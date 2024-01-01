Війна Ізраїлю проти ХАМАСу може тривати до кінця 2024 року - ізраїльські військові

Ізраїль виводить частину військ із сектора Газа, щоб перейти до більш цілеспрямованих операцій проти ХАМАСy. Про це в понеділок, 1 січня, повідомила агенція Reuters із посиланням на ізраїльського посадовця.

За словами посадовця, війна в палестинському анклаві триватиме, а частина виведених військ готуватиметься до можливого другого фронту в Лівані.

Напередодні в неділю, 31 грудня, ізраїльське видання The Times of Israel повідомило, що ізраїльські військові очікують, що війна із терористичним угрупуванням ХАМАС триватиме протягом усього 2024 року. Про це, за даними видання, заявив речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, ізраїльські військові вносять корективи в розгортання своїх військ у секторі Газа, оскільки очікують, що війна триватиме до кінця 2024 року.

"Ці коригування спрямовані на забезпечення планування та підготовки до 2024 року. Армії оборони Ізраїлю потрібно планувати наперед, оскільки ми розуміємо, що будемо потрібні для додаткових місій і продовження бойових дій протягом усього наступного року", - сказав Хагарі.

Речник Армії оборони Ізраїлю наголосив, що "мета війни вимагає тривалих бойових дій, і ми підготовлені належним чином."

Хаґарі зазначив, що ізраїльські військові здійснюватимуть "розумне" управління силами в Газі, дозволяючи резервістам повернутися додому, щоб допомагати у відновленні економіки, а постійним військам навчатися, аби стати командирами.

"Ми продовжуємо навчання офіцерів і командирів... після отримання бойового досвіду вони повертаються до навчання і приєднаються до армійського командування, коли закінчать", — сказав посадовець.

З моменту початку наступу на Газу після атаки ХАМАСу 7 жовтня ізраїльські офіційні особи заявляли, що планують проводити його у три основні етапи. Першим був інтенсивний обстріл, щоб розчистити шляхи доступу для наземних сил і спонукати цивільне населення до евакуації. Другим етапом було вторгнення, яке розпочалося 27 жовтня.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден назвав підтримку України та Ізраїлю одними з основних досягнень своєї адміністрації у 2023 році.

"Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові", - йдеться в цьому розділі.

Як повідомляла у п’ятницю, 30 грудня, агенція АР, адміністрація Байдена обійшла Конгрес, щоб схвалити екстрений продаж зброї Ізраїлю. За повідомленням агенції, держсекретар Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він ухвалив друге надзвичайне рішення щодо продажу обладнання на 147,5 мільйона доларів, включаючи запали, заряди та капсули, необхідні для виготовлення 155-мм снарядів, які Ізраїль вже має.

"Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, держсекретар повідомив Конгрес, що він скористався делегованими повноваженнями, щоб визначити наявність надзвичайної ситуації, яка потребує негайного схвалення передачі", - цитує АP повідомлення Держдепартаменту США.

Генерал армії США у відставці, колишній командувач об’єднаними силами НАТО в Європі Веслі Кларк раніше заявляв, що напад на Ізраїль вигідний Путіну. За словами генерала, Росія віддавна залучена у терористичну активність на Близькому Сході:

"Свої перші ідеї щодо тероризму Ясір Арафат отримав із Радянського Союзу. Отже, Росія була залучена в це з самого початку. І те, що зараз відбувається, явно вигідно Володимиру Путіну. Україна більше не в центрі новин, тим часом Північна Корея та Іран надають Росії допомогу."

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