Блінкен у Туреччині обговорив війну в Газі та Україну. Оглядачі кажуть про різницю в позиціях країн

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок в Туреччині намагався порозумітися з Анкарою в питанні ситуації в Газі, обговорив також підтримку України, повідомили в Держдепі. Йшлося, ймовірно, і про ухилення він санкцій деякими турецькими компаніями, кажуть оглядачі.

"Ми обговорили важливу роботу, яку ми робимо на підтримку України. Туреччина зіграла вирішальну роль в останні кілька років, зокрема, з Чорноморською зерновою ініціативою та спробою вивезти продовольство з України, а також у підтримці [українських] електромереж”, - зазначив Держсекретар Блінкен на пресконференції наприкінці візиту в Анкару.

Оглядачі звертають увагу, що обидві країни - США та Туреччина - підтримують Україну в час великої війни, втім мають різні підходи до відносин з Росією.

"Обидві країни - США і Туреччина виступають проти вторгнення Росії в Україну. Обидві не визнають анексію Росією значної частини України, обидва постачають зброю в Україну. Головна відмінність між ними полягає в тому, що Туреччина не застосовувала санкцій проти Росії, а торгівля між Туреччиною та Росією процвітає з часу вторгнення Росії в Україну. США підозрюють, що багато турецьких компаній імпортують товари зі США та Європи, а потім доставляють їх до Росії. Тому, я думаю, що ухилення від санкцій було б важливим пунктом їхнього порядку денного", - коментує в ефірі каналу France24 журналіст Джарпер Мортімер.

У вересні цього року США запровадили санкції щодо 5-ти турецьких компаній та щодо громадян Туреччини через звинувачення їх у допомозі Росії ухилятися від санкцій та через підтримку РФ у її війні проти України.

Газа - гуманітарна допомога та звільнення заручників

Головна тема Держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, як вважають оглядачі, була ситуація в Газі та відносини з Ізраїлем.

“Звісно, ми обговорили кризу в Газі, зокрема зусилля щодо значного розширення гуманітарної допомоги людям, які її потребують, як запобігти розширенню конфлікту на інші частини регіону, та - що ми можемо зробити - як створити умови для міцного, стійкого миру для ізраїльтян і палестинців”, - розповів Ентоні Блінкен журналістам.

Блінкен зазначив, що під час поїздки країнами Близького Сходу він з багатьма лідерами обговорював необхідність запобігти розширенню війни на Близькому Сході. На питання, наскільки успішними були ці розмови, він відповів: “Інколи відсутність поганого може не виглядати як найочевидніший доказ прогресу, але він є”.

Ентоні Блінкен також повідомив, що за кілька днів постачання гуманітарної допомоги у Смугу Гази суттєво зросте.

“Ми дуже агресивно працюємо над отриманням більшої кількості гуманітарної допомоги в Газу. І у нас є дуже конкретні способи зробити це. Гадаю, найближчими днями ви побачите, що ця допомога може значно розширитися, щоб більша її кількість потрапляла до людей, які її потребують, а також будуть зусилля, щоб люди могли продовжувати виїжджати з Гази”, - сказав Блінкен.

На питання журналістів, чи Туреччина, Єгипет або Катар можуть вплинути на ХАМАС, аби ті звільнили заручників, зокрема американських громадян, Держсекретар США відповів: “Ми вважаємо і бачимо, що інші країни можуть зіграти важливу роль у поверненні заручників. Я глибоко переконаний, що це можливо, і що існує не лише можливість, але й необхідність, щоб це сталося. Важливо, щоб інші партнери використовували стосунки, наскільки вони їх мають, щоб допомогти. Я все ще вірю, що це можливо”.

Після нападу на Ізраїль 7 жовтня ХАМАС повідомив, що має 200 заручників і ще 50 утримуються іншими озброєними групами.

Пошук взаєморозуміння між США та Туреччиною

Журналіст видання France 24 Джаспер Мортімер вважає, що візит Блінкена до Туреччини не мав великого успіху.

