Байден: "Путіна потрібно зупинити"

Президент США Джо Байден засудив «брутальні» російські обстріли цивільних об'єктів в Україні та відзначив роль американської зброї в захисті українців. У своїй заяві в п'ятницю після наймасштабнішого обстрілу України Росією за час повномасштабної війни він закликав Конгрес терміново схвалити додаткове фінансування для України.

Росія обстріляла міста та цивільні об'єкти України дронами, ракетами, включаючи ракети з гіперзвуковими спроможностями, спричинивши вбивства та поранення невинних людей, йдеться в заяві.

"Цей напад став суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років цієї спустошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче стерти Україна та підкорити її народ. Його потрібно зупинити".

Байден нагадав, що системи протиповітряної оборони надані США та союзниками і партнерами "успішно перехопили і зруйнували велику кількість ракет і дронів".

"Американці можуть пишатись тим, що ми допомогли врятувати життя і підтримкою, яку ми надали Україні в захисті власного народу, своєї свободи та незалежності", – заявив Байден.

Для того, щоб продовжувати надавати підтримку, необхідно, щоб Конгрес терміново затвердив нове фінансування для України, наголосив президент США.

Він підкреслив, що війна в Україні впливає на світ, а Путін погрожує і союзникам США по НАТО, що, зрештою, може втягнути США до війни.



"Ми не можемо підвести союзників. Ми не можемо підвести Україну. Історія жорстко судитиме тих, хто не відповість на поклик свободи", – підсумовує Байден.

В ніч проти п'яниці Росія здійснила найбільший за всю війну повітряний обстріл України. Збройні сили України повідомили, що збили 114 зі 158 повітряних цілей. Загинули щонайменше 20 людей.



Масштабний обстріл 29 грудня викликав хвилю обурення в міжнародній спільноті.