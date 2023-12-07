Обіцянки допомоги Україні восени 2023 р. зменшувалися, кажуть дослідники

Група дослідників у Німеччині, які відстежують міжнародну підтримку України, підрахували, що восени 2023 року обсяги оголошеної допомоги у порівнянні з осінню минулого року зменшилися і вказують на затримки рішень про довгострокову підтримку від Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Подальші затримки очевидно посилюватимуть позицію Путіна.

Останні дані підтверджують, що найбільше допомоги Україні - військової, фінансової та гуманітарної, надають держави Європи та установи ЄС, але США є головним джерелом зброї.

Дослідники Кільського інституту світової економіки, які збирають оприлюднені офіційні дані, зауважують, що за час між серпнем та жовтнем 2023 року з відстежуваних понад сорока країн - донорів лише двадцять оголосили про нові виділення допомоги Україні, і що обсяги були на майже 90% менші у порівнянні з цим періодом 2022 року.

Вони підкреслюють, що зараз Україна отримує допомогу в межах раніше оголошених багаторічних програм, але вказують на непевність щодо майбутнього.

«Цифри підтверджують враження, що в минулі місяці донори більше вагалися. Україна щораз більше залежить від вузького кола донорів, які надають суттєву допомогу - це зокрема Німеччина, США та країни Північної Європи», - сказав, коментуючи нові показники, директор дослідницького центру Кільського інституту Крістофер Требеш, який очолює групу відстежувачів підтримки України.

Він зауважив, що «з огляду на непевність щодо подальшої допомоги від США Україна може лише сподіватися, що ЄС нарешті схвалить давно оголошене виділення допомоги на 50 мільярдів євро. Подальші затримки очевидно посилюватимуть позицію Путіна».

Окрім США і Німеччини найбільшими надавачами військової допомоги Україні дослідники називають Велику Британію, Норвегію, Данію, Польщу, Нідерланди, Канаду, Швецію і Фінляндію.

В перерахунку відповідно до розміру ВВП найщедрішими донорами допомоги України дослідники визначили Литву, Естонію, Норвегію, Данію, Латвію, Словаччину, Польщу, Нідерланди, Фінляндію та Чехію.

Важливим джерелом фінансової і гуманітарної підтримки України є Японія.