʼя. І така кількість людей, що потребує медичного обслуговування, стає доволі високою. Стало очевидним уже певне навантаження на аргентинську систему охорони здоровʼя.
Більшість росіян на певному етапі звертається із запитом щодо дозволу на проживання. Але почастішали випадки, коли при наданні запиту на продовження перебування в Аргентині представники Росії надають підробні документи. І це, звісно, впливає на ухвалення рішень щодо продовження їхнього перебування в Аргентині.
При цьому я хотів би підкреслити одну характерну рису, яка є помітною. Це російський великодержавний шовінізм, який простежується у їхній поведінці й тут. І цей великодержавний шовінізм не так тут стосується українців... Тут він має інші прояви. Це стосується ставлення до представників Латинської Америки, передусім пересічних аргентинців. Тобто це така зверхність щодо місцевого населення.
Хочу відзначити дуже сприятливе ставлення до українців, які вимушені шукати тимчасовий прихисток в Аргентині
Щодо українських вимушених переселенців, які останнім часом прибули з нашої держави у зв'язку з російською повномасштабною агресією, за нашими даними, їхня кількість невелика - понад 400 осіб. Звісно, на це впливають різні фактори. Передусім це географічна віддаленість України від Аргентини, логістичний аспект. Але я хочу відзначити дуже сприятливе ставлення до українців, які вимушені шукати тимчасовий прихисток в Аргентині, з боку аргентинського уряду, з боку відповідних служб.
Хотів би привернути увагу до ще одного аспекту - гуманітарної допомоги, яка надходить із Аргентини. Донині із березня 2022 року в Україну було відправлено 15 гуманітарних вантажів загальною вагою в понад 130 тонн. Тобто є активна взаємодія з аргентинськими урядовими структурами, з Аргентинською агенцією міжнародного співробітництва і гуманітарної допомоги, українською громадою, єврейською громадою, підприємцями та всіма небайдужими. Фактично зараз Аргентина є лідером серед країн Латинської Америки в наданні гуманітарної допомоги Україні.
І.Ш.: Нещодавно з'явилася інформація від Державного департаменту США про те, що Росія активізувала свій пропагандистський вплив на країни Латиської Америки. Також Інституту миру США дослідив російський вплив в Латинській Америці. Як Росія використовує інформаційні джерела в Аргентині і чи багато ознак російської пропаганди ви бачите в аргентинських ЗМІ? Чи дійсно іспаномовні версії російських телеканалів, такі як Actualidad RT і Sputnik Mundo популярні в Аргентині?
Ю.К.: Я б не сказав, що російські пропагандистські телеканали мають значну популярність, чи що зріс їхній вплив. Про Аргентину я такого не можу сказати. Дійсно, на жаль, в Аргентині
В Аргентині досі функціонує телеканал Actualidad RT, Russia Today
досі функціонує телеканал Actualidad RT - Russia Today. Хоча ми зі свого боку постійно привертаємо увагу до його діяльності, до продукування ним антиукраїнських, антидемократичних фейків. Але поки що цей канал існує. Я не скажу, що він популярний. Передусім представники аргентинського суспільства отримують інформацію з власних ЗМІ...
На жаль, маховик російської пропаганди досі продовжує обертатися, але робимо все можливе, щоб протидіяти діяльності цих російських каналів новин іспанською мовою, привертаючи увагу до їхнього деструктивного і підривного характеру.
У контексті російської пропаганди хотів би також привернути увагу до того, що в Аргентині досить поширені ліві настрої. Тут, до речі, існує Комуністична партія Аргентини, яка заснована в 1918 році. Тут також є структура Лівий фронт - це соціалістична політична партія троцкістського ґатунку. Тож російська дипломатія використовує ці течії для поширення своїх наративів в Аргентині.
Зараз позиції кремлівського режиму суттєво похитнулися в Латинській Америці і вони намагаються знайти спосіб "реанімувати" втрачені позиції.
І.Ш.: У свіжому дослідженні Інституту миру США йдеться саме про значну роль російської послів у пропаганді наративів Кремля в Латинській Америці. Мовляв, вони працюють там по багато років, добре володіють іспанською мовою, мають налагоджені зв'язки та доступ до медіа. Чи спостерігаєте ви такий вплив в Аргентині?
