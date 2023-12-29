Росія здійснила найбільший ракетний обстріл України - понад 120 ракет

В ніч на 29 грудня і зранку у п’ятницю Росія запустила на Україну велику хвилю ракет і ударних безпілотних літальних апаратів, яку назвали найбільшим російським бомбардувальним рейдом за час війни, внаслідок якого вражені багато українських міст.

Українські посадовці кажуть, що більшість принаймні 120 російських ракет і ще десятків БПЛА були збиті українською протиракетною обороною, але частина спричинила значні руйнування і жертви зокрема у Харкові, Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та в інших містах.

"Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505", - написав Зеленський в мережі X, заявивши, що Україна відповість на російські удари.

Речник українських військово-повітряних сил також підкреслив масованість цього російського рейду, що тривав приблизно 18 годин.

"Росія атакувала Україну 122 ракетами та 36 безпілотниками. Атакували пологовий будинок, школи, садочки, торговельний центр, багатоповерхівки й приватні будинки. 12 загиблих та 75 поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Сили ППО знищили 114 повітряних цілей", - повідомив у Телеграмі український віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров.

Досі найбільший російський бомбардувальний рейд Українських міст був зареєстрований у листопаді 2022 року, коли Росія запустила по Україні 96 ракет.

"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних вибухів. Я хочу, щоб ті звуки з України чули в усьому світі, в усіх провідних столицях, де зараз обговорюють подальшу допомогу України, в усіх новинних редакціях, де пишуть про «втому», чи про те, що Росія буцімто готова до «переговорів». Ті звуки - це те, що говорить Росія. Нашою єдиною відповіддю може і повинна бути подальша потужна і довготермінова військова й фінансова допомога Україні. Лише потужніша вогнева сила може змусити замовкнути російський терор", - написав англійською мовою в X міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.