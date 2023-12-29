2023 рік у відео від Голосу Америки: Історії про військових та зброю цієї війни

Зворушливі, часом сумні, але завжди чесні та інформативні – відеосюжети від Української служби Голосу Америки, щодня упродовж року інформували українців з усього світу про актуальні події, досягнення і втрати, знайомили з коментарями та роздумами.

Підбиваючи підсумки 2023 року, згадуємо сюжети, які надихали нас, викликали емоції у наших глядачів, і, зрештою, писали історію ще одного складного року нашого життя.

У цій підбірці ділимося історіями про військових та зброю цієї війни.

Історія американця, який воював у складі батальйону “Азов”

Богдан Олінарес пів року воював добровольцем у складі батальйону "Азов".

Чому американець українського походження поїхав воювати в Україну та чим служба в ЗСУ відрізнялася від служби в США — в історії від Дмитра Колчинського і Юрія Мамона.

Як виробляють 155-мм снаряди для артилерії: репортаж із заводу у США

Критично важливим озброєнням українського війська у боротьбі з російською армією є артилерія. Окопна війна — а саме вона ведеться у зоні бойових дій — вимагає гарматних систем 155 мм калібру, які відповідають стандартам НАТО, і снарядів до них.

Сполучені штати відправили в Україну вже понад 1 мільйон снарядів. Марія Ульяновська та Костянтин Голубчик відвідали Скрентонський армійський завод боєприпасів, де їх виготовляють.

Голос Америки побував на військовій базі США, де українці опановують Patriot

На базі Форт Сілл в Оклахомі тренувалися 65 українських військових сил протиповітряної оборони. Наймолодшому члену команди – 19, найстаршому – 67. Чоловіки та жінки. Вони опановували тут систему ППО Patriot за спеціальною пришвидшеною програмою, яку Пентагон розробив для українців.

Журналіст Голосу Америки Остап Яриш побував на місці й поспостерігав за тренуваннями.

“Це війна дронів” — репортаж з потужностей української військово-технічної промисловості

Українські війська здійснюють контрнаступ, звільняючи українські території, завдяки, зокрема, перевазі в інноваційних військових технологіях. Мирослава Гонгазде відвідала виробничі та випробувальні потужності української військово-технічної промисловості в Україні та Польщі.

Як Україна та західні союзники можуть подолати перевагу Кремля у радіоелектронній боротьбі

У своїй статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виділив засоби радіоелектронної боротьби як одну зі складових можливого успіху ЗСУ на полі бою. Росія має традиційно потужні системи радіоелектронної боротьби й десятки років приділяла увагу розробці саме цих технологій.

Ці системи часто успішно збивають з курсу не лише дрони, але й західну високотехнологічну зброю. Як Україна та західні союзники можуть подолати перевагу Кремля у радіоелектронній боротьбі — думки експертів збирала Марія Прус.

Дрони-рятувальники, які шукають людей під завалами

Росія протягом всього широкомасштабного вторнення обстрілює цивільні об'єкти, пропри те, що це є воєнним злочином.

Американська компанія Brinc виготовляє дрони, які шукають, тих, хто вижив у зруйнованих будинках. Кілька десятків таких роботів вже працює в Україні. Деталі у матеріалі Андрія Бориса.

Український військовий вчиться управляти протезами після втрати обох рук у полоні вагнерівців

Український військовий Ілля Михальчук пережив ампутацію обох рук, перебуваючи в полоні у вагнерівців. Завдяки волонтерам благодійної організації United Help Ukraine Ілля приїхав на протезування у США.

Тут він вчиться управляти протезами й знову усміхатися. Більше розповіли Ірина Шинкаренко та Костянтин Голубчик.

Виправлення: В сюжеті неправильно вказане ім'я та прізвище терапевта. Ерготерапевта звати Марк Марсіко.

Історія ізраїльтянина, який воює за Україну

Ізраїльтянин Ар’є Бен Єгуда з березня 2022 року воює за Україну. Тричі поранений, має кілька військових нагород від президента Зеленського і генерала Залужного. Коли він почув про напад ХАМАСу на його країну, то першим літаком повернувся додому.

Втім, пробувши в Ізраїлі кілька днів, він вирішив повернутися назад в Україну. "Їй моя допомога зараз потрібніша", – сказав в інтерв’ю Голосу Америки ізраїльський доброволець, з яким розмовляла Наталка Чурікова.

Американський ветеран заснував організацію для допомоги українським захисникам

Американський ветеран, який воював в Україні і втратив там товариша, заснував організацію для допомоги українським захисникам. Карл Ларсон досі зберігає одяг із кров’ю побратима з Іноземного легіону.

Він каже – його можна було б врятувати, якби українська армія мала все необхідне. Тож тепер американський військовий із досвідом війни в Іраку робить усе можливе, аби надати українським захисникам засоби першої допомоги. Деталі – в історії Ірини Шинкаренко та Дмитра Савчука.

Боєць “Азову” розповідає у США про жахи російського полону

Американці дивуються, коли їм показують, як виглядають російські військовополонені та українці, які утримуються в російському полоні, – розповідають Юлія та Арсеній Федосюки.

