США, Україна вітають нового президента Аргентини. В Кремлі сподіваються на міцні зв'язки з Буенос-Айресом, попри заяви Мілея

В Аргентині в президентських виборах переміг 53-річний Хав'єр Мілей.

За політика правих поглядів, який пропагує радикальну економічну реформу, включаючи відмову від песо і перехід країни на американський долар, проголосувало 56% виборців. Виборці сподіваються, що шокові економічні реформи Мілея дозволять вгамувати інфляцію, що перевищує 150% в Аргентині, а також зменшити бідність.

Крім економічних перетворень Мілей також обіцяє новий підхід до політики. Він критикував Росію, Бразилію та Китай і виступає за зближення зі США та Ізраїлем.

Як нагадують видання, Мілей в інтерв'ю The Economist заявив, що він серед перших засудив вторгнення Росії до України. Президент України Володимир Зеленський привітав Мілея у мережі Х, і висловив вдячність "за його чітку позицію на підтримку України".

Попри те, що Мілей критикував Росію, Кремль заявив, що "фокусуватиметься і судитиме його в основному за заявами після інавгурації".

Мілея також привітали США та ЄС. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван привітав Аргентину з "вільними і чесними виборами" та висловив сподівання на розвиток "потужних двосторонніх відносин на основі нашої спільної відданості правам людини, демократичним цінностям та прозорості".

Аргентина є "близьким партнером Європейського Союзу", відзначив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Мілей змінить на посаді президента Альберто Фернандеса, який утримувався від активної підтримки України.

Під час пресконференції в Буенос-Айресі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у січні 2023 року президент Аргентини Альберто Фернандес заявив, що "Аргентина та Латинська Америка не планують надсилати зброю в Україну чи будь-яку іншу зону конфлікту".

Роман Д. Ортіс, старший консультант IBI Consultants, професор із питань безпеки та оборони Латинської Америки побачив в такій позиції намір Латинської Америки зберегти нейтралітет у війні Росії проти України.

"Це свіжий приклад, як країни Латинської Америки обрали нейтралітет і продовжують вести бізнес із Росією під час війни Україні. Ми можемо обговорювати, наскільки важливою був російський вплив у регіоні, щоб отримати це, скажімо так, нейтральне середовище для Росії... Російська онлайн-дезінформація формує та змінює уявлення латиноамериканської громадськості про поведінку росіян на міжнародному рівні", - сказав Роман Ортіс.

В США вважають, що Росія веде кампанію з дезінформації в регіоні. Російський уряд фінансує кампанію з дезінформації в Латинській Америці, мета якої - підірвати підтримку України та пропагувати антинатівські й антиамериканські ідеї, йдеться в повідомленні Державного департаменту США від 7 листопада.

За даними Держдепу, в рамках пропагандистської кампанії Кремль використовує напрацьовані зв'язки з медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї та інших країнах, щоб приховано використовувати інформаційне середовище Латинської Америки.

Опитування компанії Sypnosis, проведене наприкінці лютого 2022 року, показало, що 65% аргентинців засудили російське вторгнення РФ в Україну, хоча 23% все ж ставляться до Росії позитивно.