Кемерон: Допомога Україні від Великої Британії не зменшиться наступного року

Велика Британія продовжить фінансово підтримувати Україну у 2024 році на тому ж рівні, як і раніше, або “навіть випередить те, що ми зробили”, заявив міністр закордонних справ країни Девід Кемерон у вівторок, 5 грудня.

За його словами, які наводять Sky News та The Guardian, Велика Британія дотепер надала Україні військової підтримки на 4,6 мільярда фунтів стерлінгів. Камерон назвав таку допомогу “суттєво необхідною” і заявив, що вона продовжиться.

Він також зауважив, що Україна отримала 4,7 мільярда фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної допомоги від Сполученого Королівства, і така допомога також продовжиться.

Водночас Камерон не назвав точної суми допомоги на 2024 рік, і додав, що варто сфокусуватися на тому успіху, якого Україна досягла у боротьбі з Росією.

За його словами, які цитує Sky News, “сухопутна картина — це одне, але те, що сталося в Чорному морі, де українці відтіснили російський флот, відкривши зерновий коридор для кораблів, є суттєво важливим, адже нам потрібно, щоб українська економіка зростала. Кораблі пливуть, експорт рухається, економіка росте”.

Кемерон також нагадав, що “ця країна зараз стукає у двері і НАТО, і ЄС – це дуже позитивна картина для України”.

“Тож так, на землі була складна картина, але загалом великий успіх”, - підсумував він, додавши, що Сполучене Королівство зосередиться на тому, “чого потребує Україна”.

В середу Кемерон планує відвідати США. Очікується, що серед питань до обговорення буде і допомога Україні.