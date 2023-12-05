Чи зможе Україна подолати перевагу Росії у війні РЕБів? Думки американських експертів

Війна Росії в Україні засвідчила, що радіоелектронна боротьба стала новим виміром сучасного конфлікту. У своїй нещодавній статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виділив засоби радіоелектронної боротьби як один із ключових напрямків роботи для виходу з позиційної війни і досягнення переваги ЗСУ на полі бою.

противник... і далі утримує суттєву перевагу в засобах РЕБ

"Попри те, що з початку широкомасштабної збройної агресії противник втратив значну частину зазначеної техніки, він і далі утримує суттєву перевагу в засобах РЕБ", - написав Залужний. Він пояснив, що з огляду на обмежені можливості українського оборонно-промислового комплексу, Києву вдалось наростити спроможності з РЕБ завдяки міжнародній військовій допомозі. "На цей час нами практично досягнуто паритету щодо виконання завдань з РЕБ, що суттєво ускладнює можливість досягнення переваги збройними силами як РФ, так і України під час застосування озброєння та військової техніки й військ у цілому", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Росія має традиційно потужні системи РЕБ й десятки років приділяла увагу розробці саме цих технологій, погоджуються американські оглядачі. Саме тому російські РЕБи часто успішно збивають з курсу не лише дрони, але й західну високотехнологічну зброю. В коментарях Українській службі Голосу Америки експерти розповіли, як Україна та західні союзники можуть подолати перевагу Кремля у цій царині.



На цих відео, поширених ЗСУ, сили оборони України знищують російські комплекси радіоелектронної боротьби "Поле-21". Завдання комплексу – створювати радіоперешкоди та придушувати сигнали навігаційних супутників, зокрема, системи GPS – адже за їхньою допомогою встановлюють координати для бойових завдань авіації, артилерії та ракетних військ ЗСУ.

Американський військовий експерт Філіп Карбер, який днями повернувся із передової в Україні, ділиться враженнями від того, як працюють російські засоби РЕБ проти західної зброї.

"Чимало нашого озброєння: авіабомби, високоточна зброя, - залежать від GPS, воно запрограмоване орієнтуватись на координати для визначення місця перебування, - розповідає Карбер. - Росіяни розробили системи, які принаймні на частині фронту – невідомо, де точно, але їхня ефективність принаймні 40%, - шкодять сигналу із визначення локації. Тож ця зброя не потрапляє у ціль".

Джеймс Льюїс, експерт вашингтонського центру CSIC, розповідає, що Радянський Союз – і після того Росія – історично мали значні потужності у РЕБ.

з минулого століття росіяни були потужними в РЕБ.. вони усвідомили, що це критично важливо

"Все, що ви чули про росіян, - це правда. Це м'ясорубка. Їхні війська погано підготовлені, погано споряджені, вони не дужі вправні в плануванні. Їм вигідно перебувати в обороні, тому що їм не потрібно думати багато, - каже Льюїс в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус. - Одна царина, де все інакше, - це радіоелектронна боротьба. Іще з минулого століття росіяни були потужними в РЕБ. Вони усвідомили, що це критично важливо, з огляду на ті втрати, які вони несуть через дрони й високоточну зброю".

Браян Кларк, експерт з радіоелектронної боротьби Гудзонського Інституту (Hudson Institute) у Вашингтоні, розповідає, що росіяни почали активно використовувати системи РЕБ приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення, коли стабілізувалась лінія фронту й російські сили мали час розгорнути РЕБ-комплекси.

"Коли росіяни глушать радіокомунікації, вони ускладнюють комунікацію для українців. Найбільша проблема – це вплив на GPS, тому що більшість української зброї – наводяться за допомогою GPS, - пояснює Кларк. Scalp, Storm Shadow, багато безпілотників, якими користуються й Україна, і Росія, використовують GPS-наведення".

Однак, сили оборони України також вчаться використовувати методи РЕБ, каже Кларк.

"Україна дуже ефективно використовує ці ж методи проти Росії, і для цього вони створюють все кращі нові системи. Сподіваємося, що деякі з "Шахедів" промахуватимуться по своїх цілях, тому що їм створюють радіоперешкоди, так само з деякими російськими ракетами далекої дії, як "Кинджал" чи "Калібр", - вони також наводяться GPS. Можливо, їх не зможуть збити, але принаймні вони падатимуть у менш населених місцях", - додає експерт.

більшість цих робочих систем, які зараз використовує Україна, є вітчизняними

Експерти кажуть, що поки Росія, як і з рештою ВПК, використовує державний підхід у створенні РЕБ систем, Україна залучає приватні стартапи, іноземні компанії та західні технології.

