Адміністрація Байдена схвалила продаж зброї Ізраїлю в обхід Конгресу

Адміністрація Байдена обійшла Конгрес, щоб схвалити екстрений продаж зброї Ізраїлю, який продовжує війну проти ХАМАСу в Смузі Газа, незважаючи на зростаючу міжнародну критику, повідомляє агентство АР. Це сталося уже вдруге цього місяця, пише агентство.

Державний департамент заявив у п’ятницю, що держсекретар Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він прийняв друге надзвичайне рішення щодо продажу обладнання на 147,5 мільйона доларів, включаючи запали, заряди та капсули, необхідні для виготовлення 155-мм снарядів, які Ізраїль вже має.

«Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгрес, що він скористався делегованими повноваженнями, щоб визначити наявність надзвичайної ситуації, яка потребує негайного схвалення передачі», — повідомили у департаменті.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе від загроз, з якими він стикається», — йдеться в повідомленні.



Надзвичайне рішення означає, що закупівля може обійти вимогу Конгресу щодо розгляду іноземних військових продажів. Такі рішення є рідкісними, але не безпрецедентними, коли адміністрації бачать нагальну потребу в доставці зброї, не чекаючи схвалення законодавців.

Блінкен прийняв аналогічне рішення 9 грудня, коли схвалив продаж Ізраїлю майже 14 000 танкових боєприпасів на суму понад 106 мільйонів доларів.

Обидва кроки були зроблені в той момент, коли прохання президента Джо Байдена про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим потребам національної безпеки в розмірі майже 106 мільярдів доларів залишається в глухому куті в Конгресі через дебати щодо імміграційної політики США та безпеки кордонів.

Обхід Конгресу з формулюванням про надзвичайне рішення щодо продажу зброї є рідкісним кроком, який у минулому зустрічав опір з боку законодавців, які зазвичай мають певний період часу, щоб обміркувати запропоновані поставки зброї та, у деяких випадках, заблокувати їх.

У травні 2019 року тодішній держсекретар Майк Помпео ухвалив екстрене рішення щодо продажу зброї Саудівській Аравії, Об’єднаним Арабським Еміратам і Йорданії на 8,1 мільярда доларів після того, як стало ясно, що адміністрації Трампа буде важко подолати занепокоєння законодавців щодо Саудівської Аравії та війни під проводом ОАЕ в Ємені.

Помпео жорстко критикували за цей крок, який, на думку деяких, міг порушити закон, оскільки багато озброєнь, про які йшлося, ще не були вироблені і їх не можна було терміново доставити. Але після внутрішнього розслідування з нього було знято всі звинувачення.

Принаймні чотири адміністрації скористалися цими повноваженнями з 1979 року. Адміністрація президент Джорджа Буша використовувала цю можливість під час війни в Перській затоці, щоб швидко доставити зброю до Саудівської Аравії.