Коли у США можуть схвалити допомогу Україні і до чого тут президентські вибори? Думки експертів

Надати Україні допомогу є нагальним пріоритетом, переконував конгресменів у вівторок президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з дводенним візитом у Вашингтоні. Відповідний законопроєкт має винести на голосування спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який напередодні заявив, що без розв'язання питання безпеки кордонів пакет додаткових видатків розглядатися не буде.

Вже понад 6 тижнів демократи та республіканці не можуть домовитись щодо того, якою буде американська імміграційна політика. І жодна зовнішня політична сила вплинути на цей суто внутрішньополітичний процес не може, каже конгресмен-демократ Брендон Бойл в коментарі Голосу Америки.

"Якщо бути абсолютно реалістичними, люди з-за меж США можуть дуже мало зробити, щоб переконати моїх колег-республіканців вчинити правильно. Я думаю, що це питання і виклик члени Конгресу повинні вирішити самі", - каже він і додає, що підтримка України Республіканською партією стала суперечливим питанням: колишній президент Дональд Трамп висловлювався проти допомоги Україні, інші ж підтримують її надання.

Лічені дні залишаються у законодавців для того, щоб схвалити додаткове фінансування ще цього року, у четвер – останній день сесії. Але щойно питання буде винесене на голосування, Україна отримає допомогу, упевнений експерт Інституту Брукінгса Джонатан Кац.

Голоси за вже є, і в Палаті представників, і в Сенаті. Питання процедурне – винести його на голосування в Палаті представників

"Голоси за вже є і в Палаті представників, і в Сенаті. Питання процедурне – винести його на голосування в Палаті представників. Якщо йдеться про пряме голосування "за чи проти підтримки для України", ми знаємо цей законопроєкт буде прийнято. Йдеться про процедуру. Йдеться про те, щоб поставити це питання на голосування", - каже він і запевняє, що нема потреби запевняти опонентів, треба лише переконати республіканських лідерів дозволити за нього проголосувати. Кац каже, що бачить обриси домовленості і в Сенаті, і припускає, що до переговорів у наступні дні більш активно долучиться адміністрація.

Втім то кінця року законодавці навряд чи домовляться, зауважує в інтерв'ю Голосу Америки експерт Атлантичної Ради Даг Клайн:

"Конгрес іде у відпустку наприкінці тижня, залишилось лише пару днів для досягнення угоди. Але шансів мало. Більшість республіканських законодавців кажуть, що рішення для цього питання не буде до 2024 року, що допомогу Україні Конгрес не схвалить до січня-лютого 2024 року. Я сподіваюсь, що вони помиляються, тому що наслідки для України будуть жахливі".

Чи стане допомога Україні заручницею внутрішньополітичних питань у США?

Президентські вибори в США відбудуться в листопаді наступного року, але перегони вже почались, кажуть оглядачі. Деякі експерти переконані - поки у США триває президентська кампанія, питання фінансування для України щоразу може ставати заручником політичної боротьби.

"Що ближче ми підходимо до дати президентських виборів, реалістично припускати, що в Республіканській партії, де лідирує Дональд Трамп, все більше конгресменів будуть вимушені підлаштовуватися під його погляди. Навіть тим, які були затятими союзниками України, політично буде дуже важко висловлюватися проти когось, хто є лідером їхньої партії і має антиукраїнські позиції. Але це їхній вибір. Вони показали, що можуть заступитись за Україну, вони можуть заступитись за національну безпеку", - каже Клайн і додає, що зміна позиції не означатиме краху двопартійної підтримки, а радше буде проявом політичної кон’юнктурності.

Експерт Гудзонського Інституту Люк Коффі нагадує, що в Республіканській партії, крім опонентів допомоги Україні є і ті, хто розуміють, що допомога Україні є пріоритетом для Байдена і намагаються використати це, щоб домогтись поступок з інших питань.

"Наразі є група республіканців, які хочуть підтримати Україну, хочуть затвердити додаткове фінансування прямо зараз, направити допомогу на поле бою. Є інша група республіканців, які не хочуть давати Україні зброю взагалі, і це мала група. Але є ще і група посередині, яка хоче озброювати Україну, але вони розуміють політику у Вашингтоні. І вони хочуть використати питання, яке важливе для Білого дому та для демократів, щоб домогтися поступок в інших питаннях", - каже експерт.

Нині допомогу Україні в її війні проти Росії підтримує більш ніж половина американців. Серед республіканців, за різними опитуваннями, ця підтримка становить від 35 до 40 відсотків.

Коли ви чуєте критиків України, ви повинні пам’ятати – можливо ці голоси найгучніші, але вони все одно маргінальні

"На сьогодні, після 22 місяців цього конфлікту, підтримка США України розглядається як ініціатива, яку очолила адміністрація Байдена. Покажіть мені ще одне питання американської політики сьогодні, у якому Джо Байден має таку підтримку республіканців, - каже Люк Коффі. - Такого питання просто нема, окрім українського. Тому коли ви чуєте критиків України, ви повинні пам’ятати – можливо ці голоси найгучніші, але вони все одно маргінальні".

Конгрес має затвердити додатковий пакет фінансування допомоги для України, заявив за результатами зустрічі з президентом Зеленським Джо Байден і запевнив, що серед законодавців зберігається потужна двопартійна підтримка України.