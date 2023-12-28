Брифінг. Коли Україна отримає перші винищувачі F-16?
Брифінг Голосу Америки – наживо. США оголосили останній пакет військової допомоги для України 2023-го року. Видання Newsweek припускає, що перші літаки F-16 вже можуть бути в Україні. Що відомо про винищувачі від Нідерландів, і процес тренування українських пілотів? Фіона Гілл застерігає американських політиків не підігравати Путіну. Чи є альтернатива новій хвилі мобілізації в Україні 2024? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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