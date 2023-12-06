Кемерон оголосить новий пакет зимової допомоги Україні під час зустрічі з держсекретарем США у Вашингтоні

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон під час візиту до США планує оголосити новий пакет гуманітарної допомоги Україні на 37 мільйонів фунтів стерлінгів (46 млн дол.), повідомили в уряді Великої Британії.

Нове фінансування Лондона є частиною зимового пакету гуманітарних заходів для України, що включає 7,75 мільйона фунтів на потреби найбільш уразливих верств населення. Асигнування є частиною загальної гуманітарної підтримки Великої Британії Україні та регіону в 2023-2024 роках у 127 млн фунтів.

Кемерон оголосить про новий пакет допомоги під час зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями у Вашингтоні.

Напередодні візиту Кемерон заявив британським парламентарям, що Україна, хоч і переживає складнощі в сухопутній війні, має успіхи на морі.

За його словами, які цитує Sky News, “сухопутна картина — це одне, але те, що сталося в Чорному морі, де українці відтіснили російський флот, відкривши зерновий коридор для кораблів, є суттєво важливим, адже нам потрібно, щоб українська економіка зростала. Кораблі пливуть, експорт рухається, економіка росте”.

Кемерон також нагадав, що “ця країна зараз стукає у двері і НАТО, і ЄС – це дуже позитивна картина для України”.

Глава британського МЗС під час візиту до Вашингтона підкреслить важливість підтримки та гуманітарного фінансування для України, а також підтвердить як міцність відносин Лондона з Вашингтоном, так і постійну підтримку України у її захисті від вторгнення Росії, йдеться в офіційному повідомленні британського зовнішньополітичного відомства.

Минулого місяця Кемерон, колишній прем'єр-міністр Британії, свою першу поїздку за кордон у ролі глави МЗС здійснив саме до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Зараз Британія планує ввести низку санкцій проти військових та іноземних постачальників, які експортують обладнання та запчастини до Росії.

Міністерство закордонних справ Об'єднаного Королівства також заявило, що у Вашингтоні Кемерон обговорить і поточний конфлікт на Близькому Сході та надання гуманітарної допомоги в Газі, а також на виклики для світового порядку, які створює Китай.

Британія та США також працюватимуть над довгостроковим рішенням про створення двох держав, що дозволить Ізраїлю та палестинцям співіснувати в мирі, заявив офіс Кемерона.

У статті використано матеріали Reuters