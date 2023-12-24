Після відмови Верховного суду США прискорити розгляд справи Трампа, його юристи доводять імунітет експрезидента в інших судах

ВАШИНГТОН (AP) — Дональд Трамп діяв як президент, коли казав про буцімто наявність "шахрайств та порушень" на виборах 2020 року, заявляють його адвокати федеральному апеляційному суду, стверджуючи, що він має імунітет від судового переслідування.



В поданні в суботу адвокати також стверджують, що справа з чотирьох пунктів обвинувачення проти Трампа в змові з метою скасування виборів, які він програв Джо Байдену, матиме "величезні історичні наслідки".



Жодному іншому колишньому президентові не виносили звинувачення; Трампу чотири рази висували звинувачення як у судах штатів, так і в федеральному суді. Трамп також змагається за те, щоб повернутись до Білого дому.



"Обвинувачення проти президента Трампа загрожує започаткувати цикл взаємних звинувачень і політично вмотивованих судових переслідувань, від яких наша країна страждатиме ще багато десятиліть і які, ймовірно, зруйнують саму основу нашої Республіки — довіру американських громадян до незалежної судової системи", - написали юристи в короткій заяві, поданій до Апеляційного суду США в окрузі Колумбія.



Суд розглядає питання про те, чи має Трамп імунітет від судового переслідування за дії, які, на думку адвокатів захисту, є діями посадовця які входять до обов’язків і відповідальності президента.



Раніше цього місяця окружна суддя США Таня Чуткан відхилила цей аргумент, ставши на бік прокурорів із команди спеціального прокурора США Джека Сміта та заявивши, що офіс президента "не надає довічної перепустки на "вихід з в’язниці".



Роль апеляційного суду в цій суперечці є центральною після того, як у п’ятницю Верховний суд відхилив прохання Сміта прискорити рішення щодо питання імунітету. Після того, як Трамп подав апеляцію на рішення Чуткан, Сміт закликав високий суд негайно втрутитися, щоб отримати швидке рішення, яке могло б вплинути на справу, слухання з якої заплановане на 4 березня.



Але оскільки цей запит відхилено, обидві сторони висувають свої аргументи в апеляційному суді, де група з трьох суддів уже наступного місяця вирішить, підтверджувати чи скасовувати рішення Чуткан.



У своїй останній заяві адвокати Трампа стверджують, що всі дії, у яких звинувачують Трампа, включно з закликом до Міністерства юстиції розслідувати заяви про шахрайство на виборах і повідомлення офіційним особам штату про те, що, на його думку, вибори були заплямовані порушеннями, — є "квінтесенцією" президентських повноважень і підпадають під захист від кримінального переслідування.

"Це все в рамках дій та обов’язків президента Трампа, безпосередньо як голови виконавчої влади Сполучених Штатів, відстоювати та захищати чесність федеральних виборів, згідно з його думкою, що вони були заплямовані фальсифікаціями та порушеннями", – сказали вони.



Вони також стверджують, що згідно з Конституцією, він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за поведінку, за яку йому вже було оголошено імпічмент, але яку потім виправдав Конгрес.



Федеральні прокурори, навпаки, кажуть, що Трамп порушив закон після виборів, плануючи зірвати підрахунок голосів виборців 6 січня 2021 року, в тому числі тиснучи на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, щоб той не підтверджував результати, і долучився до змови, щоб створити список фальшивих виборців у штатах, де переміг Байден, які б неправдиво засвідчили, що Трамп справді виграв там вибори.



Хоча адвокати Трампа припустили, що він мав добросовісні підстави для занепокоєння, що фальсифікації вплинули на вибори, суди по всій країні, генеральний прокурор та інші урядовці не знайшли доказів на підтвердження цього.

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