Журналіст звертає увагу на протилежні погляди США та Туреччини на війну в Газі, а також на той факт, що після офіційних зустрічей в Анкарі не було спільної пресконференції.

"Питанням номер один на порядку денному, безсумнівно, була Газа. І між двома країнами є велика різниця. Туреччина вимагає від Ізраїлю негайного припинення вогню. Однак США заявляють, що наступ Ізраїлю має продовжуватися, мовляв, потрібно дозволити знищити ХАМАС, тому що це загрожує безпеці Ізраїлю. Все, що просили США, це тимчасове перемир'я, щоб дозволити евакуацію поранених і цивільних, щоб медична допомога та продовольство потрапили в Газу. Однак я не вірю, що під час сьогоднішньої зустрічі між двома сторонами стався якийсь зсув, і саме тому, після неї не було проведено пресконференції", - аналізує в ефірі France24 журналіст Джаспер Мортімер.

Кореспондент звертає увагу, що під час зустрічі Держсекретаря США із главою МЗС Туреччини під стінами міністерства "десятки протестувальників стояли на вулиці з плакатами на підтримку Палестини. Перед цим студенти пройшли маршем до Міністерства закордонних справ, скандуючи "Вбивця Блінкен, геть з Туреччини". А вчора відбулася ще більша демонстрація біля авіабази "Інчиркік", де США розміщують свої літаки та навіть ядерні бомби, і поліції довелося застосувати там водомети. Ці демонстрації спонукали Ердогана бути активнішим щодо ситуації в Газі".

Хоча протестувальники закликають Ердогана розірвати відносини з Ізраїлем, він цього не зробив. Натомість Анкара напередодні відкликала свого посла з Тель-Авіва.

Катарський канал "Аль-Джазіра", висвітлюючи візит Блінкена до Туреччини, звертає увагу, що з Блінкеном в Анкарі не зустрівся турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Головна мета Блінкена полягала в тому, щоб виграти більше часу [для Ізраїлю]. Турки це знають, ось чому він отримав такий холодний прийом", — коментує для "Аль-Джазіри" професор державної політики Інституту післядипломних досліджень Дохи Тамер Кармут.

Журналіст каналу в Туреччині Резул Сердал повідомив, що Блінкен намагався переконати турецьку владу посилити тиск на ХАМАС і змусити його звільнити полонених.

"Але позиція Туреччини дуже чітка в цьому питанні. Вони сказали, що звільнення в’язнів має бути взаємним, якщо ХАМАС звільняє полонених, а Ізраїль має звільнити палестинців", - розповідає журналіст Al Jazeera.

"Туреччина також просить повного припинення вогню і заявила, що має бути міжнародний механізм для дотримання припинення вогню, гарантом якого буде Анкара. ... Але ми нічого не чули про припинення вогню від Блінкена. Він використовував фразу "гуманітарна пауза", і турецька сторона сказала йому, що цього недостатньо", - аналізує журналіст Резул Сердал.

Президент Туреччини раніше розкритикував західних лідерів через брак підтримки палестинців у війні Ізраїлю проти ХАМАСу.

У жовтні Реджеп Таїп Ердоган заявив: "Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, тепер спокійно спостерігають за вбивством тисяч невинних дітей".

США та ЄС вважають угруповання ХАМАС терористичним.

Туреччина вважає цю організацію "визвольною групою моджахедів, що борються за захист своєї землі та своїх громадян". Президент Туреччини заявляв, що готовий стати гарантом палестинської сторони у врегулюванні конфлікту з Ізраїлем.

Палестинське угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинули понад тисяча мирних мешканців, ще більше 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики ХАМАСу здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання ХАМАС. В ізраїльському війську заявляють, що бойовики ХАМАСу розташовуються поблизу або всередині цивільних об'єктів, що призводить до великої кількості жертв серед мирного населення. За даними контрольованих ХАМАСом органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Газа. Незалежно підтвердити ці дані наразі неможливо.