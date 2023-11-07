Держдеп про можливість переговорів з Росією: Жодних розмов, окрім "формули миру"

Жодних перемовин щодо завершення війни в Україні не відбудеться без участі України, – наголосив під час брифінгу у вівторок, 7 листопада, заступник речника Держдепу США Ведант Пател. Він сказав, що у Держдепі не знають про жодні розмови з Україною про переговори, окрім розмов про "формули миру", які обговорювались на багатьох зустрічах.



“Ведення будь-яких переговорів залежить від України, як ми зазначали вже багато разів. Нічого не відбудеться про Україну без участі України”, – заявив Ведант Пател.

Ведення будь-яких переговорів залежить від України, як ми зазначали вже багато разів. Нічого не відбудеться про Україну без участі України

За словами заступника речника Держдепу США, Кремль не має жодного інтересу в переговорах чи закінченні війни в Україні. “Ми продовжуємо бути відданими підтримці наших українських партнерів”, – додав він.



Також Ведант Пател прокоментував нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського про недоречність проведення президентських виборів у 2024 році: “У контексті виборів також важливо пам’ятати, що майже 20% території України окуповані, а десятки мільйонів її громадян переміщені через війну Росії, багато з них перебувають за межами країни як біженці. Крім того, Росія продовжує щоденні бомбардування цивільної інфраструктури по всій Україні”.



Пател наголосив, що США чітко заявили українським партнерам про зобов’язання підтримувати Україну не лише в її боротьбі проти Росії, але “підтримувати обережний і конституційний підхід до підтримки міцності демократії у воєнний час”.



Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, очільники Пентагону, Держдепу і Мінфіну США у спільному листі до Конгресу закликали підтримати пряму бюджетну допомогу Україні у 11,8 мільярда доларів. Фінансування передбачене у додатковому пакеті національної безпеки президента Байдена, що включає військову, безпекову, економічну та гуманітарну допомогу задля збереження інтересів нацбезпеки США під час глобальних викликів.

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