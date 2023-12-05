Додаткове фінансування для України залежить від запровадження змін в імміграційних законах США – спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що додаткове фінансування для України залежить від "трансформаційних змін імміграційного законодавства США". У вівторок спікер Джонсон направив директорці Управління та бюджету Шаланді Янг лист у відповідь на прохання адміністрації Байдена прискорити допомогу Україні.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу у понеділок 4 грудня закликала погодити додаткове фінансування для допомоги Україні й наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування й час, щоб підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

У своїй відповіді спікер Джонсон нагадав про зустріч у жовтні з представниками адміністрації, під час якої спікер виклав передумови для республіканців щодо підтримки подальшої допомоги Україні.

"По-перше, я пояснив, що додаткове фінансування України залежить від ухвалення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни", — написав Джонсон у листі.

У листі Джонсон назвав республіканський законопроєкт про безпеку кордонів, ухвалений Палатою представників на початку цього року, як відправну точку щодо прикордонної політики, яку хоче бачити Республіканська партія. Демократи вважають, що багато положень у цьому законопроєкті є непотрібними, і він був ухвалений без голосування демократів.

У листі Джонсон також згадав про вагання республіканців щодо надання допомоги Україні, незалежно від прикордонної політики.

"По-друге, я пояснив, що Конгресу та американському народу необхідно надати відповіді на наші неодноразові запитання щодо: стратегії Адміністрації для успіху України; чітко визначені та досяжні цілі; прозорість і підзвітність інвестованих там доларів платників податків США; і які конкретні ресурси потрібні для досягнення перемоги та сталого миру", – написав Джонсон.

У листі спікера підкреслюється, наскільки далеко одна від одної є сторони через кілька днів після зриву переговорів у Сенаті щодо додаткової угоди.

Як раніше повідомляв Голос Америки, у своєму зверненні в понеділок, 4 грудня, Чак Шумер закликав сенаторів затвердити нову допомогу Україні. "Якщо Україна впаде, Путін продовжить просуватись, це підбадьорить автократів в усьому світі, а демократія, цей величний і шляхетний експеримент, зайде в еру занепаду", - наголосив сенатор.

Своєю чергою лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл наголосив на нагальності пакета, але звинуватив демократів в тому, що вони не приділяють достатньо уваги захисту південного кордону США.

"Замість того, щоб активно долучитись до обговорень щодо безпеки кордонів, необхідних, щоб мати життєздатний додатковий пакет, адміністрація Байдена читає лекції Конгресу", - каже Макконнелл. Сенатор розкритикував Байдена за те, що його уряд, на думку законодавця, зволікав з постачанням зброї Україні на початку.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за ініціативою спікера Палати представників Майка Джонсона, республіканці, які наразі мають більшість у Палаті представників, розділили запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги Ізраїлю та Україні на окремі пакети допомоги кожній з країн, прив’язавши обидва до погодження додаткових політичних пріоритетів партії.