Ю.К.: Я таких послів в Аргентині не зустрічав. Я тут, щоправда, досить нетривалий час працюю, менше року, але такого посла в Аргентині я не бачив. За моєю інформацією, очільник російської дипломатичної місії в Аргентині не зовсім добре володіє іспанською, користується послугами перекладача, що, звісно, значно ускладнює його роботу в питанні комунікації з аргентинськими політиками та представниками ЗМІ. З мого
Вважається моветоном запрошувати представників Росії на дипломатичні чи інші публічні заходи
досвіду, зараз вважається моветоном запрошувати представників Росії на дипломатичні чи інші публічні заходи. На більшості заходів їх не помітно і вони не зовсім бажані відвідувачі... На більшості заходів, у яких я беру участь, більшість наших партнерів, представників демократичного табору, у своїх публічних промовах висловлюють солідарність із Україною.
І.Ш.: Згідно з дослідженнями, населення латиноамериканських країн у переважній більшості дотримується "нейтралітету", виступає "за мир", тобто не бачить необхідності в перемозі України в такому вигляді, якою її бачить Київ. Ви згодні з тим, що пересічні аргентинці схиляються до так званого "нейтрального" бачення миру?
Ю.К.: Усі висловлюють солідарність з українським народом - це першочергова реакція. Далі лунають слова підтримки і захоплення мужністю українського народу у протистоянні російській агресії. І також неодноразово мені доводилося чути слова віри в те, що Україна переможе. І також, щоб війна швидше припинилася. Ми намагаємося пояснювати, що це не розвіється само собою, як туман, і що ми боремося за нашу свободу в першу чергу. Саме ці слова вони розуміють найкраще, бо слово "свобода" для аргентинців - дуже важливе. Слово "свобода" згадується в аргентинському гімні вісім разів. В принципі на рівні суспільства вони розуміють нашу боротьбу. Звісно, є ще багато над чим працювати...
Один із важливих аспектів - це комунікація з громадськістю на найвищому рівні, це дуже важливий шлях впливу. Також важливими є візити аргентинських журналістів до України, які стали регулярними. Це як аргентинські журналісти, які окремо відвідують Україну, так, наприклад, нещодавно в Україні побував аргентинський журналіст, представник телеканалу Canal 26 та видання El Litoral Браян Майєр, так і їхні візити у складі латиноамериканських ЗМІ та їхні зустрічі з найвищим керівництвом, представниками уряду України. Це також дуже впливає на сприйняття аргентинським суспільством подій в Україні.
Це також і виставки, і круглі столи, які ми намагаємося проводити регулярно разом із представниками української громади та країн-партнерів. Хотів би окремо згадати активну позицію української громади. В Аргентині проживає до 500 тисяч вихідців із України та їхніх нащадків. Українська громада займає активну позицію, проводить мітинги на підтримку України...
Важливим шляхом зменшення російського інформаційного впливу в Аргентині було б запровадження і трансляція українського інформаційного телеканалу для іспаномовної аудиторії. Сподіваюся, що нам вдасться реалізувати цю ідею в майбутньому. Перший крок на цьому шляху вже зроблено, запрацював YouTube-канал UATV Español.
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Україна замість "геномної пустелі" може стати центром геномних досліджень у Європі – професор Оклендського університету Тарас Олексик
Як світ може підтримати українських науковців під час війни, власним прикладом демонструє професор Оклендського університету, українець за походженням Тарас Олексик, фахівець із геномної біології та біоінформатики, автор кількох винаходів у світовій генетиці.
Крім того, завдяки його публікації у журналі Science досвід підтримки українських вчених під час війни вже став орієнтовним посібником для країн, де науковці також можуть опинитися у небезпечних обставинах – через війни, негоду, катастрофи.
Олексик запропонував одразу декілька можливих механізмів, сам викладав дистанційно студентам, що перебували буквально у бомбосховищах, а також віднайшов фінансування для масштабних проєктів, що реалізуються сьогодні в Україні.
Тарас Олексик відомий тим, що започаткував дослідження геномів українців, щоб вивчати генетичне різноманіття українського народу.
До здійснених ним досліджень Україна була так званою “білою плямою” на генетичній карті світу.
