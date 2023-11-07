Близький Схід та Україна лишаються у центрі уваги Пентагону - речниця Міноборони США

США виступають за захист життів цивільного населення в Газі та під час будь-якого збройного конфлікту. Про це під час брифінгу у Пентагоні 7 листопада наголосила заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх.



“Ми продовжуємо закликати Ізраїль дотримуватися гуманітарних законів і законів ведення збройних конфліктів”, – сказала Сінгх.



Вона також нагадала, що у понеділок, 6 листопада, Сполучені Штати визнали, що в Газі були “тисячі жертв” серед цивільного населення унаслідок боротьби Ізраїлю проти ХАМАСу. Про це говорив на брифінгу прессекретар міноборони США генерал Пет Райдер.



Раніше достовірність цифр про кількість жертв, опублікованих Міністерством охорони здоров'я Гази, була поставлена під сумнів президентом США Джо Байденом, який підтримує Ізраїль і виступає проти припинення вогню, свідчить видання Barron's з посиланням на агенцію AFP.



“Будь-яка втрата життя, будь-яка жертва серед цивільного населення – це жахливо, – додала Сінгх. – Ми оплакуємо ці втрати. І ось чому ми дуже чітко висловлюємося у наших розмовах з ізраїльтянами”.

Посадовиця Пентагону наголосила, що США продовжують висловлювати занепокоєння та наполягати, щоб Ізраїль дотримувався законів війни.



Сінгх закликала врахувати уроки, отримані в Афганістані та Іраку, щоб уникати жертв серед цивільних.



У середу, 8 листопада, Міністр оборони Ллойд Остін розпочне візит до Індо-Тихоокеанського регіону. Під час зустрічей йтиметься насамперед про воєнні ризики, зокрема, про недопущення виходу чинних конфліктів за межі територій, де вони тривають наразі.

"Поїздка передбачає зупинки в Індії, Південній Кореї та Індонезії, де міністр зустрінеться зі своїми регіональними колегами та візьме участь у серії зустрічей, що демонструють зростаючу співпрацю між США та їхніми союзниками", - йдеться у повідмоленні Пентагону.

Те, що відбувається на Близькому Сході, те, що відбувається в Україні, залишається у центрі уваги міністра оборони.

“Те, що відбувається на Близькому Сході, те, що відбувається в Україні, залишається у центрі уваги міністра та фахівців Міноборони США”, – запевнила Сінгх, коментуючи мету закордонного візиту міністра.



За її словами, завдання США полягає у тому, щоб надіслати “потужне повідомлення” будь-якій державі чи недержавній організації, яка “хоче спробувати втягнутися в конфлікт”: “Будь-хто, хто хотів би отримати вигоду з цього конфлікту [війни між Ізраїлем та ХАМАСом], нехай вони цього не роблять”.



Сінгх прокоментувала також призупинення Сполученими Штатами дії Договору про звичайні збройні сили в Європі та нагадала: це крок у відповідь зі сторони Вашингтона на рішення Кремля вийти з договору.

Як повідомляв Голос Америки, Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає ударів самому "серцю" можливостей ХАМАСу - місту Газа. Командувач Південного командування Ярон Фінкельман повторив ціль операції: знищити ХАМАС та визволити заручників.