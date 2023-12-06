"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти". Байден закликав Конгрес ухвалити фінансування допомоги Україні до нового року

Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні закликав американський Конгрес терміново ухвалити нове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні.

Глава Білого дому закликав законодавців відкласти партійні розбіжності та негайно затвердити додаткову підтримку Україні. "Це не може чекати, - сказав Байден під час короткої промови у Білому домі. - Конгресу необхідно ухвалити додаткове фінансування для України до того, як вони перервуться на святкові канікули".

Республіканці в Конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок

"Щиро кажучи, я думаю, що це приголомшливо, що ми дійшли до цього моменту. Республіканці в Конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він може сподіватися, і відмовитися від нашого глобального лідерства", - додав президент США.

"Російські сили вчиняють воєнні злочини... Це вражає. Хто готовий відступити від того, щоб змусити Путіна відповісти за це? Хто з нас готовий це зробити? За останні майже два роки відважний народ України не дозволив Росії перемогти на полі бою. Вони перемогли над амбіціями Путіна домінувати над Україною, і народ США може й має пишатись тим, що вони уможливили успіх України завдяки постійному постачанню озброєння й боєприпасів", - зазначив Байден.

Американський лідер також підкреслив, що Кремль не збирався зупинятись на Україні й планував "іти далі". І якби президент Путін атакував будь-яку країну НАТО, обов'язком США було б захистити цього союзника: "Ми не хочемо, щоб американські війська воювали із російськими, і зараз цього немає ".

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це цілковито в наших національних інтересах та національних інтересах всіх наших друзів, - зазначив Байден. - Будь-яке переривання в нашій здатності допомагати Україні чітко підсилює позицію Путіна. У нас закінчуються гроші на це".

Ми не можемо дозволити Путіну перемогти!

Раніше Голос Америки повідомляв, що в Пентагоні також наголосили, що затвердження нового фінансування для України є невідкладним, і звернулись до Конгресу із закликом розглянути це питання якомога швидше. Речник Міноборони США Пет Райдер заявив: "Без додаткового фінансування ми не зможемо надати Україні важливу безпекову допомогу, необхідну їй для захисту міст, людей, критичної інфраструктури. І ми можемо досягнути моменту, коли не зможемо підтримувати поточний рівень безпекової допомоги для України".

Більшість республіканців та демократів у Палаті представників та Сенаті виступають за допомогу Україні. Втім, між двома партіями немає одностайності щодо того, у якому вигляді цю допомогу розглядати. Республіканці наполягають на тому, аби пов'язати допомогу для Києва із видатками на жорсткішу міграційну політику. Демократи не підтримують запропоновані заходи.

я закликаю Конгрес... вчинити правильно

У своєму виступі Байден заявив, що ультраправі законодавці "тримають у заручниках" допомогу Україні, намагаючись досягти своїх цілей в "екстремальних заходах на кордоні", але він зазначив, що Білий дім готовий до "реальних рішень" на кордоні та до певних поступок у питанні міграційної політики.

"Я знаю, що у нас є розбіжності в поглядах всередині країни. Переступімо через них. Це критично важливо. Дріб'язкова партійна політика не може стати на заваді нашій відповідальності лідерства у світі", - зазначив Байден.

Президент заявив, що "буквально весь світ стежить" за тим, як діятиме Америка, і якщо США відступлять зараз, це може дати поштовх іншим агресивним силам у світі: "Тому я закликаю Конгрес зробити щось, вчинити правильно і стояти поряд із народом України, виступити проти тиранії Путіна, буквально виступити за свободу".