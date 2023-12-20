Росія озброюється, щоб воювати проти НАТО. Як альянс може допомогти Україні перемогти? Думки експертів

Західні військові експерти попереджають, що Росія озброюється для довготривалої війни, яка буде загрожувати і країнам-членам НАТО.

Донедавна війна з Росією була немислимою, але тон російських заяв продовжує бути загрозливим. При цьому Кремль продовжує переозброюватися, заявив днями начальник штабу армії Бельгії адмірал Мішель Гофман, перебуваючи у Румунії, де розташовані бельгійські військові, що допомагають в охороні кордону.

Не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт колись у майбутньому. Або на півдні, у Молдові чи країнах Балті

"Ми бачимо, що Росія перейшла до воєнної економіки. Я думаю, ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовує Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт колись у майбутньому. Або на півдні, у Молдові чи країнах Балтії", – сказав адмірал Гофман в інтерв’ю бельгійському телеканалу VRT.news.

За словами генерала, може здаватися, що Росія ослаблена війною в Україні, однак це тимчасове явище, каже Гофман.

"Росія врешті-решт відродить свою військову машину і відбудує свої збройні сили", — сказав адмірал Гофман.

"Вони вже показали, що мають бажання напасти на сусіда. Ми повинні переконатися, що у нас є спроможність запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати, якщо це необхідно", – наголосив бельгійський генерал.

Його оцінка збігається з нещодавнім аналізом міністерства оборони Естонії, яке вважає, що війна проти України підірвала військові можливості Росії, і протягом ще близько 2-х років їй бракуватиме можливостей, необхідних для нападу безпосередньо на країни НАТО.

Але російська держава "мобілізувала свою оборону промисловість в масштабі, небаченому за десятиліття", і через два роки, за умови, що Кремлю дадуть перемогти в Україні, зможе відновити військову потужність та живу силу в обсягах, достатніх для того, щоб ескалація війни досягла країн НАТО, кажуть експерти.

При цьому у дослідженні естонських військових мовиться, що Росію заохочує нерішучість Заходу у підтримці України, мовляв, у Москві це інтерпретують як слабкість демократичних країн.

"Якщо Росія переможе Україну протягом наступних 12-18 місяців, це підтвердить її припущення про нашу колективну слабкість, якій можна кинути виклик у військовій сфері та використати в короткостроковій перспективі (до 5 років)", – мовиться у звіті міністерства оборони Естонії.

Але аналіз, який має назву "Налаштування трансатлантичної оборони на успіх: Військова стратегія перемоги України та поразки Росії", пропонує конкретні кроки, які можуть запобігти стратегічній перемозі Росії.

По-перше, кажуть естонській військові експерти, не потрібно підпадати під російське навіювання, що Москва має необмежені людські та ресурси, бо такий наратив є спрямований на те, щоб "створити похмурість і настрій на поразку серед українців і їхніх міжнародних прихильників". А по-друге, вони рекомендують розпланувати конкретні кроки, які призведуть до перемоги України.

Що принесе допомогу Україні і коли?

Захід має неспівмірно більші ресурси, нагадують естонські експерти. Загальний ВВП групи "Рамштайн", що допомагає Україні зброєю, становить 47 трильйонів євро. Допомога Україні в ньому – 0,02%, сукупний оборонний бюджет коаліції "Рамштайн" у понад 13 разів перевищує роздутий російський бюджет: 1,24 трлн євро проти 0,09 трлн євро в 2023 році.

"Не повинно бути сумнівів у тому, хто має перевагу", – зауважують естонські експерти.

Але насправді Росія витрачає приблизно вдвічі більше на війну, ніж країни "Рамштайну" - на підтримку України. Ведення війни в Україні обходиться Росії приблизно в 10,2 мільярда євро на місяць за поточним обмінним курсом - це лише у вигляді прямих військових витрат.

Завуальовані під різними іншими категоріями у федеральному бюджеті витрати можуть становити додаткові 30%, а спільне фінансування регіонів і приватних організацій ще збільшить загальну суму, кажуть експерти.

Тим часом щомісячна вартість військової підтримки коаліції "Рамштайн" становить у середньому 5,3 мільярда євро, включно з невиконаними та багаторічними зобов’язаннями, наводять експерти статистичні дані.

Стурбованість ескалацією скерувала Захід до стратегії виснаження. Але, як зауважують естонські військові експерти, ця стратегія не переконала російський режим у тому, що він може програти. Кремль вирішив, що може протриматися довше, ніж Захід, бо вважає демократію слабкою системою щодо ухвалення рішень, а виборців - вразливими до залякування.

Як сказав під час нещодавньої дискусії український історик Сергій Плохій, лідер коаліції "Рамштайн" – адміністрація Джо Байдена поставила своїм завданням "не поразку Росії, не перемогу України, а уникнення Третьої світової війни".

"Уникнення ядерного конфлікту визначає американську політику у світі, зокрема, до постачання зброї, тієї зброї, яка необхідна для успішного ведення війни в Україні", – сказав Плохій, виступаючи дистанційно на дискусії під час книжкового форуму в Києві.

Естонські експерти вважають, що у наступні роки потрібно сконцентрувати зусилля та волю на тому, щоб дати Україні засоби для перемоги та переконати Росію у тому, що її чекає поразка.

"Наше стратегічне завдання полягає в тому, щоб змінити розрахунок Росії на війну та усунути будь-яку перспективу перемоги над Україною за допомогою військової сили чи дипломатичних засобів", – вважають експерти Міністерства оборони Естонії. Вони переконані, що війну можна виграти на полі бою, надавши Україні засоби для цієї перемоги і від’єднавши Росію від її ресурсів.

Україні потрібна артилерія малої та великої дальності, засоби для ударів на далекі відстані для знищення логістики противника – GMLRS, HIMARS, ATACMS. Як показали успішні удари по Криму та кораблях у Чорному морі, Україні потрібні дрони, а також сучасна авіація, літаки F-16, і постійна підготовка нових військових – це частково вже взяли на себе західні союзники. Вони мають продовжувати це робити в більших масштабах, бо запаси радянської зброї практично скінчилися, і українських військових потрібно навчати воювати високотехнологічною західною зброєю, додають експерти.

Щодо Росії, то її військові ресурси необхідно скорочувати будь-якими способами, кажуть експерти. Вона навчилася обходити санкції, тому їх потрібно переналаштовувати, заморожені російські активи на понад 330 мільярдів євро, з яких понад 200 мільярдів контролює ЄС, необхідно передати Україні. Окремо, потрібно перешкоджати підготовці російських військових – більше непідготовлених новобранців означатиме більші воєнні втрати, що врешті змусить Кремль піти на непопулярні кроки – провести масову мобілізацію.

Естонські експерти пишуть, що цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або менше, шляхом коригування і збільшення виробництва військової продукції та допомоги Україні з боку євроатлантичної спільноти та нав’язування перспективи нестерпного рівня виснаження Росії.

Перспектива наступних двох років – стратегічна оборона і накопичення ресурсів у 2024-му, для того, щоб перейти у наступ у 2025-му.

"Безпосередня і термінова мета — змінити оцінку Росії того, що війна може закінчитись у 2024 році. Замість цього 2024 рік стане для України роком стратегічної оборони – часом створення необхідної військової та промислової бази для перемоги над Росією", – прогнозують естонські експерти.