Reuters: Останній запит України на американське озброєння включає транспортні літаки та гелікоптери

Офіційні особи Міністерства оборони України представили «список озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України» під час закритого засідання конференції у Вашингтоні в середу за участю урядовців і керівників ОПК, повідомляє агентство Reuters з посиланням на отримані документи.

Список включає зброю, яку Україна вже має на складі, як-от танки Abrams і артилерію зі снарядами на 155-міліметров, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, про які вона запитувала в минулому.

Список також містить літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing BA.N та C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin LMT.N. У список потрапили ударні вертольоти Apache виробництва Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin.

Згідно з документами Україна також просить винищувачі F-18 Hornet, три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

У Конференції з оборонної промислової бази США та України, що відбулась у Вашингтоні в середу, взяло участь понад 350 представників урядовців та промисловців з України, Європи та США, повідомили в Білому домі за результатами події.

Для того, щоб допомогти Україні розвинути військово-промислову базу, США надішлють радника до Міністерства стратегічної промисловості України. Україна та США також створили міжвідомчу робочу групу та озвучили намір співпрацювати щодо оборонного виробництва, включаючи "сфери протиповітряної оборони, ремонту та утримання і виробництва боєприпасів", повідомили в американському відомстві.

Пентагон та американські компанії передали Україні технічні дані для виробництва FrankenSAM, що дозволяють оснащувати західними боєприпасами старі українські системи протиповітряного захисту.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 6 грудня Міністерство оборони США оголосило про нову безпекову допомогу для України, яка є 52-м виділенням від серпня 2021 року.

У цьому пакеті на 175 мільйонів доларів передбачені засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання для української армії.

Також 6 грудні законодавці від Республіканської партії у Сенаті США 6 грудня заблокували пропонований Білим домом пакет фінансування на $110 мільярдів доларів для допомоги Україні та Ізраїлю і для низки заходів безпеки на південному кордоні США для стримування зрослої неконтрольованої міграції з Мексики до США.

Законодавці від Демократичної партії намагалися проштовхнути це рішення, але республіканці заявили, що не підтримають його, якщо не буде значних змін у прикордонній політиці.