Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні — Байден. Головне з пресконференції Зеленського та Байдена

Після закритої зустрічі у Білому домі президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели спільну пресконференцію. США зацікавлені, щоб Україна перемогла у війні з Росією, у майбутньому України є членство в НАТО, а віддати окуповані території — це не по-християнськи — Голос Америки зібрав головне із конференції лідерів України та США.

Про необхідність ухвалити додаткове фінансування

У своїй промові Джо Байден наголосив на тому, що Конгрес має затвердити додатковий пакет фінансування допомоги для України.

Він нагадав, що у лютому 2022 року було важко повірити, що Україна вистоїть проти російського вторгнення. Президент США перелічив здобутки українських військових два роки потому, і наголосив — Путін не зміг підпорядкувати Україну завдяки сильній та непохитній підтримці з боку США та інших союзників.

“Україна вийде з цієї війни горда, вільна і міцно вкорінена на Заході,” — наголосив президент. — “Якщо ми зараз не відвернемося”.

Байден зауважив, що Сполучені Штати будуть продовжувати свою підтримку стільки, скільки зможуть.

Американський президент також оголосив про щойно підписаний новий пакет військової допомоги Україні у 200 мільйонів доларів, який включає критично необхідне обладнання, додаткові засоби ППО, артилерію та боєприпаси.

“Однак без додаткового фінансування наша здатність задовольняти термінові оперативні потреби України швидко закінчується”, — підсумував Байден.

Він також наголосив: Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть забезпечити Україну всім необхідним. “Ми повинні, ми повинні, ми повинні довести, що він неправий”, — тричі повторив президент.

Зволікання Конгресу - лише на користь Росії, і це подає неправильний сигнал партнерам США у всьому світі, вважає Байден. Звертаючись до Конгресу, президент нагадав, що у Росії “святкували”, коли минулого тижня республіканці заблокували допомогу Україні.

Якщо вас прославляють російські пропагандисти, можливо, настав час переосмислити те, що ви робите.

“Якщо вас прославляють російські пропагандисти, можливо, настав час переосмислити те, що ви робите. Історія суворо судитиме тих, хто відвернеться від захисту свободи. Сьогодні на кону - свобода України”, — сказав Байден і запевнив, що він сам та американський народ не відвернуться від України у цей критичний момент.

Президент додав, що американці усвідомлюють, що успіх України та її здатність стримувати агресію в майбутньому є життєво важливими для безпеки всього світу. Адже, якщо не зупинити Путіна в Україні, вважає Байден, він продовжить свою агресію і в інших країнах, а це “поставить під загрозу свободу усіх і всюди”.

Президент США запевнив журналістів, що у Конгресі також є сильна двопартійна політична підтримка України. За його словами, невелика кількість республіканців, які не хочуть підтримувати Україну, не є у більшості. Він висловив сподівання, що Конгрес зможе знайти компроміс та проголосувати за фінансування для України, оскільки це “надішле важливе повідомлення агресору та союзникам”.

Тримання фінансування України в заручниках, щоб просунути крайнє республіканське бачення на кордоні — це не демократія.

Байден наголосив на тому, що зміни в міграційній політиці США — також серед його пріоритетів, і заявив, що готовий йти на компроміс із законодавцями-республіканцями щодо надання ресурсів, необхідних для безпеки кордону.

“Компроміс — це те, як працює демократія. Тримання фінансування України в заручниках, щоб просунути крайнє республіканське бачення на кордоні — це не демократія. Нам потрібні реальні рішення”, — наголосив президент.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що налаштований оптимістично після зустрічей із сенаторами та спікером Палати представників Майком Джонсоном, однак чекатиме на конкретні результати.

“Чи я почув те, що я хотів почути? Я багато всього почув. Я точно сказав те, що я хотів сказати, — заявив Зеленський. — "І демократи, і республіканці запевнили нас у повній підтримці. Вже ж подивимось. До цього ми завжди вірили у підтримку нашого стратегічного партнера - Сполучених Штатів. І будемо бажати, що так воно все і продовжиться, і Україна не залишиться наодинці проти такого автократичного терориста як Російська Федерація”.

При цьому президент України зауважив, що у Конгресі "всі сигнали були більш ніж позитивні. Але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми будемо сподіватися на гарні результати".

Про здобутки й стратегію на 2024 рік

Протягом пресконференції обидва президенти наголошували на здобутках України за два роки повномасштабного вторгнення. Так, серед основних перемог Володимир Зеленський назвав руйнування Чорноморського флоту РФ, знищення українцями 20 тисяч “вагнерівців” та відсутність вагомих перемог росіян на полі бою. А президент Байден нагадав про те, що Україна повернула понад 50% своєї території, захопленої з 22 лютого 2022 року. Крім цього, американський президент зауважив, що понад 90% допомоги Україні у сфері безпеки витрачаються в Сполучених Штатах на забезпечення України зброєю, поповнення власних запасів і створення промислової бази США.

Своєю чергою, президент України подякував особисто президентові Байдену та американському народу за всю допомогу, яку США надали Україні протягом цих двох років.

Відповідаючи на питання про стратегію на 2024 рік, президент Зеленський запевнив, що вона є, але розкривати її передчасно він не може.

Про поступки територією та розуміння перемоги

Відповідаючи на питання українського журналіста, чи готова Україна віддати території в обмін на завершення бойових дій, президент Зеленський назвав таку ідею “абсолютним божевіллям”, оскільки йдеться не лише про території, а про людей, які там живуть.

“Ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, діти. І все це — частина українського суспільства, ми говоримо про живих людей. Над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали, і ми це прекрасно знаємо”, — сказав Зеленський.

Президент також додав, що в нього до людей, які закликають Україну до таких поступок, одне питання: "Чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні”, — зауважив він.

Зеленський також наголосив, що найбільше бажання України — наблизити переможний кінець війни, однак Володимир Путін цього не бажає, зазначив президент.

Президент Байден на питання, яка стратегія США — захистити Україну чи допомогти їй перемогти — заявив, що США хочуть перемоги України.

“Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як я раніше говорив, перемога означає, що Україна — суверенна, незалежна держава, яка може захистити себе від агресії сьогодні, і здатна стримати подальшу агресію. Це наша мета”, — зазначив президент Сполучених Штатів.

Про вступ України до НАТО

Президент Джо Байден також висловив переконання у тому, що у майбутньому України — членство в НАТО. Однак, зазначив він, для того, щоб країна отримала запрошення до альянсу, потрібна згода всіх союзників. Крім того, він наголосив, що Україна ще має виконати всі умови для членства.

“Зараз ми маємо зробити все, щоб перемогти у війні”, - сказав Байден.

Він також додав, що для цього союзники вже роблять певні кроки. Байден нагадав, що під час липневого саміту у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про довгострокове зобов’язання щодо підтримки оборонних потреб України. А минулого тижня Вашингтон провів спільну з Україною конференцію оборонної промисловості.

Байден додав, що гордий бачити, наскільки міцним та об'єднаним стало НАТО, яке продовжує збільшуватись.