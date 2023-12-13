Що кажуть у США про візит Зеленського. Підсумки

Президент України завершив дводенний візит до Сполучених Штатів, де він на зустрічах з президентом США Джо Байденом, американськими законодавцями, аналітиками, очільниками міжнародних фінансових установ та оборонних компаній переконував у необхідності підтримувати Україну.

Байден вперше заявив, що хоче перемоги України, каже Годжес

Вперше, під час цього візиту Зеленського, президент США Джо Байден заявив, що хоче, аби Україна перемогла у війні, відзначив Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.

"Вчора вперше я почув, як президент Байден публічно заявив, що він хотів би, щоб Україна "перемогла". Якщо це така стратегія США і так має бути, то адміністрація та союзники мають діяти, щоб надати необхідне, щоб перемогти", - твітує Годжес.

Раніше в інтерв'ю Голосу Америки генерал Годжес закликав США та союзників визначитись зі стратегією щодо України: "Сполучені Штати та інші наші союзники повинні сказати: "Ми хочемо, щоб Україна виграла". І коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачань ATACMS, танків Abrams або F-16. Ми будемо налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити".

Байден у вівторок, 12 грудня, відповідаючи на питання про те, яка стратегія США — захистити Україну чи допомогти їй перемогти — заявив, що США хочуть перемоги України.

“Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як я раніше говорив, перемога означає, що Україна — суверенна, незалежна держава, яка може захистити себе від агресії сьогодні, і здатна стримати подальшу агресію. Це наша мета”, — зазначив президент Сполучених Штатів під час спільної пресконференції з Зеленським.

В Конгресі немає єдності щодо того, коли і як буде затверджено новий пакет допомоги Україні

В американських ЗМІ відзначають - на відміну від свого попереднього візиту до Конгресу, цього разу Зеленський не побачив однозначної підтримки американських законодавців для нової допомоги. Каменем спотикання стало питання змін в імміграційній політиці США. Республіканці хотіли б включити ці зміни до законопроєкту про допомогу Україні, але поки домовленості з цього приводу немає.

У виступі 12 грудня перед сенаторами США президент України зосередився на поясненні, чому допомога США є вкрай важливою для України, та уникав питання щодо фінансування кордону США, казали сенатори після виступу Зеленського.

Зміни імміграційного законодавства США є внутрішнім питанням США, на яке Зеленський не має впливу, зазначає CNN.

Зеленський "апелював до емоцій та стратегічних міркувань", у спілкуванні з Конгресом, але законодавці лише "співчутливо знизували плечима", пише Axios.

Видання наводить, зокрема, слова очільника республіканців в Сенаті Ліндсі Грема. Грем повідомив, що передав Зеленському сутність проблеми, але зауважив, що вона не має жодного стосунку до українського президента.

Після зустрічі з Зеленським спікер Палати представників Майк Джонсон запевнив у підтримці України, але повторив свої застереження щодо політики Байдена з допомоги Україні.

"Адміністрація Байдена вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. Я чітко дав зрозуміти з першого дня, що нашою першочерговою умовою будь-якого пакета витрат на національну безпеку буде насамперед наша власна національна безпека. Ситуація на кордоні – це абсолютна катастрофа, і усе це через політику Білого дому", - сказав Джонсон під час спілкування з журналістами.

Конгресмени поки не узгодили остаточний варіант законопроєкту з допомоги Україні. Оглядачі вказують на те, що ухвалити такий законопроєкт до початку різдвяних канікул в американському Конгресі дуже складно.

Байден перед зустріччю із Зеленським закликав конгресменів схвалити додаткову допомогу для Києва і не робити Путіну "різдвяних подарунків".

Ставрідіс назвав три причини, чому Зеленського приймали в Конгресі не так, як минулого разу

В коментарі для PBS адмірал США у відст. Джеймс Ставрідіс назвав три причини, чому настрій в Конгресі змінився.

- США не бажають бути втягнутими в довгострокові військові операції, згадуючи про негативний досвід В'єтнаму.

- Брак значних успіхів в українському контрнаступі навесні.



- Наближення року президентських виборів в США ускладнює досягнення консенсусу серед американських політиків

Якщо ми припинимо підтримку України, все погіршиться, і ми раптово будемо говорити не про "втому", бо йтиметься про катастрофу

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер закликав американських законодавців не піддаватись на "втому" від питання України.

"Якщо ми припинимо підтримку України, все погіршиться, і ми раптово будемо говорити не про "втому", бо йтиметься про катастрофу", - твітує Снайдер і передрікає в такому випадку катастрофу і в плані постачання продовольства, і з воєнними злочинами, міжнародною нестабільністю, розширенням війни, падінням демократій.

Нова оборонна допомога для України

На зустрічі із Зеленським у вівторок президент США оголосив, що надає додаткову оборонну допомогу Україні обсягом 200 мільйонів доларів. До нового пакету увійшли:

Ракети ППО АІМ-9М

Запчастини для ППО

Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)

Артилерійські снаряди

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW

Протитанкові системи Javelin і AT-4

Протитанкові системи Javelin і AT-4 Понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод

Обладнання для захисту критичної національної інфраструктури

Запчастини, генератори, ремонтні засоби та інше.

В уряді США зазначають, що ця допомога може бути серед останніх пакетів, наданих Україні, якщо Конгрес не затвердить додаткову допомогу.

Ставрідіс поділився оцінками того, що без рішення про нову допомогу, США можуть постачати Україні зброю ще два місяці, а європейські союзники ще два-три місяці.