А зараз, як результат, вчені мають доступ до інформації про генетичні відмінності, що передаються від покоління до покоління українців, відрізняють їх між собою, а також від інших європейських народів. Розуміння таких відмінностей необхідне для розвитку персоналізованої медицини в країні.
Працюючи над цією тематикою, під керівництвом професора здобули звання PhD в США вже кілька його студентів з України. А один з них – Вальтер Волфсбергер – біоінформатик, який почав працювати разом із Тарасом Олексиком ще на островах Карибського моря. Його ім'я також вписане цьогоріч у преамбулу закону в Пуерто-Рико про національну спадщину.
Голос Америки дізнавався, яким чином дослідники з України увійшли в історію Карибських островів та які саме дослідження з генетики тривають сьогодні в Україні за підтримки США.
Ганна Твердохліб, Голос Америки: Американських журналістів – читаю зокрема в Оклендській газеті – вразили українські студенти ваших онлайн-лекцій, що підключалися до навчання прямо із бомбосховищ. Що ще працює так само ефективно для підтримки української науки та освіти з-за кордону?
Тарас Олексик: Ще до війни я роками співпрацював з науковцями з України (у США працюю ще з 1992 року), а коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то ми одразу намагалися робити все, що могли. Насамперед запропонували навчальні проєкти для студентів та можливості для науковців спілкуватися із колегами з-за кордону, співпрацювати дистанційно.
Крім того, закликали полегшити українським колегам можливість публікуватися у провідних виданнях та якомога частіше брати участь у конференціях.
З часом разом з моїм колегою родом з Молдови, Сергієм Мангулом (його мама – українка), професором університету Південної Каліфорнії, ми організували ініціативу Bioinformatics for Ukraine.
У рамках цієї програми ми навчаємо кілька десятків студентів та аспірантів з усієї України основам біоформатики та спрямовуємо їх до того, щоб вони могли напряму працювати з вченими у США і Західній Європі.
І, звичайно, намагаємося знайти і залучати фінансування, щоб підтримати молодих науковців, які могли б займатися наукою замість підробітку на найнеобхідніше.
Я написав про це в статтях до журналів Science та Giga Science. Днями також вийшло моє есе про довготривалий вплив війни на наукову спільноту України на сайті Oxford University Publishing.
Г.Т.: ЗМІ у США повідомляли і про амбітний проєкт генетичного аналізу майже 20 тисяч українців. Що саме Ви досліджуєте?
Т.О.: Це продовження попередніх проєктів із вивчення різноманітності геному українців. Попередні результати досліджень публікувалися у статті під назвою “Геномна різноманітність в Україні”.
Я спеціально сформулював назву саме так, щоб не показувати якийсь мовляв “геномний еталон українця”, а навпаки продемонструвати, яка є різнобарвна і різноманітна Україна, яка багата різними генетичними варіантами – відмінними від того, що є у інших народів.
Потрібно вивчати, що у нас подібного і що відмінного, щоб зрозуміти повну генетичну картину всього людства.
Наша історія сформувала не тільки національний характер, від якого зараз багато людей в світі вчаться. Але й специфічну генетику
Ми маємо нашу специфічну історію, яка формувала цей народ, і усі віхи історії сформували не тільки, скажімо, національний характер, з якого зараз багато людей в світі вчаться. Але також і специфічну генетику, яка склалася історично по-різному у відповідь на виклики навколишнього середовища, наприклад, клімат, традиційна дієта, інфекційні хвороби та епідемії.
Цю різноманітність дуже важливо описати і зрозуміти в контексті кожного народу, кожної популяції, аж до індивідуального рівня, тому сьогодні науковці й розвивають так звану персоналізовану медицину, в залежності від "генетичного коду" пацієнта, а не просто "у середньому" для всіх.
Щоб її максимальний ефект стосувався і українців, потрібно спочатку задокументувати генетичні варіанти, які існують в Україні.
Ці варіанти можуть спричиняти різний ризик зараження (хтось захворіє, а хтось ні) чи розвитку хвороби. Ми це бачили на прикладі ковіду. Якщо якась популяція або народ краще переживає ту чи іншу інфекцію, відповідь може бути у геномних мутаціях. Якраз вони і несуть цінну інформацію про механізм хвороб і дозволяють розробляти ліки.
