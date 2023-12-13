Брифінг. З чим поїхав із Вашингтона президент Зеленський?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи вдалося президенту України Зеленському змінити динаміку на Капітолійському пагорбі, і з якими результатами він їде із Вашингтона - аналізуємо візит із професором політології Університету Бейлор Сергієм Куделею. Що означає для України зміна влади у Польщі? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.