ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе перемир'я в обмін на повернення заручників. Бойові дії у Газі загострились

Бойові дії в Секторі Газа загострилися після невдалих спроб переговорів про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом, визнаним США і ЄС терористичною організацією.

Як пише Reuters, місцеві жителі описують, що 21 грудня відбувається одне з найінтенсивніших ізраїльських бомбардувань за всю війну з часу нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Нині угруповання оприлюднило заяву про "палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або угоди про обмін, крім як після повного припинення" бойових дій з боку Ізраїлю. Як написала газета The Wall Street Journal, напередодні під час переговорів у Каїрі Ізраїль пропонував зупинити бойові дії в Секторі Гази на тиждень в обмін на звільнення приблизно 40 заручників.

Тим часом напередодні Рада Безпеки ООН знову відклала голосування щодо нової резолюції стосовно допомоги Газі ще на один день, оскільки Вашингтон намагається змінити ключові формулювання на переговорах на високому рівні.

Сполучені Штати прагнуть змінити посилання в тексті на припинення бойових дій у війні Ізраїлю та ХАМАСу і покласти на ООН відповідальність за перевірку вантажівок, щоб переконатися, що вони дійсно перевозять гуманітарні вантажі, проти чого виступає Ізраїль.

Президент США Джо Байден сказав журналістам, що "ми зараз ведемо переговори в ООН щодо контурів резолюції, з якою ми, можливо, зможемо погодитися", повідомляє агенція АР.

Американський чиновник на умовах анонімності сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен поговорить зі своїми колегами з Єгипту та ОАЕ, щоб спробувати досягти консенсусу пізно в середу або рано в четвер. Крім того, у Держдепі США повідомляли, що Ентоні Блінкен вже обговорив з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії ситуацію в Газі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Газі загрожує "гуманітарна катастрофа" і що цілковитий крах системи гуманітарної підтримки призведе до "повного порушення громадського порядку та збільшення тиску на масове переміщення до Єгипту".

У статті використано матеріали Reuters, АР