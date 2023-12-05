Зеленський звернеться до американських законодавців

Уряд США запросив президента України Володимира Зеленського виступити на закритому брифінгу для американських сенаторів. Про це повідомив лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер.

Зеленський звернеться до сенаторів захищеним відеозв'язком. Шумер закликав всіх сенаторів взяти участь в брифінгу, а також підтримати додаткову допомогу Україні.

"Якщо Україна впаде, Путін продовжить просуватись, це підбадьорить автократів в усьому світі, а демократія, цей величний і шляхетний експеримент, зайде в еру занепаду", - наголосив сенатор.

Шумер оголосив про початок заходів із розгляду пакету з додаткової допомоги Україні.

"Національна безпека Америки під питанням по всьому світові - В Європі, на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні - автократи, диктатори ведуть війну проти демократії, проти наших цінностей, проти нашого способу життя", - заявив законодавець.

В жовтні президент США Джо Байден подав запит до Конгресу, що включає понад 106 мільярдів доларів на додаткову допомогу для України, Ізраїлю, зміцнення кордонів США, тощо.

Напередодні у Білому домі закликали конгресменів якнайшвидше проголосувати за підтримку України на наступний рік. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 4 грудня заявив, що голосування проти підтримки України "дозволить Путіну перемогти".

"Я вважаю, що будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу. Тобто голосування проти підтримки України – це голосування за покращення стратегічної позиції Путіна. Це просто неминуча реальність", - вважає Салліван.

Раніше директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу наголосила, що у США до кінця року вичерпається наявне фінансування для підтримки України.

У жовтні президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування на потреби убезпечення кордону й допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За ініціативою нового спікера Палати представників, республіканці воліють виділити в окремий пакет додаткове фінансування України у поєднанні з фінансуванням на потреби безпеки американсько-мексиканського кордону. Саме довкола політичного компромісу зараз тривають дебати у Конгресі.

Під час брифінгу 4 грудня один із журналістів запитав речницю Білого дому Карін Жан-П’єр, чи адміністрація Байдена настільки у "відчаї", що готова йти на поступки політичним опонентам у питанні кордонів та імміграції. Вона відповіла, що це не "відчай, а те, що є правильним", варто підтримувати Україну у "боротьбі проти тиранії".