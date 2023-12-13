Аналітики: Внутрішня політика США є головною перешкодою для перемоги України

У цьому відношенні, подобається їм це чи ні, члени Конгресу роблять те саме, що й Володимир Путін. Вони ненавидять це. Вони хочуть це спростувати. Але Володимир Путін хоче, щоб Байден програв, а вони теж хочуть, щоб [усі] побачили, що Байден програв

Росія наступає не заради захоплення нових територій України, а для того, щоб підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Про це з посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомляє у своєму аналізі ситуації за 12 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW).



Російські наступальні операції на сході України восени 2023 року й теперішньої зими ставлять за мету послаблення підтримки України західними країнами, а не досягнення конкретних оперативних цілей, пишуть експерти інституту.

Згідно з цією оцінкою, якою американські розвідувальні служби поділилися з Конгресом США 12 грудня, Росія, схоже, вважає, що “глухий кут” у військових діях бою протягом зими призведе до послаблення підтримки заходом України.

Це дозволить російським військам перехопити ініціативу й отримати перевагу на полі бою, попри великі втрати, які лише на авдіївському напрямку сягнули 13 000 осіб та 220 бойових машин від початку російського наступу у жовтні 2023 року.

За оцінками ISW, росіяни намагаються перехопити ініціативу на всьому театрі воєнних дій щонайменше з середини листопада 2023 року, й, імовірно, розпочали наступ на декількох ділянках за дуже складних осінньо-зимових погодних умов.

Події останніх днів і тижнів у США можуть бути сприйняті як підтвердження, що така стратегія працює, вважають аналітики. Під час свого візиту до Вашингтона 11-12 грудня, президент України Володимир Зеленський не побачив одностайної підтримки американських законодавців для нової допомоги Україні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, коментуючи таку реакцію конгресменів в інтерв’ю PBS, адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс назвав три причини, чому настрій в Конгресі змінився.

США не бажають бути втягнутими в довгострокові військові операції, згадуючи про негативний досвід В'єтнаму.

Брак значних успіхів в українському контрнаступі навесні.

Наближення року президентських виборів в США ускладнює досягнення консенсусу серед американських політиків.

Водночас на думку аналітикині Фіони Гілл, питання перемоги чи програшу України наразі залежить від США майже повністю. В інтерв’ю виданню Politico, вона зазначила, що конгресові дискусії щодо допомоги Україні насправді є обговоренням власного майбутнього США.

Гілл переконана, що у світі, де Україна програла Росії, значення США зменшиться, натомість Іран та Північна Корея стануть сміливіші, Китай домінуватиме в Індо-Тихоокеанському регіоні, Близький Схід ставатиме нестабільнішим, а ядерні перегони ширитимуться світом.

“Для Путіна Україна — це проксі-війна проти Сполучених Штатів, щоб усунути США зі світової арени”, – заявила Гілл в інтерв’ю виданню.

«Багато членів Конгресу не хочуть бачити перемогу президента Байдена на будь-якому фронті» – Гілл

Головною перешкодою для перемоги України є внутрішня політика США, адже, на думку, Гілл, деякі конгресмени засліплені партійною приналежністю й точкою зору настільки, що не усвідомлюють небезпек для США від потенційної перемоги Путіна.

“Проблема в тому, що багато членів Конгресу не хочуть бачити перемогу президента Байдена на будь-якому фронті. Люди зараз не в змозі відокремити [поняття] “дати Байдену перемогти” від фактично дозволити Україні перемогти. Вони менше думають про національну безпеку США, європейську безпеку, міжнародну безпеку та зовнішню політику, а набагато більше про те, як вони можуть принизити Байдена”, – сказала Гілл.

“У цьому відношенні, подобається їм це чи ні, члени Конгресу роблять те саме, що й Володимир Путін. Вони ненавидять це. Вони хочуть це спростувати. Але Володимир Путін хоче, щоб Байден програв, а вони теж хочуть, щоб [усі] побачили, що Байден програв”6 – додає дослідниця.

На подібну думку пристає і генерал-лейтенант армії США у відставці Марк Гертлін, який в інтерв’ю мережі CNN зазначив, що одна зі стратегічних цілей Путіна – ще більше розділити США і НАТО.

Хоч це досі йому не вдавалося, Гертлін погодився з думкою президента США Джо Байдена про те, що від США “Путін отримує подарунок зараз зі стратегічної точки зору”.

З тактичної точки зору, на думку Гертліна, війна в Україні досягла “точки зламу”, й будь-яке зменшення допомоги, або навіть видимість зменшення допомоги, може вплинути на здатність українців продовжувати боротися. Хоч росіяни намагалися скористатися ситуацією й атакувати на кількох ділянках фронту, дотепер українці дуже ефективно стримували будь-які спроби росіян просунутися. Однак, без додаткової допомоги й потоку озброєнь і боєприпасів, за умов зимової війни, це ставатиме дедалі важче робити, вважає військовий експерт.