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Зеленський звернеться до американських законодавців

  • Голос Америки
Зеленський намагатиметься переконати Конгрес схвалити додаткову допомогу для України
Зеленський намагатиметься переконати Конгрес схвалити додаткову допомогу для України

Уряд США запросив президента України Володимира Зеленського виступити на закритому брифінгу для американських сенаторів. Про це повідомив лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер.

Зеленський звернеться до сенаторів захищеним відеозв'язком. Шумер закликав всіх сенаторів взяти участь в брифінгу, а також підтримати додаткову допомогу Україні.

"Якщо Україна впаде, Путін продовжить просуватись, це підбадьорить автократів в усьому світі, а демократія, цей величний і шляхетний експеримент, зайде в еру занепаду", - наголосив сенатор.

Шумер оголосив про початок заходів із розгляду пакету з додаткової допомоги Україні.

"Національна безпека Америки під питанням по всьому світові - В Європі, на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні - автократи, диктатори ведуть війну проти демократії, проти наших цінностей, проти нашого способу життя", - заявив законодавець.

В жовтні президент США Джо Байден подав запит до Конгресу, що включає понад 106 мільярдів доларів на додаткову допомогу для України, Ізраїлю, зміцнення кордонів США, тощо.

Напередодні у Білому домі закликали конгресменів якнайшвидше проголосувати за підтримку України на наступний рік. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 4 грудня заявив, що голосування проти підтримки України "дозволить Путіну перемогти".

"Я вважаю, що будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу. Тобто голосування проти підтримки України – це голосування за покращення стратегічної позиції Путіна. Це просто неминуча реальність", - вважає Салліван.

Раніше директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу наголосила, що у США до кінця року вичерпається наявне фінансування для підтримки України.

У жовтні президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування на потреби убезпечення кордону й допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За ініціативою нового спікера Палати представників, республіканці воліють виділити в окремий пакет додаткове фінансування України у поєднанні з фінансуванням на потреби безпеки американсько-мексиканського кордону. Саме довкола політичного компромісу зараз тривають дебати у Конгресі.

Під час брифінгу 4 грудня один із журналістів запитав речницю Білого дому Карін Жан-П’єр, чи адміністрація Байдена настільки у "відчаї", що готова йти на поступки політичним опонентам у питанні кордонів та імміграції. Вона відповіла, що це не "відчай, а те, що є правильним", варто підтримувати Україну у "боротьбі проти тиранії".

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