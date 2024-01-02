Війна в Україні та інші конфлікти у світі у 2024 році – Foreign Policy

У всьому світі дипломатичні зусилля з припинення воєн зазнають невдачі, а все більше світових лідерів переслідують свої цілі військовими методами – вони вірять, що це їм зійде з рук. Кількість воєн зростає з 2012 року після спаду в 1990-х і на початку 2000-х років. Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy, в якому аналізуються конфлікти, за якими світ спостерігатиме у 2024 році.

Foreign Policy згадує азербайджано-вірменську війну 2020 року за Нагірний Карабах, бої в північному регіоні Тиграї в Ефіопії, захоплення влади у М’янмі армією у 2021 році та повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також розвиток конфліктів у Судані та Газі.

На Україну чекає похмура зима. Російські ракетні удари будуть спрямовані на відключення тепла та спустошення міст.

Видання Foreign Policy приходить до висновку, що сьогодні більше людей у всьому світі гине в боях, були вимушені залишити свої домівки або потребують життєво необхідної допомоги - у порівнянні з попередніми десятиліттями.

Також в аналітиці зауважують, що в деяких випадках процес миротворчості не просувається нікуди. Як приклад наводиться війна в Україні, де “російський президент Володимир Путін, розраховуючи на зменшення підтримки Києва Заходом, прагне змусити Україну здатися та демілітаризуватися — умови, які, вочевидь, неприйнятні для українців”.

Війна в Україні

Війна в Україні – один із конфліктів, за яким, на думку Foreign Policy, світ спостерігатиме у 2024 році. Те, що відбувається в Україні на полі бою, впевнені автори, впливатиме на майбутню безпеку всієї Європи. “На Україну чекає похмура зима. Російські ракетні удари будуть спрямовані на відключення тепла та спустошення міст”, – прогнозують в Foreign Policy. Також у матеріалі зауважують, що Київ дуже непокоїть коливання підтримки України на Заході. “Щодо українських лідерів – вони налаштовані воювати за підтримки США чи без неї”, – пише Foreign Policy.

Конфлікт у Газі

Інша війна, за якою на думку Foreign Policy спостерігатиме світ – конфлікт у Газі. “Через майже три місяці стає все очевидніше, що військові операції Ізраїлю не знищать ХАМАС, як стверджують ізраїльські лідери, і що спроба зробити це може знищити те, що залишилося від Гази”, – мовить видання. Наголошується на тому, що ізраїльські операції були руйнівними і призвели до смертей понад 20 тисяч палестинців та того, що 85% жителів Гази були вимушені залишити свої домівки.

Поширення війни на Близькому Сході – останнє чого бажає Байден, який намагається водночас підтримати Україну, стримати Китай і проводити кампанію перед президентськими виборами

Поширення війни на Близькому Сході

Ані Іран та його недержавні союзники, ані Сполучені Штати та Ізраїль не хочуть регіональної конфронтації на Близькому Сході, але є вірогідність, що війна Ізраїлю та ХАМАС може її спровокувати. Саме ширший конфлікт на Близькому Сході – ще один збройний конфлікт, на якому зосереджує увагу Foreign Policy. “Поширення війни на Близькому Сході – останнє чого бажає Байден, який намагається водночас підтримати Україну, стримати Китай і проводити кампанію перед президентськими виборами”. Небезпечною точкою залишається ізраїльсько-ліванський кордон – наголошують автори.

Вірменія та Азербайджан

Ще один сценарій воєнного конфлікту, на який звертають увагу в Foreign Policy – загострення між Вірменією та Азербайджаном. Дві країни сперечаються щодо свого ще не демаркованого кордону, де часто відбуваються зіткнення військових обох країн, йдеться у матеріалі. У переговорів між Вірменією та Азербайджаном є шанс, наголошують автори, але якщо переговори не дадуть результату, Азербайджан може піти на захоплення територій, як це було у випадку із Нагірним Карабахом, – пише Foreign Policy.

США і Китай

Автори також прогнозують можливе загострення між США і Китаєм. Суперництво між двома країнами не демонструє жодних ознак ослаблення. Найнестабільнішим, на думку авторів Foreign Policy, виглядає ситуація із Філіппінами, країною-союзником США, проти якої Китай висуває морські претензії у Південнокитайському морі. Іншою точкою спалаху може стати Тайвань, у випадку якого Китай очікує “возз’єднання з материковою частиною Китаю, в ідеалі – мирним шляхом, але Китай не виключає і застосування сили”. Найбільша небезпека у випадку США і Китаю, на думку авторів, зараз полягає у зіткненнях китайських і американських літаків або кораблів.

Інше видання POLITICO, яке також прогнозує розвиток політичних процесів у 2024 році, наголошує, що парламентські вибори у 2024 в Білорусі та Ірані та президентські вибори в Росії навряд чи змінять політику в цих країнах, водночас автори матеріалу очікують, що в цих країнах можуть виникнути руйнівні й важкоконтрольовані протести населення, які могли б відвернути уряди цих країн від участі у великих міжнародних конфліктах: у випадку Ірану – на Близькому Сході, а у випадку Росії та Білорусі – в Україні.

Видання Deutsche Welle наголошує з посиланням на соціологів, що, навпаки, настрої в Росії зараз набагато впевненіші, ніж на початку повномасштабної війни в лютому 2022 року, а кількість росіян, які вважають, що їхнє життя погіршується, зменшилася вдвічі порівняно з минулим роком.