Кларк каже: "Українці отримали в основному базові технології: мікроелектроніку, інструкції з того, як створювати ці системи, тому що більшість цих робочих систем, які зараз використовує Україна, є вітчизняними. Вони побудовані в Україні з використанням переважно західної або натовської електроніки та технологій".

Однак навіть міжнародні санкції на експорт високотехнологічних товарів подвійного призначення, як-то мікрочипи, не зупиняють воєнну машину Кремля.

"Вони мають гарну дослідницьку й технологічну базу. Звісно, у них є й проблеми, економіка в занепаді. І вони покладаються на західні джерела, як-то напівпровідники, - зазначає Льюїс. - Санкції нас заспокоюють. Вони уповільнюють росіян. Вони ускладнюють їхні спроби будувати озброєння, робить це дорожчим. Але не зупиняє їх".

У своєму дослідженні торік британський інститут оборонних досліджень RUSI підрахував, що лише за перші місяці повномасштабного вторгнення російські РЕБ системи вивели з ладу 90% усіх дронів, що мала Україна, а також значно завадила роботі авіації. Іноді російські РЕБ були навіть надто потужними й виводили з ладу саму ж техніку росіян.

серед військових є усвідомлення, що це те, де потрібно боротись, щоб обходити опонентів, Росію

Карбер в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Ірині Соломко припустив: "Уявіть, якщо Росія і Китай мають можливість робити неефективною американську розумну зброю – не всю, але навіть якщо 40% із неї – це величезний прорив. Я не хочу перебільшувати це, але потрібно думати над протидією. Адже це напевно те, що найбільше шокувало мене з того, що я дізнався на фронті".

Льюїс каже, що питання радіоелектронної боротьби отримує все більше уваги й у США: "Проблема радіоелектронної боротьби завжди була складною, технологічною й трохи загадковою. Думаю, її розуміння не надто глибоке, але до цього вже прикуто більше уваги, частково через успіхи росіян, частково через те, що українці розповідають союзникам у НАТО, тут є велике поле для безпекових досліджень. Принаймні серед військових є усвідомлення, що це те, де потрібно боротись, щоб обходити опонентів, Росію".

Перед своїм призначенням на посаду командувача американських Збройних сил, генерал Чарльз Браун повідомив сенаторам, що США потрібно змінювати свої підходи до РЕБ і посилювати відповідні системи.

"Часто ми думаємо про електромагнітну війну як про допоміжне зусилля для іншої зброї або можливостей. У сучасній війні електромагнітна війна може бути головним способом досягти бажаних стратегічних ефектів результатів", - зазначив він у письмових відповідях на запитання сенаторів.

використовувати кілька джерел навігаційної інформації, а також штучний інтелект

У своїх останніх пакетах військової допомоги західні союзники надають Україні зокрема й системи РЕБ. Однак, експерти радять як Києву, так і НАТО, ще більше інвестувати розробку засобів протидії російським технологіям. Серед варіантів – використання приймачів сигналів інших супутників, як-то європейської системи Galileo, а також – штучний інтелект.

Кларк зазначає: "Багато роботи спрямовано на те, щоб використовувати кілька джерел навігаційної інформації, а також штучний інтелект, щоб передбачити ваше місцеперебування, а не просто, знаєте, зчитувати його з вашого GPS-приймача, оскільки якщо інформація GPS-приймачів викривляється, ви не можете повністю покладатися на неї. Ви можете використовувати штучний інтелект, щоб спробувати з'ясувати, наскільки цей сигнал викривлений або зміщений".

Натомість Льюїс скептичніший: "Штучний інтелект – лише знаряддя, але це створює більшу гнучкість. Це лише програма, а не Термінатор, але програмне забезпечення, що допоможе відокремити хороший сигнал від хибного або підсилити сигнал – допоможе".

Це дуже динамічна система, де технології швидко розвиваються

Експерт пояснює, що на початках Росія діяла досить "грубо": глушили сигнали величезними спалахами енергії по радіохвилях, що видавало їхні позиції. Натомість тепер "росіяни почали діяти більш приховано, і країни НАТО теж почали діяти більш приховано".

"Це просто буде таке протистояння довгий час. Це такі собі перегони. Росіяни щось роблять – українці щось роблять, щоб подолати це. Українці щось роблять – росіяни їм протистоять, - пояснює Льюїс. - Це дуже динамічна система, де технології швидко розвиваються. І думаю, що найкраще, що можуть робити українці, - це продовжувати адаптуватись, вкладати гроші в ідентифікацію і протистояння російським РЕБ-системам, але це новий вимір війни, і дуже непростий".

Аналітики додають, що за розгортанням РЕБ у цій війні пильно стежить не лише НАТО, а й Китай.



До роботи над статтею долучилась Ірина Соломко.