Арсеній Федосюк – боєць бригади “Азов”, звільнений за обміном наприкінці минулого року. У США пара розповідає про жахи російського полону та шукає підтримки у звільненні українців. Вони поділилися своєю історією з Тетяною Ворожко і Костянтином Голубчиком і розповіли нелише про війну, але і про своє кохання.

Військова Андріана Арехта-Сусак про втому від війни, компроміс з росіянами та примусову мобілізацію

Андріана Арехта-Сусак — голова Жіночого Ветеранського Руху, сержантка Сил спеціальних операцій України. Вона звільняла Київщину, Харківщину та Херсонщину. А в грудні 2022 отримала поранення, підірвавшись на протитанковій міні.

Інтерв'ю Марії Ульяновської.

Памʼяті українського пілота Андрія Пільщикова, позивний "Джус"

В Україні пілот Андрій “Джус” Пільщиков став частиною легенди про привида Києва, який охороняє небо від російських атак. Тим часом в США він став прикладом професійності та наполегливості українських пілотів.

Його адвокаційна робота та особисті зустрічі з посадовцями та законодавцями у Вашингтоні стали потужним поштовхом для надання Києву винищувачів F-16. Попри його активну діяльність та чисельні інтерв’ю для міжнародних ЗМІ та зокрема для Голосу Америки, протягом життя справжнє ім’я Андрія Пільщикова, його робота та його особиста історія були невідомі широкому загалу.

Після трагічної загибелі пілота Голос Америки поспілкувався як з американськими пілотами, які тренувалися та мали спільні проєкти з Джусом, так і з представниками Конгресу США, з якими зустрічався Джус, а також – друзями дитинства, побратимами та мамою Андрія, щоб представити історію українського пілота.

Історію Андрія по крупинках збирали Катерина Лісунова, Марія Прус, Костянтин Голубчик, Павло Терехов, Дмитро Мельник.

Історія відомого українського кікбоксера, який загинув, захищаючи Україну

Руслан Пісковий – срібний чемпіон світу з кікбоксингу, який пішов на війну у лютому 2022-ого, і загинув цієї весни.

Андрій Гетьман і Дмитро Колчинський розпитали, що про допуск російських спортсменів на Олімпіаду думають його близькі й тренери.

Пам’яті Да Вінчі: кадри українського документаліста Сергія Лисенка

Герой України Дмитро Коцюбайло, позивний "Да Вінчі" загинув 7-го березня під Бахмутом. Документаліст Сергій Лисенко надав Голосу Америки рідкісні кадри Дмитра, зняті ще у 2016 році та поділився своїми спогадами про командира батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі".

Дмитро Коцюбайло родом з Івано-Франківської області. У 2014-му, коли йому було лише 18-ть, Дмитро пішов добровольцем відстоювати територіальну цілісність України. Він був одним з наймолодших командирів у силах захисту України. У 2021 році він отримав з рук президента Зеленського звання "Герой України" та орден "Золотої зірки".

"Досі в полоні". Для чого Росії тисячі цивільних українських в'язнів?

Якщо військовополонені підлягають обміну на державному рівні, з цивільними це зробити набагато складніше. Росія не зізнається, що тримає в полоні цивільних, бо це заборонено женевськими конвенціями. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ООН закликав світ втрутитися і знайти спосіб повернути цивільних українців з полону — розповідає Андрій Гетьман.

Історія зникнення американського героя та ветерана Морської піхоти США, який віддав життя за Україну

Лише п’ять місяців до того, як Грейді Курпасі вступив до лав Іноземного легіону, він закінчив службу у збройних силах США. Він тричі служив в Іраку, як штурмовик у морській піхоті та пізніше став розвідником-снайпером. Вийшов у відставку вже в ранзі капітана морської піхоти у вересні 2021 року.

У перші дні повномасштабного вторгнення він подався до Києва, тренувати українських військових та допомагати з евакуацією. Вже наприкінці квітня Грейді зник безвісти. Через рік його тіло знайшли на Півдні України.

Про історію репатріації американського героя, який віддав життя за Україну, розповіла Ілона Войтович.

Український ветеран на протезі за тиждень пробіг у США два марафони

Роман Кашпур став першим українським військовим на протезі, який пробіг нью-йоркський марафон. Він очолив українських марафонців на одному з найбільших та найвідоміших марафонів світу, де бігли майже 50 тисяч учасників, у тому числі з України.

Український біговий клуб Нью-Йорка представляли 65 спортсменів.

Українських бігунів на фініші зустрічали Ірина Соломко та Павло Терехов.

"Як вони виють ночами за своїми дітьми"

"Як вони виють ночами за своїми дітьми, той крик страшніший за крики від катувань».



До створення спеціального механізму для звільнення українських цивільних, чимало з яких жінки, у США закликають колишні бранки – бойова медикиня Анна Олсен і волонтерка Людмила Гусейнова. Їхня історія – у сюжеті Тетяни Ворожко і Олексія Осики.

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