Фінансування на подібні дослідження, оскільки вони шалено дороговартісні, вдалося отримати як із приватних фундацій в США, так і від Європейського Союзу (у співпраці з Румунією зокрема).
“Ми нанесли на генетичну мапу світу геном України”
Г.Т.: Тобто Ви з колегами першими описали геномну різноманітність українців? Як саме це допоможе медицині?
Т.О.: Так, Східну Європу звикли називати “геномною пустелею”, тут дуже мало подібних досліджень здійснено. Наш проєкт мав великий резонанс, тоді – у 2021-му – у заголовках ЗМІ писали, що ми “нанесли на генетичну мапу світу геном України”, доповнили цю мапу просто відсутнім на той момент пазлом і заповнили цю прогалину.
Тепер усі клінічні дослідження, розробки, ліки – усе це враховуватиме локальні варіанти, які існують на території України
Тепер усі клінічні дослідження, розробки, ліки – усе це враховуватиме локальні варіанти, які існують на території України. А тут, наголошую, історія, міграція, перетин різних народів тисячоліттями сформував свої суттєві генетичні особливості.
Зокрема, це, наприклад, допоможе зрозуміти поширення такої хвороби, як діабет першого типу. На жаль, ця аутоімунна хвороба швидко набирає обертів і в Україні, і в США.
Г.Т.: Збір зразків та аналіз ДНК здійснюється за Вашої підтримки саме в Україні, так?
Т.О.: Так, звичайно, усі зразки – в Україні, там нам вдалося відкрити і забезпечити необхідним сучасну лабораторію у співпраці з Ужгородським національним університетом.
Наші співробітники там опрацьовують матеріал, виділяють ДНК, створюють біологічний банк даних.
Разом ми аналізуємо отримані геномні дані. Це терабайти інформації, що потребують підготовлених спеціалістів з біоінформатики в Україні. На жаль, зараз таких мало. Тому ми намагаємося підготувати людей, щоб ця галузь розвивалася.
“Моя ціль – перетворити Ужгород у біоінформатичну столицю Східної Європи”.
Г.Т.: Гарвард, Стенфорд, Оксфорд – ви привозите до України (а саме до Ужгорода) вчених із цих університетів. Про що йшлося під час таких зустрічей?
Т.О.: Ми організовували літні школи з біоінформатики та біомедицини, геноміки та мультиоміки в Україні та у Молдові.
Приїжджали професори із цілого світу: із Франції, Австрії, Японії, звичайно із США.
Ми збиралися саме в Ужгороді, адже з міркувань безпеки, до прикладу, у Одесі, Києві чи Дніпрі під час війни таку зустріч провести було б непросто, або взагалі неможливо.
Зараз ми навіть говоримо про те, щоб з наступного року зробити цю конференцію регулярною, а моя найбільша і основна ціль – перетворити Ужгород у біоінформатичну геномну столицю Східної Європи.
Я бачу Ужгород таким собі “український Кембриджем”, куди науковці регулярно збираються щоб пити добру каву і говорити про науку, медицину, спільні проєкти.
Я взагалі бачу це місто у майбутньому не тільки як магніт для туристів завдяки, наприклад, сакурам, як це є сьогодні.
Бачу його таким собі “український Кембриджем”, де науковці регулярно збираються, щоб пити добру каву і говорити про науку, медицину, спільні проєкти, взагалі про гарне майбутнє.
Г.Т.: Крім того, науковці з України приїздять і до вас у США, і навіть захищають тут дисертації.
Т.О.: О так, я дуже радий вам доповісти, що минулого місяця захистилися ще двоє українців, кандидатів наук, вони отримали звання PhD в Оклендському університеті в Мічигані. Це зокрема Христина Щубелка, лікарка за професією, а також вчена з двома PhD дипломами (один з біології, другий - медицини). Вона дуже добре розуміє і знає, як шукати і отримувати великі проєкти, особливо активно співпрацює з українськими вченими. Це вона навчала на базі молекулярної лабораторії в Ужгородському університеті фахівців, як виділяти ДНК та взагалі працювати з біологічним банком даних.
Ще одне дуже важливе досягнення – це захист PhD в “науці великих даних” – біоінформатиці іншого аспірантанта з України, Вальтера Волфсбергера, котрий працює з потужними серверами та комплексним інформаційним аналізом геному і розуміє, як ці дані порівнювати і застосувати.
