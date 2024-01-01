Брифінг. Україна-США. Підсумки 2023. Погляд у 2024
Брифінг Голосу Америки. Білий дім, Пентагон, Конгрес, Держдеп - якою була політична та військова допомога США у 2023, і чого Україні очікувати у 2024? Підбиваємо підсумки минулого року і ділимось поглядом із Вашингтона у новий рік. Ця програма виходить у записі. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
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грудень 29, 2023
Брифінг. Масована атака на Україну. Як реагують у США та Європі?
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грудень 28, 2023
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грудень 27, 2023
Брифінг. Що з ленд-лізом: чому Конгрес не продовжив дію закону?
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грудень 26, 2023
Брифінг. "Новочеркаськ" затонув. Реакція західних ЗМІ на атаку ЗСУ
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грудень 25, 2023
Брифінг. Вперше за сто років Україна святкує Різдво 25 грудня
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грудень 22, 2023
Брифінг. Атака на Київ та знищення російських Су-43: реакції