США потопили три човни хуситів, які атакували торговельний корабель в Червоному морі

ВМС США потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель та гелікоптери ВМС США 31 грудня, повідомило Центральне командування США.



Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU подав сигнал тривоги двічі менш ніж за добу, вказуючи на напади чотирьох човнів хуситів, здійснені за підтримки Ірану, йдеться в соцмережевому дописі американських військових.

Хусити обстрілювали контейнеровоз та стріляли по американських гелікоптерах, що відповіли на сигнал тривоги торговельного судна. Відповідаючи на вогонь, американські гелікоптери потопили три з чотирьох човнів хуситів, а четвертому човнові вдалось втекти, йдеться в заяві США.

Данська компанія Maersk повідомила, що припиняє мореплавство в Червоному морі на 48 годин, через напади.

Раніше, 24 грудня, Maersk відновила судноплавство у Червоному морі та Аденській затоці, покладаючись на спецоперацію, яку очолюють Сполучені Штати задля забезпечення безпеки судноплавства в регіоні. В середині грудня чотири найбільші судноплавні компанії призупинили прохід суден через Суецький канал через загрози нападів хуситів у Червоному морі.



Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон повідомив у неділю про свою розмову з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амірабдоллахіаном. Кемерон закликав Іран допомогти зупинити атаки хуситів у Червоному морі.

"Я чітко дав зрозуміти, що Іран несе відповідальність за запобігання цим нападам, враховуючи їхню давню підтримку хуситів", — сказав Кемерон у дописі на сайті X у соціальних мережах, додавши, що напади "загрожують невинним життям і світовій економіці".

Напади бойовиків-хуситів з Ємену почастішали в Червоному морі, після початку війни ХАМАСУ та Ізраїлю. Хусити демонструють підтримку палестинського ісламістського угруповання ХАМАС.



В статті використано матеріали Reuters.