“Геном людини – це книга із 23 розділів і 3,5 мільярда літер. Конкуруємо з біткойном і астрономічними мапами”.
А геном людини – розумієте, це як книга, яка складається із 23 розділів, образно кажучи, та має в собі 3,5 мільярда літер. Навіть один мільярд важко уявити собі в голові, але ви знаєте, що таке гігабайт. Ну от оці 3,5 гігабайт – це інформація, яку містить людський геном. Тепер треба у ньому знайти відмінності і визначити, які з них важливі (як у випадку резистентності до хвороби), а які не дуже.
І щоб проаналізувати геноми 20 000 людей, тільки уявіть, скільки гігабайтів даних потрібно опрацювати. Тільки лінійні карти хромосом такої бази даних зайняли б 70 пентабайтів (70 тисяч терабайтів). Але для якісної мапи геномів потрібно як мінімум в 100 разів більше даних, щоб не допуститися випадкових помилок.
Сказати, що це дуже багато – це нічого не сказати, і на жодному персональному комп'ютері ви нічого з цим не зробите.
Тому для цього використовуються величезні сервери. Вони обробляють об'єми даних, які часто перевищують і такі великі проєкти, наприклад, як біткойн або мапування екзопланет в астрономії, веб-телескоп і так далі.
Це дуже цікава робота і має великий попит як професія майбутнього, бо даних стає все більше.
Ми споживаємо дуже багато інформативних потужностей, тому ми й називаємося Big Data Science – наука великих даних. А щоб у таких об'ємах даних виявити знайти потрібну інформацію, то це навіть не як знайти голку у копиці сіна, а у 20 тисячах копиць сіна, порівнявши їх один з одним.
Біоінформатики якраз і розробляють підходи до таких даних. Це дуже цікава робота і має великий попит як професія майбутнього, бо даних стає все більше.
“Кожен біолог має мати свою велику подорож, для мене це була історія досліджень у Пуерто-Рико”
Г.Т.: Раніше Ви очолювали Карибський геномний центр Університету Пуерто-Рико, а цього року Ваше ім’я було вписане у преамбулу місцевого закону. Це також стосується генетичних досліджень?
Т.О.: Я проводив дослідження там протягом цілого десятиліття. Кажуть, кожен біолог має мати свою подорож велику, отак для мене це і була історія у Пуерто-Рико.
Я мав багато цікавих проєктів на островах Карибського моря, зокрема, вперше секвенував геном пуерто-риканського папуги, а це їхня культова птаха, важлива для всієї екосистеми острова.
Тоді для дослідження ми збирали кошти в університеті та у самій громаді, навіть такими заходами, як мистецькі виставки і показ мод. Головним для мене був захват студентів, а я прагнув зацікавити їх генетичною наукою.
Крім того, мене зацікавило питання походження острівних коней – пасо-фіно (ісп: Paso Fino). На цих конях можна їхати і… пити каву, ні разу не проливши її, завдяки специфічній рівномірній і плавній ході.
Була підозра, що ця особливість зводиться до одного гену DMRT3, який дозволяє тваринам не збиватися з ритму ходи. Коли ви підганяєте коня, то він переходять із бігу на галоп і скаче. Так ви кави не поп’єте.
Натомість пасо-фіно не скачуть, вони просто дуже-дуже швидко перебирають ногами. І саме цю ознаку колись відбирали господарі кавових плантацій упродовж кількох століть. У результаті, з'явилася окрема порода коней на острові.
Раніше пуерториканці не мали доказів, що порода походить саме з їхнього острова, бо ніхто жодних записів не проводив аж до ХХ століття.
Але наші генетичні дослідження довели, що чистокровні і благородні пасо-фіно є нащадками суміші коней кріоййо (criollo), які бродять по острову у напів дикому - напів одомашненому стані.
Це зробило гарну рекламу Україні. Членів нашої лабораторії там називали “укариканцями”, тобто українськими пуерториканцями
Ознайомившись з нашою публікацією, парламент острова отримав нагоду законодавчо закріпити породу пасо-фіно національною спадщиною Пуерто-Рико, а наші з Вальтером імена вписали у преамбулу закону, у скрижалі історії, це і приємно, і потішно.
