Блінкен: Перемир'я у Смузі Газа вигідне ХАМАСу. Допомогти палестинцям можуть "гуманітарні паузи"

Палестинський президент Махмуд Аббас на зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у неділю, 5 листопада, закликав США посприяти встановленню перемир’я у Смузі Газа.

Зустріч відбулась в час посилення ізраїльських атак на Газу. У неділю речник міністерства охорони здоров'я підконтрольної ХАМАСу Смуги Газа заявив, що ізраїльські військові вночі завдали удару по табору біженців.

За даними Держдепартаменту, зустріч Блінкена та Аббаса тривала близько години, сторони "обговорили зусилля щодо відновлення спокою і стабільності на Західному березі річки Йордан, зокрема, необхідність зупинити екстремістське насильство проти палестинців і притягнути винних до відповідальності".

Блінкен "підтвердив прихильність Сполучених Штатів постачанню життєво необхідної гуманітарної допомоги та відновленню основних послуг у Газі та чітко дав зрозуміти, що палестинці не повинні бути примусово переміщені", — мовиться у заяві пресслужби Держдепу.

США відкидають перемир’я у Газі

У суботу, 4 листопада, Ентоні Блінкен під час зустрічі із лідерами Єгипту та Йорданії заявив, що припинення вогню було б вигідне лише ХАМАСу.

“Ми вважаємо, що припинення вогню зараз залишить ХАМАС закріпленим на місці, дасть йому можливість перегрупуватися та повторити те, що він зробив 7 жовтня. І ви не мусите вірити мені на слово – буквально кілька днів тому високопоставлений чиновник ХАМАСу заявив, що вони мають намір повторювати “7 жовтня” знову і знову. Жодна нація – ніхто з нас – не може цього прийняти”, - заявив Держсекретар США.

ХАМАС цинічно, жахливо вкорінюється серед цивільного населення, розміщує там своїх бійців, командирів, зброю, амуніцію, розміщує командування та управління в житлових будинках, у школах, в лікарнях, в мечетях.

Ентоні Блінкен повторив позицію США, що Ізраїль має право та зобов’язання захищатися і “вжити необхідних заходів, щоб “7 жовтня” ніколи не повторилося”. При цьому Блінкен повідомив, що у розмові з керівництвом Ізраїлю наголосив на необхідності “вжити можливих заходів для захисту людського життя”.

“Ізраїль зобов’язаний дотримуватися законів війни, гуманітарного права та робити все можливе, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення. … У наших розмовах з ізраїльським урядом ми вказали на кроки, яких вони можуть і повинні вжити, щоб мінімізувати шкоду цивільному населенню та запобігти жертвам серед цивільного населення”, - заявив Ентоні Блінкен.

Причиною великої кількості жертв серед цивільних в Газі Блінкен назвав використання ХАМАСом цивільних у своїй воєнній операції.

“ХАМАС цинічно, жахливо вкорінюється серед цивільного населення; розміщує там своїх бійців, своїх командирів, свою зброю, свою амуніцію, розміщує командування та управління в житлових будинках, під школами та у школах, під лікарнями та в лікарнях, під мечетями та в мечетях – це жахливо”, - заявив держсекретар США.

Гуманітарні паузи для палестинців

Ентоні Блінкен не виключив можливості запровадження у Смузі Газа “гуманітарних пауз”, які б забезпечили постачання допомоги палестинцям.

“Сполучені Штати вважають, що всім цим зусиллям сприяли б гуманітарні паузи. Ми віримо, що такі паузи можуть бути критично важливим механізмом для захисту цивільних осіб, для отримання допомоги, для виведення іноземних громадян, водночас дозволяючи Ізраїлю досягти своєї мети: перемогти ХАМАС”, - заявив Блінкен.

За словами Блінкена, США наразі “дуже зосереджені” на постачанні гуманітарної допомоги у Смугу Газа.

“Під час моєї останньої поїздки до регіону я провів багато часу з урядом Ізраїлю, а потім консультувався з урядом Єгипту та ООН щодо створення каналу, аби зробити все можливе, щоб люди отримали допомогу, яку потребують. Якщо понад тиждень тому в Газу нічого не завозилося, не рухалась жодна вантажівка, сьогодні 105 вантажівок з найнеобхіднішою допомогою для людей, в’їхали до Гази”, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства США.

Наразі, за словами Блінкена, його відомство працює над тим, щоб збільшити кількість цієї допомоги.

Під час зустрічі із представниками Йорданії та Єгипту Блінкен обговорив, серед іншого, спільні зусилля із визволення заручників, захоплених ХАМАСом, та як не допустити розширення цієї війни на інші регіони Близького Сходу.

Папа Римський закликає до перемир’я

У неділю, 5 листопада, Папа Римський закликав до перемир’я у Смузі Газа та до звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, особливо дітей.

“Я постійно думаю про складну ситуацію в Палестині та Ізраїлі, де багато людей втратили життя. Я молюся, щоб ви зупинилися, в ім’я Бога, припинили вогонь", — сказав він, звертаючись до людей на площі Святого Петра після щотижневої молитви Ангел Господній. Минулого четверга Понтифік телефоном розмовляв з палестинським президентом Аббасом, - повідомив пресцентр Ватикану.

За даними палестинської агенції Wafa, Аббас наголосив на необхідності Ватикану продовжувати зусилля, щоб забезпечити негайне припинення вогню.

Минулого тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна відкидає будь-яке тимчасове припинення боротьби з ХАМАСом, яке не передбачає “звільнення наших заручників”. Він також наголосив, що Ізраїль “не дозволить надходження палива до Гази”.