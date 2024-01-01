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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Україна-США. Підсумки 2023. Погляд у 2024

Брифінг. Україна-США. Підсумки 2023. Погляд у 2024
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Брифінг. Україна-США. Підсумки 2023. Погляд у 2024

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Брифінг Голосу Америки. Білий дім, Пентагон, Конгрес, Держдеп - якою була політична та військова допомога США у 2023, і чого Україні очікувати у 2024? Підбиваємо підсумки минулого року і ділимось поглядом із Вашингтона у новий рік. Ця програма виходить у записі. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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