А ще – це зробило гарну рекламу Україні. Членів нашої лабораторії там називали “укариканцями”, тобто українськими пуерториканцями.
“Українці в Мічигані нікому не дозволяють забути про те, що відбувається в Україні”.
Г.Т.: Як у Мічигані живе українська діаспора та яким є ставлення місцевих американців до подій в Україні, до потреби підтримувати українців у протистоянні російській війні?
Т.О.: У Мічигані дуже велика українська діаспора, я вже 5 років викладаю географію України в старших класах Школи Українознавства Товариства “Рідна Школа” в Детройті, найстарішій в Америці. У нас є близько 250 дітей у суботній школі, а також діє звичайна школа, навколо неї та навколо церкви гуртуються багато людей, які допомагають Україні.
Українці в США, зокрема в моєму штаті Мічигані, нікому не дозволяють забути про те, що відбувається в Україні. А зараз дуже треба нагадувати про це і американцям, і американським політикам, і бізнесменам – що війна продовжується. І вона не закінчиться, поки ми ворога цього не виженемо разом.
“Там і мій студент, який отримав місце в Оклендському університеті, але пішов на фронт”.
Думка американців може змінюватися, вони починають думати про свої вибори, про бензин, але їм треба нагадувати, що і ваші вибори, і бензин – все пов'язано. Якщо ви не вирішите проблему з російською агресією, якщо Україна не переможе у війні, то проблеми будуть і в Америці, це вони мають дуже добре знати.
Якщо ви не вирішите проблему з російською агресією, якщо Україна не переможе у війні, то проблеми будуть і в Америці.
Честь і хвала нашим воїнам, які воюють сьогодні, ми усім серцем з ними. Там на сході України воює і мій студент, який отримав місце в Оклендському університеті у 2022 році, але в перші ж дні після вторгнення добровільно пішов на фронт. Він уже отримав подяку особисто від президента України.
Ми чекаємо перемоги і повернення наших талановитих студентів додому, щоб вони нарешті могли займатися наукою.
Г.Т.: Минулого тижня Ви працювали у Вашингтоні. Про що йшлося на конференції Американського товариства генетики людини ASHG-2023?
Т.О.: Це щорічна зустріч дослідників генетики та геноміки людини, понад 8000 учених з усього світу взяли участь цьогоріч. Нові продукти та інновації, представлені на конференції, обчислюються мільярдами доларів США.
Мені приємно, що учасники відзначили нашу роботу з вивчення геному українців, зокрема, Карлос Бустаманте, американський популяційний генетик, професор Школи медицини Стенфордського університету у Каліфорнії та доктор Майкл Дін з Національного Інституту Раку у Вашингтоні.
А Лінда Качурі, професорка з кафедри епідеміології та здоров'я населення Стенфордського інституту раку, володарка нагород за досягнення в дослідженні генетики людини розмістила твіт у мережі Х про “вражаюче секвенування геномів з України” з фотографією нашого вченого-біоінформатика, доктора Вальтера Вольфсбергера.
Як продавати державну власність під час війни? Сергій Бут, директор "Прозорро.Продажі", про продаж активів і корупцію
"Продавати державну власність під час війни вигідно", – про це в інтерв’ю "Голосу Америки" повідомив Сергій Бут, директор "Прозорро.Продажі". Через цю державну електронну систему торгів, в якій проходять державні онлайн-аукціони, за сім років вдалося продати майна на 80 млрд гривень.
Вже після вторгнення саме через "Прозорро.Продажі" продавалися конфісковані активи дочок російських банків. Від продажів активів "Сбербанку" та "Промінвестбанку" вдалося отримати до бюджету понад три мільярди гривень.
Представники української влади також заявляли про те, що саме "Прозорро.Продажі" стане головною платформою з продажу вилучених російських активів.
14-го листопада 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відтепер передбачає реалізацію арештованих активів в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через "Прозорро.Продажі".
Постанова дозволить забезпечити продаж активів в управлінні АРМА, арештованих у кримінальних провадженнях, у тому числі так званих підсанкційних активів, переданих агентству та таких, що знаходяться в Україні, у системі "Прозорро.Продажі".
