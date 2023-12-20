США очолять міжнародну коаліцію для захисту кораблів у Червоному морі. Як це пов'язано з війною РФ в Україні?

Міністр оборони Ллойд Остін оголосив про створення нової коаліції для захисту кораблів, що проходять транзитом через Червоне море, від підтримуваних Іраном бойовиків хуситів. Це оголошення глава Пентагону зробив у вівторок під час візиту до Бахрейну.

Він заявив, що "хусити здійснили понад 100 односторонніх атак безпілотними літальними системами і балістичними ракетами, націлившись на 10 торговельних суден із понад 35 різних країн".

Ситуація в Червоному морі

Через це Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія долучаться до США в новій місії, оголосив Остін. Деякі країни здійснюватимуть спільне патрулювання, а інші надаватимуть розвідувальну підтримку в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

Остін запросив й інші країни світу "приєднатися до очолюваних США та інших міжнародних ініціатив і співпрацювати з Центральним командуванням ВМС США і Об’єднаними морськими силами за участі іще 39 країн для відновлення безпеки в Червоному морі для стримування майбутньої агресії хуситів".

Водночас на тепер США не завдавали ударів у відповідь хуситам і не націлювались на зброю чи інші об'єкти бойовиків. Остін не відповів на запитання, чому Пентагон не завдав контрударів, пише Military Times.

Як нагадує NPR, Центральне командування збройних сил США повідомило про ще дві атаки на комерційні судна в понеділок. Атака ударного безпілотника та балістичної ракети вразили танкер біля Ємену, приблизно в той самий час вантажне судно повідомило про вибух у воді поблизу.

Економічний вимір

"Зараз 10-15% світової торгівлі проходить через Червоне море, і міжнародним судноплавним компаніям доводиться змінювати маршрут через мис Доброї Надії, додаючи тижні до доставлення ключових товарів і матеріалів, включаючи нафту і газ", - йдеться у заяві керівника оборонного відомства США.

При цьому за інформацією аналітичної компанії Kpler, зібраною Bloomberg, постачання нафтопродуктів через Суецький канал зросли більш ніж удвічі після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. За той самий період на початку 2022 року поставки, які врешті-решт пройшли через Суецький канал, становили 1,7 мільйона барелів на день. З 1 червня до кінця листопада цього року ця цифра підскочила до 3,5 мільйонів, пише видання.

Bloomberg також пояснює: від початку повномасштабної війни РФ в Україні Європа відмовляється від російських постачань і все більше покладається на нафту з Близького Сходу. Тим часом Москва збільшила потік до Азії, шукаючи шляхи збуту для свого експорту. Це й підвищило рух нафти через Червоне море. Напади хуситів, змушуючи кораблі змінювати маршрут й обходити увесь африканський континент, призводять до затримок у постачанні й зростанні цін.

Хоча російські судна можуть й не піддаватись безпосередньому ризику нападу хуситів, адже і Росію, і хуситів підтримує Тегеран у їхніх війнах, але це не виключає ризику випадкової атаки на судна з російською нафтою, припускає видання.

Також автори статті нагадують, що більшість танкерів, що перевозять російську нафту, є частиною величезного "тіньового флоту" для обходу західних санкцій. Це старі судна, що несуть ризики серйозної екологічної катастрофи, адже через Західні санкції непрозорі страхові поліси можуть бути неефективними у випадку розливу нафти.

Але, як пише Reuters, загрози судноплавству в Баб-ель-Мандебській протоці й Аденській затоці, розташовані поблизу берегів Ємену, впливають й на інші групи товарів. За підрахунками вантажної платформи Xeneta, довший маршрут навколо Африки коштуватиме до 1 мільйона доларів додатково на паливо для кожної поїздки туди й назад між Азією та Північною Європою. Роздрібні торговці та виробники, швидше за все, перекладатимуть вищі витрати на споживачів, потенційно підвищуючи інфляцію під час тривалої кризи вартості життя, пише агенція.

Політичний вимір

Бойове угруповання хуситів, яке після років війни контролює значну територію в Ємені, з минулого місяця обстрілювало міжнародні судна в Червоному морі. Це напади угруповання називає відповіддю операції Ізраїлю проти ХАМАСу, визнаного у США та ЄС терористичним угрупованням, у Секторі Гази, пише Reuters.

Агенція зазначає, що криза на Близькому Сході, спровокована війною між Ізраїлем і ХАМАСом, стала черговим прикладом протистояння США та їхніх союзників проти Ірану та підтримуваних Тегераном регіональних арабських збройних формувань.

"Це пов'язано з війною Росії проти України. Єдиний справжній союзник Росії, Іран, працює над тим, щоб створити для нас якомога більше викликів, щоб відвернути підтримку від України. Чи маємо ми та наші союзники волю, спроможність і здатність долати ці виклики?" - так у мережі Х коментує ситуацію Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі.

У статті використано матеріали Reuters