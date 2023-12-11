Україна на COP28 намагається привернути увагу світу до екологічної шкоди, якої завдає Росія

Делегація з України бере активну участь у COP28, сповнена рішучості привернути увагу не лише до екологічних загроз, з якими стикаються їхні країни, але й підкреслити їхнє місце у світовій спільноті.

Україна вже вдруге бере участь у міжнародній конференції COP, у своєму павільйоні у Дубаї намагається привернути увагу до значних збитків навколишньому середовищу, завданих неспровокованою війною Росії, і запропонувати запобіжні заходи проти екоциду в глобальному масштабі.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, сказав Голосу Америки, що мета делегації не лише продемонструвати екологічні та кліматичні наслідки війни, але й об’єднати та залучити міжнародну спільноту до досягнення справедливості та миру.

"Завдання України на COP28 включають адвокацію Екологічної декларації та продовження міжнародного діалогу щодо оголошеної президентом України Глобальної платформи з оцінки шкоди довкіллю, завданої військовими діями від COP27, – сказав Стрілець в коментарі журналісту Голосу Америки Білалу Гуссейну. - Незважаючи на війну, Україна завершує розбудову кліматичної архітектури та послідовно виконує свої кліматичні зобов’язання. На COP28 ми плануємо долучити ще більше партнерів у нашій країні для більш екологічного майбутнього для України та всього світу".

Експозиція павільйону "Україна" організована за трьома ключовими блоками. Один блок розповідає про катастрофічний вибух на дамбі Каховської ГЕС у червні, який затопив десятки міст і сіл і забрав понад 50 життів.

Другий блок ілюструє роботу українців із відбудови, а третій блок детально описує руйнівний вплив війни на довкілля.

Під час візиту цього тижня до українського павільйону міністр енергетики Молдови Віктор повторив, що Росія повинна нести відповідальність за екологічну шкоду, спричинену війною.

Серед інших відвідувачів павільйону були президент Словаччини Зузана Чапутова та Кейт Касеметс, перший заступник міністра клімату Естонії.

Екологічна шкода, завдана повномасштабним вторгненням Росії в Україну, була задокументована кількома дослідженнями, у тому числі звітом Програми ООН з навколишнього середовища від жовтня 2022 року, згідно з яким майже 1 мільйон гектарів зазнали значного впливу, а 812 ділянок опинилися під загрозою.

Голос Америки повідомив у січні, що наслідки війни поширюються аж до контрольованого Індією Кашміру, де орнітологи кажуть про її вплив на нестачу перелітних птахів.

Учасники саміту домовляються про відмову від викопного палива

З наближенням 12 грудня, дня закінчення кліматичного саміту СОР28 в Дубаї, країни-учасниці поспішають досягнути домовленості щодо можливої угоди про поступову відмову від використання викопного палива, такого як нафта, газ та вугілля.

Досягнення згоди щодо поступової відмови від викопного палива активно просувають країни Європейського Союзу та тихоокеанські країни, яким загрожує підвищення рівня океану.

Також, несподівано для деяких оглядачів, Сполучені Штати на COP28 підтримали відмову від видобутку нафти, газу та вугілля, повідомляє агентство AFP.

Спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі, колишній держсекретар, сенатор і кандидат у президенти, зазначив, що у Дубаї він має відчуття “місії та терміновості”, пригадавши також свою роль у досягненні Паризької угоди 2015 року щодо мети обмежити глобальне потепління 1,5 градусами за Цельсієм.

За президентства Джо Байдена, Сполучені Штати активно вкладали гроші у проєкти з подолання зміни клімату, включно з інвестиціями в електромобілі, модернізацію електромереж тощо. США також повернулися до кліматичного діалогу на міжнародному рівні, після того, як колишній президент Дональд Трамп вивів країну з Паризької кліматичної угоди.

Тим часом Америка залишається найбільшим у світі виробником нафти із середнім денним видобутком у 2022 році на рівні 20 мільйонів барелів на день, що становило близько 21% загальносвітового видобутку, додає AFP.

“Ми самі п’яні від нафти та природного газу, які Сполучені Штати експортують щодня”, — зазначив на COP28 сенатор-демократ Ед Маркі, додавши, що Сполучені Штати не можуть “навчати стриманості” інших.

Своєю чергою, великі виробники нафти Саудівська Аравія та Ірак під час перемовин у неділю, 10 грудня, продовжували виступати проти припинення або скорочення використання викопного палива.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, заявила, що “точки зору та занепокоєння” країни мають бути взяті до уваги, в той час, як ОПЕК закликала своїх членів блокувати будь-які згадки про припинення або скорочення використання викопного палива у підсумкових документах COP28.

Проте, за майже 30-річну історію кліматичних конференцій ООН, світ ніколи не був настільки близький до досягнення цієї амбітної мети, зауважує AFP з посиланням на давніх учасників кліматичного руху.

Вчені вважають, що світ має відмовитися від використання викопного палива, щоб досягти іншої амбітної мети – обмеження глобального потепління до 1,5 градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальною ерою. Це допоможе уникнути найбільш руйнівних наслідків глобального потепління й зміни клімату, в той час, як викопне паливо створює основну частину викидів парникових газів, відповідальних за потепління.