"Ухвалене рішення – можливість і для потенційних покупців та інвесторів вперше відкрито позмагатися за такі активи за прозорими і конкурентними правилами. Ще одна важлива зміна – розблокування можливості реалізації арештованих активів за кордоном, гроші з продажу яких ітимуть також до держбюджету та підтримуватимуть економіку", – заявив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Про те, як "Прозорро.Продажі" допомагає боротися з корупцією, що гарантує ефективність роботи платформи, скільки майна ще залишилося у державній власності Сергій Бут у Нью-Йорку розповів Ірині Соломко.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Сергію, "Прозорро.Продажі" отримало від ООН нагороду у сфері публічної служби, що, по суті, є визнанням того, що робить ця компанія у тому числі в контексті боротьби з корупцією. Проте, звинувачення у корупції на адресу України лунають і далі. Як ви оцінюєте вашу роботу?
Сергій Бут, директор Прозорро.Продажі: Ціль проєкту "Прозоро.Продажі" - це, у першу чергу, створення таких умов для реалізації та надання в оренду публічних активів, які унеможливлюють корупцію.
Потрібно, щоб активи продавалися у найбільш конкурентний спосіб, щоб за них власник, тобто держава, отримував найбільшу грошову винагороду. І цей підхід допомагає в певних сферах знижувати корупційні ризики, бо в усі ринки, куди ми заходимо, там скрізь були питання, наскільки чесно та прозоро там відбуваються процеси.
І саме те, що вся інформація є відкритою, і кожен може перевірити інформацію про перебіг аукціону, є запорукою того, що торги відбуваються у найбільш можливий і чесний спосіб.
І.С.: Аби це сталося, важливо, щоб була конкуренція, ви ж не можете гарантувати кількість учасників.
Ніхто не може втрутитись в перебіг електронного аукціону. Ми до останнього моменту не знаємо, скільки учасників зареєструвались, чи відбудеться цей аукціон
С.Б.: Так, справді, ніхто не може втрутитись в перебіг електронного аукціону. Ми до останнього моменту не знаємо, скільки учасників зареєструвались, чи відбудеться цей аукціон. Що стосується учасників, то це змагання. Бо активи є різними – якісь мають високий попит, якісь є дуже специфічними, на які мало покупців. Буває аукціон з одним учасником, наприклад, з непрацюючими кредитами. А продаж нерухомості у Києві чи Львові демонструє дуже високу конкурентність.
І.С.: "Прозорро.Продажі" за сім років зайшли на багато ринків, як це пов’язано з тими реформами, які впроваджувалися?
С.Б.: Зараз ми - на майже 20 ринках. Це і погані активи банків, і мала приватизація, і продаж та оренда земельних ділянок. У цьому році запустились аукціони з продажу прав на промисловий вилов риби. Ми дотичні до багатьох реформ у країні, але з найбільших - це земельна реформа.
Перед війною був знятий мораторій на продаж земельних ділянок приватними власниками. І вони продаються чи здаються в оренду не за якимись закритими дверима чи незрозумілими прямими договорами, а на відкритих аукціонах. Це значним чином допомогло запустити цю земельну реформу.
І.С.: Але є громади, які хочуть іти цим шляхом, а є громади та державні компанії, які не хочуть. Останній приклад – це "Укрзалізниця", яка відмовилася продавати брухт через "Прозорро.Продажі". Чи можете ви вплинути на це?
Вся приватизація – і мала, і велика - має відбуватися лише через "Прозорро.Продажі"
С.Б.: Справді, власник майна може його продавати, може його здавати в оренду, а може цього і не робити.
Якщо наводити приклад міста Львів, воно є, напевно, найактивнішим містом, яке бере участь в нашій системі. В них є задача отримати максимум з тих об'єктів, які вони мають. Вони розуміють, що краще, ніж через "Прозорро.Продажі" вони не продадуть, тому і йдуть на цій аукціони. Звісно, можна не продавати. Але, якщо продавати, то нормативно-правові акти дозволяють це зробити лише через "Прозорро.Продажі". Наприклад, та сама приватизація. Вся приватизація – і мала, і велика, – має бути лише через нашу систему.
