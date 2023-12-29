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"Нагадування терористичної Росії, що її жорстокості та жадобі крові немає меж". Західні посадовці засудили нічну атаку Росії на Україну

  • Голос Америки
Люди ховаються на станції метро, очікуючи закінчення чергової повітряної тривоги під час російського ракетного обстрілу Києва, 29 грудня 2023 року. (Фото Сергія ЧУЗАВКОВА / AFP)
Люди ховаються на станції метро, очікуючи закінчення чергової повітряної тривоги під час російського ракетного обстрілу Києва, 29 грудня 2023 року. (Фото Сергія ЧУЗАВКОВА / AFP)

На тлі найбільшого за всю війну повітряного обстрілу України в ніч перед 29 груднем, світові лідери вкотре засудили жорстоку агресію Росії проти України і закликали надати Україні додаткове фінансування й усю необхідну військову техніку якомога скоріше.

Збройні сили України повідомили, що збили 114 зі 158 повітряних цілей. Загинули щонайменше 20 людей.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк виставила на своїй сторінці в мережі Х фото з екрана свого телефона з декількома повідомленнями про повітряну тривогу в Києві вночі.

“Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році”, - написала посолка.

Прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас зазначила в мережі Х: “Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, маючи мішенню цивільне населення. Воєнний злочин у великих масштабах.

Нагадування на Новий рік, що цілі Росії не змінилися – вона хоче знищити Україну. Не дати агресії принести [очікувані] результати має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки”.

Україна як ніколи потребує нашої підтримки
Алар заріс

Алар Каріс, президент Естонії, написав про “жахливі новини на світанку” в мережі Х, назвавши російські удари по мирних жителях “нелюдськими”. “Україна як ніколи потребує нашої підтримки, а нещодавня військова допомога США у розмірі 250 мільйонів доларів, включаючи боєприпаси протиповітряної оборони, є надзвичайно своєчасною та зразковою”, - додав він.

Президент Литви Гітанас Науседа написав в Х: “Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні – нагадування терористичної Росії, що її жорстокості та жадобі крові немає меж.

Ми повинні надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором!

Будьте сильні, брати українці, Литва з вами!”

Його латвійський колега президент Едгарс Рінкевичс заявив: “Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз: Україна має отримати всю військову та фінансову допомогу ЗАРАЗ, це єдиний спосіб зупинити війну та напади на цивільні цілі. Повна солідарність з Україною в цей важкий час!”

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зауважив у мережі Х, що Росія повинна невідкладно припинити такі “жорстокі” напади. “Наші думки сьогодні вранці з Україною після того, як вона витримала найбільшу російську повітряну атаку - безпрецедентну кількість ракет і безпілотників, що руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирних жителів”, - додав Шалленберг.

Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами
Тобіас Більстрьом

Своєю чергою міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив наступне: “Росія вкотре доводить свою повну зневагу до людського життя. Величезна атака за ніч з пораненими та вбитими по всій Україні. Удари по лікарні, торговому центру, навчальних закладах і будинках. Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Росія буде притягнута до відповідальності, і ми ще активніше підтримуватимемо Україну до перемоги протягом 2024 року”.

Міністр іноземних справ Чехії Ян Ліпавський так відреагував на напад: “Ще один російський варварський напад на Україну, ще один доказ того, що ми повинні наполегливо підтримувати захист України. Ми не повинні дозволити Росії досягти успіху в її викривленому імперіалістичному вторгненні”.

Деніз Браун, гуманітарна координаторка ООН в Україні, виступила із заявою, в якій “найрішучішим чином” засудила “огидну хвилю нападів Росії на населені пункти України протягом останніх кількох годин, які залишили шлях руйнувань, смертей і людських страждань”.

Браун сказала, що удари завдали шкоди будинкам, школам, лікарням, торговим центрам, станціям метро та енергетичній інфраструктурі, убивши та поранивши мирних жителів “майже в кожному регіоні країни”.

“Зараз сім'ї та екстрені служби намагаються витягти людей з-під уламків, що залишилися внаслідок руйнувань.

Для українського народу це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається, і яка зробила 2023 рік ще одним роком величезних страждань”.

Міністерства закордонних справ кількох країн також засудили атаку. Зокрема МЗС Чехії зазначило на сторінці в мережі Х: “Це не війна “десь далеко”, це відбувається в Європі. Росія не соромиться атакувати незахищене населення, де серед зруйнованих об'єктів є школи та дитячі садки. Чехія твердо стоїть на боці України і підтримуватиме покарання військових злочинців”.

МЗС Естонії категорично засудило “нелюдські” напади Росії й закликало до створення міжнародного трибуналу: “Світ має підтримати перемогу України та уповноважити #СпеціальнийТрибуналЗараз, щоб притягнути Москву до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.”

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