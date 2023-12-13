Країни світу підписали “історичну” угоду про поступову відмову від викопного палива у планетарних масштабах

Представники майже 200 країн світу у середу, 13 грудня, прийняли “історичну” угоду про поступову відмову від використання викопного палива – нафти, газу та вугілля – у світових масштабах з метою спробувати уникнути найгірших наслідків глобального потепління й зміни клімату. Про це повідомляють світові ЗМІ.

Це перша угода такого типу у світі, яка, за оцінками оглядачів, знаменує початок кінця ери викопного палива на планеті.

Президент цьогорічної кліматичної конференції ООН, відомої як COP28, султан Аль Джабер назвав угоду “історичною” й охрестив її “консенсусом ОАЕ”.

Водночас зазначив Аль Джабер, кого цитує агентство Reuters, “Ми є те, що ми робимо, а не те, що ми говоримо. Ми повинні вжити необхідних заходів, щоб перетворити цю угоду на реальні дії”.

Коментуючи угоду, спеціальний посланник США з питань клімату Джон Керрі, якого цитує Reuters, зазначив: “Я в захваті від духу співпраці, який об’єднав усіх”.

В ексклюзивному коментарі виданню The Guardian міністр клімату Великої Британії Грем Стюарт також назвав угоду "історичною": "Це початок кінця ери викопного палива. Це перший раз, коли ми змусили світ, включно з великими виробниками нафти та газу, підписатися на відмову від викопного палива. Ми повинні перетворити це на реальність, але це захопливий крок вперед. Є два важливі елементи, які цьому сприяли. Один — це наука, з якою зараз так важко сперечатися. Інший – це голоси держав на передовій [змін клімату], зокрема тихоокеанських. Вони змогли змінити ставлення [інших країн]".

Своєю чергою, міністр клімату та енергетики Данії Ден Йоргенсен сказав наступне: “Ми стоїмо тут, у нафтовій країні, оточені нафтовими країнами, і ми прийняли рішення, сказавши, відійдімо від нафти та газу”.

Угода, яка стала кульмінацією двотижневої кліматичної конференції, закликає країни до “відходу від викопного палива в енергетичних системах у справедливий, упорядкований і неупереджений спосіб... щоб досягти сукупного нуля до 2050 року відповідно до наукових [висновків]”, цитує підсумковий текст Reuters.

Угода також закликає збільшити втричі глобальні потужності відновлюваної енергетики до 2030 року, а також прискорити скорочення використання вугілля та швидше впроваджувати технології для уловлювання і зберігання вуглецю там, де складно відмовитися від викопного палива.

Водночас акцент на технологіях уловлювання й зберігання вуглецевих викидів підкреслює розбіжності між країнами світу щодо питання відмови від викопного палива. Адже в той час, як понад 100 країн наполягали на “поступовій відмові” від використання нафти, газу та вугілля, країни-експортери нафти групи ОПЕК, на чолі з Саудівською Аравією, робили акцент на скороченні викидів, вимагаючи уникнути згадок про відмову від конкретних видів палива.

Остаточна угода являє собою недосконалий компроміс, як зазначає The Guardian, й має немало лазівок.

Видання вказує на те, що відмова від викопного палива не є обов’язковою до виконання, а розвинені країни та виробники нафти не будуть змушені діяти так швидко, як вимагає кліматична наука. США залишаться найбільшим у світі виробником нафти й газу, а Китай продовжить розвивати паралельно як вугільну галузь, так і відновлювану енергетику. Також, країни, що розвиваються, потребуватимуть мільярдних зовнішніх інвестицій і допомоги, щоб здійснити перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії.

Коментуючи угоду, представниця Самоа Анн Расмуссен, яку цитує Reuters, заявила, висловлюючи позицію Альянсу малих острівних держав: “Ми не хотіли переривати овації, коли заходили в зал, але ми трохи збентежені тим, що сталося. Здається, ви просто продовжуєте приймати рішення, а малих острівних держав, що розвиваються, не було в залі. Ми дійшли висновку, що необхідна корекція курсу не була забезпечена. Ми досягли поступового прогресу в порівнянні зі звичайним станом справ, коли те, що нам справді потрібно, — це експоненціальна зміна наших дій”.

Міністрка клімату Сенегалу Мадлен Діуф від імені блоку Найменш розвинених країн заявила: “Це відображає найменш можливі амбіції, які ми можемо прийняти, а не те, що, як ми знаємо, згідно з найкращими наявними науковими даними, є необхідним для термінового вирішення кліматичної кризи”.

На її думку, угода “підкреслює величезний розрив між потребами країн, що розвиваються, та наявним фінансуванням, а також підкреслює швидке скорочення фіскального простору через боргову кризу. Проте вона не забезпечує надійної відповіді на цей виклик”.

Своєю чергою, заступник міністра екології Китаю Чжао Інмінь нагадав: “Розвинуті країни несуть непорушну історичну відповідальність за зміну клімату”.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив на своїй сторінці в мережі X, коментуючи угоду: “Тим, хто виступав проти чіткого посилання на поступову відмову від викопного палива в тексті COP28, я хочу сказати, що поступова відмова від викопного палива є неминучою, подобається це їм чи ні. Будемо сподіватися, що це не прийде надто пізно”.

Наразі на нафту, газ і вугілля досі припадає близько 80% світової енергії, а члени Організації країн-експортерів нафти контролюють майже 80% підтверджених світових запасів нафти разом із приблизно третиною світового видобутку нафти, зауважує Reuters.

В статті використано матеріали Reuters.