У контексті "Укрзалізниці", вони зобов'язані продавати свої активи або здавати в оренду через нас. Щодо "Укрзалізниці", там було питання щодо можливості продавати металолом на експорт. Менеджмент підприємства намагався оцінити, що їм вигідніше: продавати всередині країни чи відвантажувати це на експорт. Така дискусія була, але станом на зараз "Укрзалізниця" зобов'язана продавати непрофільне майно або здавати в оренду через "Прозорро.Продажі".
І.С.: Продаж майна влади, місцевих органів влади відбувається вже практично 32 роки. Скільки ще його лишилося, наскільки це великі активи?
С.Б.: Ми цього не знаємо, і це якраз теж частина реформи й частина процесу інвентаризації, аби зробити реєстри, щоб будь-хто міг знайти цю інформацію. Наразі навряд чи вам хтось скаже, скільки в країні оцих підприємств чи об'єктів, які можна продати чи здати в оренду. Але цей процес він іде.
І.С.: За сім років існування система допомогла залучити до бюджетів різних рівнів майже 80 мільярдів гривень. Це багато чи мало? Чи верифікуєте ви після продажу, наскільки адекватною була ціна?
Той самий Львів заробив на аукціонах вже більше мільярда гривень. Для них це відчутно.
С.Б.: Справді, ніхто наперед не знає, що таке адекватна ціна. Навіть, якщо ми говоримо про якісь зрозумілі об'єкти, як, наприклад нерухомість, все одно є певна специфіка. Часто ця нерухомість, наприклад, перебуває в заставі або на неї накладено якийсь арешт, чи вона є предметом суперечки між різними суб'єктами. І ці моменти є насправді дуже важливими при визначенні того, за скільки об’єкт можна.
Щодо адекватності ціни, ми розуміємо, що якщо цей об'єкт є доступним для всіх зацікавлений і є конкуренція при продажі, в результаті ми, як правило, отримуємо адекватну ціну. Що стосується 80 мільярдів, тут питання відносне. На рівні країни, може, це і не така глобальна сума, але для громад ситуація інша. Той самий Львів заробив на аукціонах вже більше мільярда гривень. Для них це відчутно.
І.С.: Коли почалося повномасштабне вторгнення, ви продовжили продавати. Але це – логічне питання, чи варто та вигідно продавати під час війни?
С.Б.: Під час війни продавати вигідно, ми слідкуємо постійно за статистикою та динамікою, і кількість учасників, від якої залежить фінальна ціна, якщо порівнювати до війни та зараз, в загальному не змінилася.
Ми бачимо по спілкуванню з власниками та учасниками, що продавати варто. Бо оцей ідеальний момент продажу - це такий міф. І навіть якщо відкинути бойові дії, завжди є щось, що може заважати. Тому, якщо є конкретний об'єкт, який цікавий інвестору, це потрібно робити.
І.С.: Якщо говорити про велику приватизацію, коли все ж таки вона розпочнеться, і чи потягне система?
Оцей ідеальний момент продажу - це такий міф. І навіть якщо відкинути бойові дії, завжди є щось що може заважати.
С.Б.: Так, поточного року вже був прийнятий необхідний набір нормативних актів, які дозволяють проводити торги по великій приватизації через "Прозорро.Продажі". Технічно система до цього готова. Є операційні моменти.
Фонд державного майна вже опублікував перелік об'єктів, які можуть підпадати під велику приватизацію - Об'єднана горно-хімічна компанія, Одеський припортовий завод. Це гіганти, доволі складні. І потрібен певний час, щоб ці підприємства елементарно підготувати до продажу.
І.С. У цьому році Одеський припортовий може бути проданий?
С.Б.: Ми не розраховуємо на те, що в цьому році буде проведено аукціон з великої приватизації. Ми більше вже дивимось на наступний рік.
І.С.: Ви вже реалізували активи колишніх дочок російських банків. Скільки вам вдалося реалізувати та наскільки важко це процесуально?
С.Б.: Було реалізовано низку активів російських банків - "Сбербанк" та "Промінвестбанк". Обсяг реалізації їхніх активів складав понад три мільярди гривень. Це доволі успішна практика. Окрім активів банків є ще набір активів, які належать підсанкційним особам. Зараз якраз опрацьовується механіка, як їх реалізувати [14 листопада Кабмін прийняв відповідну постанову].
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