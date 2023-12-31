Байден назвав підтримку України та Ізраїлю серед основних досягнень 2023 року

Президент США Джо Байден перелічив вісім основних досягнень своєї адміністрації 2023 року.

Серед досягнень внутрішньої політики американський президент назвав стримування інфляції та витрат на життя, зокрема в таких сферах, як охорона здоров'я, оренда житла, витрати на інтернет та інше.

Також серед внутрішньополітичних досягнень Байден перерахував кроки з подолання зміни клімату, стимулювання інвестиції до США, захист репродуктивного здоров'я, політику з обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також затвердження висококваліфікованих суддів.



Окремий розділ в переліку досягнень Байден присвятив "зміцненню демократії вдома та за кордоном".

"Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові", - йдеться в цьому розділі.

Також в цьому пункті Байден наголосив на своїх діях проти дискримінації, расизму та утисках спільноти ЛГБТ+ та заходах на захист виборчих прав.

Нагадаємо, що в заяві від 29 грудня виданій після найбільшої повітряної атаки Росії, яка призвела до жертв серед цивільних та значних руйнувань, Байден засудив російські обстріли цивільних об'єктів в Україні та відзначив роль американської зброї в захисті українців.

Президент США також закликав Конгрес терміново схвалити додаткове фінансування для України.

"Цей напад став суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років цієї спустошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче стерти Україну та підкорити її народ. Його потрібно зупинити", – заявив президент США.