США звинувачують 4 російських військових у воєнному злочині проти американця на Херсонщині

Сполучені Штати висунули офіційні обвинувачення у воєнних злочинах проти чотирьох російських військовиків, зокрема тортурах та нелюдському ставленні, скоєних проти американського громадянина під час окупації українських територій. Американець, чиє ім'я не розкривається, жив на Херсонщині у селі Милове зі своєю дружиною-українкою із 2021 року.

Слідство підозрює у вчиненні цих злочинів чотирьох російських військовиків - офіцерів Сурена Мкртчана і Дмітрія Будніка (Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik), а також двох солдатів Валерія та Назара (прізвища не вказано - ред.).

"Після того, як російські війська вдерлися в Милове, потерпілого викрали з дому троє фігурантів - Мкртчян, який був одним із командирів, і Валерій і Назар, нижчі за рангом солдати - та їхні співучасники, - розповів генеральний прокурор та міністр юстиції США Меррік Гарланд під час пресконференції в Міністерстві юстиції. - Під час викрадення, як ми стверджуємо, обвинувачені кинули жертву на землю, коли він був голим, зв'язали йому руки за спиною, направили йому в голову пістолет і били його ногами, кулаками та прикладами своїх пістолетів".

Гарланд розповів, що, як вважає Мін'юст, американця загнали у в'язницю, а під час допиту його катували. "Били, знову ж таки, пістолетом. Вони били його кулаками в груди та живіт. Вони погрожували розстрілом. З нього зняли одяг і фотографували. Один із змовників погрожував йому сексуальним насильством. А під час допиту, коли відповіді потерпілого не задовольнили підсудних, ми стверджуємо, що Буднік, який також був командиром, погрожував потерпілому смертю і питав про його останнє слово", - додав міністр юстиції США.

"Ці звинувачення проти чотирьох пов'язаних з Росією військовослужбовців є першими кримінальними звинуваченнями Міністерства юстиції згідно зі статутом США про воєнні злочини. Вони також є важливим кроком до відповідальності за незаконну війну російського режиму в Україні. Наша робота ще далека від завершення", - підкреслив Гарланд.

Американський уряд твердить, що жертва не брав участі у бойових діях в Україні, а через те вважається "захищеною особою" відповідно до міжнародного гуманітарного права.

У розслідуванні, що тривало рік, взяли участь ФБР та Міністерство з внутрішньої безпеки США.

Відповідаючи на запитання журналістів, Гарланд сказав, що це перша, але не остання справа щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами, про яку Мін'юст США планує оголосити найближчим часом.

Він також пояснив, що Група з розслідування воєнних злочинів (War Crimes Accountability Team), яка розслідує цю справу, частково побудована на основі багаторічних зусиль Міністерства юстиції з ідентифікації, денатуралізації та депортації нацистських військових злочинців у Сполучених Штатах.

Раніше Голос Америки розповідав історію звільнення з російського полону американця Кирила Александрова. Тоді 27-річний американський громадянин розповів, що його самого та його дружину-українку та тещу, які жили на Херсонщині, арештували російські військовики й утримували понад місяць. Американця безпідставно звинуватили у шпигунстві, били й застосовували тортури. Силову операцію із визволення Александрова, а також сотні інших місій із порятунку людей різного віку й різної національності, що опинились у небезпеці, здійснила приватна організація Project Dynamo.