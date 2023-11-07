Армія оборони Ізраїлю: місто Газа оточене і зазнає ударів в саме "серце"

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає ударів самому "серцю" можливостей ХАМАСу - місту Газа. Заяву командувача Південного командування Ярона Фінкельмана цитує у вівторок, 7 листопада, видання The Jerusalem Post.

"Вперше за останні десятиліття ЦАХАЛ воює глибоко в серці міста Газа, в серці тероризму. Це складна і важка війна, і, на жаль, є втрати", - сказав він.

Операція Ізраїлю

Командувач повторив ціль їхньої операції: знищити ХАМАС та визволити заручників.

Напередодні Ізраїль заявив, що армія країни оточила місто Газа, де проживає третина населення із майже двох з половиною мільйонів мешканців Смуги Газа, і готова атакувати місто.

Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Агарі заявив у вівторок, що наземні сили Ізраїлю діють глибше в місті Газа. За його словами, ЦАХАЛ "поглиблює тиск на місто Газа", де, як вони вважають, зосереджені основні сили ХАМАСу.

Бойові інженерні підрозділи, зазначив Агарі, руйнують кожен тунель, на який натрапляють, із використанням "різних пристроїв".

Речник Збройних сил Ізраїлю також повідомив, що їм вдалось убити кількох польових командирів ХАМАСу під час нічних авіаударів та операцій, що "суттєво шкодить здатності ХАМАСу здійснювати контратаки".

Ізраїльські військові неодноразово закликали мешканців Гази переселятись на південь або за межі Палестини.

У вівторок Ізраїль дав чотири години палестинцям, які опинились в оточенні в місті Газа, щоб покинути місто. Мешканці, які втікали, розповіли журналістам Reuters, що вони проходили повз танки, що стояли на позиціях для штурму.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коментуючи плани щодо майбутнього Гази після війни, заявив, що Ізраїль візьме на себе відповідальність за безпеку території, коли переможе бойовиків.

Втрати у Смузі Газа

Міністерство охорони здоров'я Смуги Газа, підконтрольне ХАМАСу, повідомило, що від початку бойових дій в регіоні 7 жовтня, на території Смуги Газа загинуло 10 328 палестинців. Серед них 4 237 дітей. Незалежно перевірити ці цифри наразі неможливо.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Крістіан Ліндмаєр у вівторок у розмові з Reuters заявив, що у Смузі Газа під час виконання обов'язків загинули понад 160 медичних працівників.

"Понад 160 медичних працівників загинули під час виконання службових обов'язків, доглядаючи за пораненими та хворими. Це люди, які підтримують роботу системи охорони здоров'я завдяки своїй відданості, вони якимось чином знайшли спосіб підтримувати певний рівень обслуговування", – сказав він.

Ліндмаєр закликав скасувати обмеження на постачання медичної допомоги у Смугу Гази, додавши, що деякі лікарі змушені проводити операції, зокрема, ампутації - без анестезії.

США закликають до "гуманітарних пауз"

6 листопада президент США Джо Байден у телефонній розмові з Нетаньягу наголосив на необхідності захистити палестинських мирних жителів. У повідомленні Білого дому мовиться, що лідери обговорили ситуацію в Ізраїлі, Газі та на Західному березі Йордану, та зусилля зі звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, серед яких є громадяни США.

"Президент підтвердив свою непохитну підтримку Ізраїлю та захист ізраїльських громадян від ХАМАСу та всіх інших загроз, а також наголосив на обов’язковому захисті палестинських цивільних мешканців і на зменшенні шкоди цивільному населенню під час військових операцій", – мовиться у повідомленні Білого дому.

Сполучені Штати підтримують "право Ізраїлю на захист", але закликають до тимчасових "гуманітарних пауз" у Смузі Газа.

У Білому домі описали термін "гуманітарна пауза" як тимчасова, "локалізована" перерва в бойових діях, що дозволить доставити допомогу в Газу або вийти звідти мирним жителям.

"Сполучені Штати вважають, що всім цим зусиллям сприяли б гуманітарні паузи. Ми віримо, що такі паузи можуть бути критично важливим механізмом для захисту цивільних осіб, для отримання допомоги, для виведення іноземних громадян, водночас дозволяючи Ізраїлю досягти своєї мети: перемогти ХАМАС", - заявив минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен.

Прем'єр Нетаньягу 6 листопада ввечері в ефірі телеканалу ABC News заявив, що готовий до "невеликих пауз" у нинішній війні, якщо це сприятиме звільненню заручників. При цьому Нетаньягу виключає повне припинення вогню, якщо не буде звільнено всіх понад 240 заручників, захоплених ХАМАСом під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Парламент Туреччини бойкотує компанії, що підтримують Ізраїль

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Туреччину, де серед іншого, обговорив ситуацію в Смузі Гази. Анкара закликає до повного припинення вогню в Газі та не визнає ХАМАС терористичним угрупованням. Як повідомляв Голос Америки, оглядачі вважають, що у Блінкена був "холодним прийом" в Анкарі.

7 листопада агенція Reuters повідомила, що парламент Туреччини видалив продукти американської та швейцарської компаній Coca-Cola та Nestlé зі своїх ресторанів через їхню нібито підтримку Ізраїлю.

"Було вирішено, що продукція компаній, які підтримують Ізраїль, не продаватиметься в ресторанах, кафетеріях і чайних на кампусі парламенту", — мовиться у в заяві парламенту, в якій не було названо, про які саме компанії йде мова.

Безпека журналістів на війні

Асоціації іноземної преси оприлюднила 7 листопада заклик до Армії оборони Ізраїлю забезпечити захист журналістів: "Ми закликаємо ізраїльську армію забезпечити безпеку репортерів і сприяти, а не перешкоджати, доступу акредитованих журналістів, які працюють у цьому районі".

У серії інцидентів репортерів зупиняли на КПП, не пропускали, попри те, що вони показали прескарти, мовиться у заяві організації.

Асоціації іноземної преси повідомила, що подібні інциденти стосувались журналістів американського CNN, німецького ARD, австрійської команди ORF, нідерландської NOS та журналістів катарського Al Jazeera.

Палестинське угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинули понад тисяча чотириста мирних мешканців, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики ХАМАСу здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання. В ізраїльському війську заявляють, що бойовики ХАМАСу розташовуються поблизу або всередині цивільних об'єктів, що призводить до великої кількості жертв серед мирного населення.