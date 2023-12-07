Фінансування допомоги Україні та Ізраїлю не пройшло голосування в Сенаті

Законодавці від Республіканської партії у Сенаті США 6 грудня заблокували пропонований Білим домом пакет фінансування $110 мільярдів доларів для допомоги Україні та Ізраїлю і для низки заходів безпеки на південному кордоні США для стримування зрослої неконтрольованої міграції з Мексики до США.

Пропозиція не набрала необхідних 60 голосів, які розподілилися 49-51 і це означає, що законодавці вимушені повертатися до переговорів в той час, як до зимових канікул залишаються тижні.

Байден попросив, щоб Конгрес затвердив програму фінансування, яка серед іншого включала $61 мільярд для України.

Законодавці від Демократичної партії намагалися проштовхнути це рішення, але республіканці заявили, що не підтримають його, якщо не буде значних змін у прикордонній політиці.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримує допомогу Україні, рекомендував членам своєї партії голосувати проти, бо на думку республіканців в пропозиціях Білого дому не передбачено кроків, яких вони вимагають вже кілька років.

Перед голосуванням у середу президент Джо Байден звертався до Конгресу з проханням схвалити надання додаткової військової допомоги Україні.

Президент сказав, що припинення допомоги було б, як він висловився, «найбільшим подарунком», який Сполучені Штати можуть зробити президенту Росії Владіміру Путіну в той час, як Росія веде війну проти України.

Також 6 грудня Міністерство оборони США оголосило про нову безпекову допомогу для України, яка є 52-м виділенням від серпня 2021 року.

У цьому наборі на 175 мільйонів доларів передбачені засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання для української армії.

В Пентагоні та Держдепартаменті повідомили, що йдеться також про керовані ракети для артилерійських ракетних систем високої мобільності (HIMARS), протитанкові системи та високошвидкісні протирадіаційні ракети.

Виступаючи в Білому домі, президент Байден сказав: «Я підтримую реальні рішення на кордоні, щоб виправити зламану імміграційну систему», але він закликав до компромісу, а не до закриття кордону, що є однією з вимог деяких республіканців.

Президент сказав, що республіканці «повинні вирішити, чи хочуть вони політичного, чи реального рішення. Це має бути компроміс».

«Дріб'язкова, партійна, сердита політика не може стати на заваді більшій підтримці України», - сказав він, - «Я закликаю Конгрес робити правильні речі для України: стояти на боці України».