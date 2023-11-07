Білий дім і НАТО відреагували на вихід Росії з договору про обмеження збройних сил

США й НАТО засудили рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі, а також її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям цього договору. Ця безпекова домовленість часів Холодної війни обмежувала ключові категорії війська. У відповідь на крок Кремля Вашингтон, а також інші держави Альянсу оголосили, що призупиняють дію договору.

"Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменя євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, коли країни Альянсу дотримуються договору, а Росія - ні, була б нежиттєздатною", - йдеться у заяві. Там зазначили, що Кремль систематично підриває євроатлантичну безпеку, нехтує контролем над озброєннями та підриває міжнародний порядок.

Радник Білого дому із нацбезпеки Джейк Салліван також заявив, що "ситуація, коли Сполучені Штати та наші союзники по НАТО продовжують перебувати під військовим обмеженням ДЗЗСЄ, тоді як Росія, чиї збройні сили є найбільшими в Європі, і хто продовжує активно вести загарбницьку війну проти України, використовуючи саме ті сили, на стримування яких спрямований договір – ні, було б неприйнятним".

Салліван додав, що призупинення зобов'язань ДЗЗСЄ "посилить стримування та обороноздатність Альянсу шляхом скасування обмежень, які впливають на планування, розгортання та навчання – обмежень, які більше не зобов'язують Росію після виходу Москви".

У повідомленні НАТО також додано, що "країни Альянсу підтверджують свою постійну відданість зменшенню військового ризику та запобіганню неправильному сприйняттю та конфліктам", тож вони "використовуватимуть НАТО як платформу для поглибленого обговорення та тісних консультацій з питань контролю над озброєннями".

Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний у 1990 році, наклав обмеження на категорії звичайної військової техніки, яку могли розгорнути НАТО та тодішні країни Варшавського договору.

Договір був розроблений, щоб не дати будь-якій стороні накопичувати сили для швидкого наступу в Європі, й зменшив перевагу Радянського Союзу у звичайних озброєннях.

Росія призупинила участь у договорі у 2007 році та припинила активну участь у 2015 році. У 2011 році у відповідь на російське "призупинення" участі у договорі, Сполучені Штати і НАТО також припинили його виконання, повідомив Держдепартамент.

Офіційно ж Москва вийшла з угоди опівночі 7 листопада, й МЗС Росії заявило, що договір тепер - "історія". Там підкреслили, що договір не діє зокрема через розширення НАТО - вступу Фінляндії та заявки Швеції.

У червні в НАТО заявляли, що "Росія протягом багатьох років не дотримувалася своїх зобов'язань за ДЗЗСЄ", й "агресивна війна Росії проти України та співучасть Білорусі суперечать цілям ДЗЗСЄ".

У статті використано матеріали Reuters