Газа стає кладовищем для дітей - генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до термінового гуманітарного припинення вогню у Смузі Газа - території, яка, за його словами, щодня стає “кладовищем” для сотень палестинських дітей.

“Шлях попереду чіткий. Гуманітарне припинення вогню. Зараз”, — сказав він журналістам в ООН у понеділок, 6 листопада.

Гутерріш закликав всі сторони збройного конфлікту поважати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, мовляв, жодна зі сторін не має бути вище цього.

“Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз”, — сказав генеральний секретар ООН про 240 людей, яких викрали бойовики ХАМАСу під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

“Я ніколи не відступлю в роботі над їхнім негайним звільненням”, — додав Гутерріш.

За його словами, повага до міжнародного гуманітарного права, серед іншого, передбачає захист цивільних осіб (невикористання цивільних осіб як живого щита), лікарень, об’єктів ООН, притулків, шкіл у Газі, а також збільшення кількості допомоги та палива на територію Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що поки ХАМАС не звільнить заручників, у Газі не буде жодних гуманітарних пауз.

Генеральний секретар ООН сказав, що “жах у Газі” є не просто гуманітарною кризою, а “кризою людяності”, додавши, що відповідальність за припинення страждань несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота.

У понеділок Міністерство охорони здоров'я Гази, підконтрольне ХАМАСу, повідомило, що кількість загиблих палестинців за час воєнних дій досягла 10 000 осіб. Ці цифри неможливо наразі перевірити.

Палестинське угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинули понад тисяча мирних мешканців, ще більше 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики ХАМАСу здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання ХАМАС. В ізраїльському війську заявляють, що бойовики ХАМАСу розташовуються поблизу або всередині цивільних об'єктів, що призводить до великої кількості жертв серед мирного населення. За даними контрольованих ХАМАСом органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Газа. Незалежно підтвердити ці дані наразі неможливо.